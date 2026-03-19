Syntaktische Segmentierung

Syntaktisches Chunking verwendet einen strukturgeleiteten Ansatz zur Trennung von Text auf der Grundlage der Dokumentformatierung. Am häufigsten und natürlichsten werden Abschnittsüberschriften als Trennzeichen verwendet. Bei Dokumentformaten ohne kodierte Informationen (z. B. PDF) kann die Schriftgröße jedoch als Markierung verwendet werden, um einzelne Abschnitte zu trennen.

Stärken:

Einfache Implementierung

Begrenzungen:

Der Algorithmus geht von einer Informationshierarchie aus; daher können syntaktische Marker übersehen werden

Die syntaktische Segmentierung kann in Fällen von Vorteil sein, in denen die topologische Struktur des Dokuments vorhersehbar und sauber für die Partitionierung formatiert ist.

Feste Größenaufschlüsselung

Beim Chunking mit fester Größe werden die Eingabedaten in gleich große Chunks unterteilt. Bei dieser Methode wird der Text oft anhand der Anzahl der Token in vordefinierte Größen unterteilt. Diese Methode ist einfach zu implementieren und zu verstehen und eignet sich daher für Aufgaben, bei denen die Eingabedaten eine konsistente und vorhersehbare Größe haben.

Stärken:

Einfach umzusetzen und zu verstehen

Rechnerisch effizient

Begrenzungen:

Starr und nicht an den Textkontext anpassbar

Kann wichtige kontextuelle Informationen im Text auslassen

Die Verwendung von Chunking mit fester Größe eignet sich am besten für Fälle, in denen die Eingabedaten vorhersehbar sind und keinen ausführlichen Kontext benötigen.

von langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter # Example text text = "The quick brown fox jumps over the lazy dog." # Create a splitter for fixed size chunks splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=10, chunk_overlap=0) # Split the text chunks = splitter.split(text) # Print the chunks for chunk in chunks: print(chunk)

Semantisches Chunking

Semantic Chunking trennt Text basierend auf Kontext und gruppiert sinnvolle Komponenten mithilfe algorithmischer Techniken. Semantisches Chunking ist wichtig, wenn die Bedeutung des Inhalts für die Erstellung einer Antwort entscheidend ist, wie z. B. bei einer Rechtsdokumentation.

Stärken:

Abgerufene Daten haben eine höhere Genauigkeit und Relevanz

Kohärenz der Wissensbasis wird in Chunking gewahrt

Begrenzungen:

Komplexe Implementierung mit anspruchsvollen Algorithmen

Rechnerisch umfangreicher

Beispiel:

von langchain.text_splitter import RecursiveCharacterTextSplitter # Example text text = "Steve Jobs was born in California. He co-founded Apple in 1976." # Create a splitter for semantic chunking splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=50, chunk_overlap=10) # Split the text chunks = splitter.split(text) # Print the chunks for chunk in chunks: print(chunk)

Hybrides Chunking verwendet sowohl kontextuelle als auch strukturelle Informationen für kombinierte Stärken aus dem Chunking mit fester Größe und dem semantischen Chunking. Diese Methode eignet sich am besten für Situationen, in denen ein großer Datenbestand über verschiedene Anwendungsfälle hinweg mit unterschiedlichem Format und Material vorliegt, wie beispielsweise eine unternehmensweite Wissensdatenbank.

Stärken:

Optimale Genauigkeit und Geschwindigkeit mit flexiblen Chunking-Techniken basierend auf der Struktur und dem Kontext der Wissensdatenbank

Begrenzungen:

Mehr Wartung und Aufwand bei der Implementierung aufgrund des hohen Ressourcenbedarfs

Beispiel:

von langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter, RecursiveCharacterTextSplitter # Example text text = "Steve Jobs was born in California. He co-founded Apple in 1976." # Fixed-size splitter fixed_size_splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=50, chunk_overlap=10) fixed_size_chunks = fixed_size_splitter.split(text) # Semantic splitter semantic_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=100, chunk_overlap=20) semantic_chunks = semantic_splitter.split(text) # Print the fixed-size chunks print("Fixed-size chunks:") for chunk in fixed_size_chunks: print(chunk) # Print the semantic chunks print("

Semantic chunks:") for chunk in semantic_chunks: print(chunk)

Agentisches Chunking

Bei dieser Chunking-Strategie werden große Sprachmodelle (LLMs) verwendet, um die angemessene Länge und den Inhalt von Textblöcken auf der Grundlage des Kontextes zu bestimmen, in dem sie verwendet werden. Die Strategie ist vom Konzept der Propositionen inspiriert, bei dem es darum geht, aus einem Rohtext eigenständige Aussagen zu extrahieren.

Zur Umsetzung dieses Ansatzes verwendet die Strategie eine von Langchain zur Verfügung gestellte propositionale Retrieval-Vorlage, um Propositionen aus dem Text zu extrahieren. Diese Propositionen werden dann an einen LLM-basierten Agenten weitergegeben, der bestimmt, ob jede Proposition in einen bestehenden Chunk aufgenommen werden soll oder ob ein neuer Chunk erstellt werden soll.

Der LLM-basierte Agent verwendet eine Vielzahl von Faktoren, um diese Entscheidung zu treffen, einschließlich der Relevanz des Angebots für den aktuellen Teil, der Gesamtkohärenz des Blocks und der Ziele und Absichten des Modells. Durch den Einsatz von LLMs auf diese Weise zielt die Strategie darauf ab, Textbausteine zu generieren, die nicht nur kohärent und kontextuell angemessen sind, sondern auch mit den Zielen und Absichten des Modells übereinstimmen.

Stärken:

Autonomie: LLMs können Entscheidungen darüber treffen, welche Vorschläge in einen Chunk aufgenommen werden und wann ein neuer Chunk erstellt wird, ohne menschliches Eingreifen, was eine effizientere und skalierbarere Textgenerierung ermöglicht.

Kohärenz: LLMs sind so konzipiert, dass sie kohärente und kontextbezogene Texte erzeugen, was dazu beitragen kann, dass die generierten Textbausteine sinnvoll und leicht verständlich sind.

Begrenzungen:

Rechentechnisch erschöpfend: Die Texterzeugung mit LLMs kann rechnerisch aufwendig sein, insbesondere bei großen oder komplexen Modellen. Dies kann die Skalierbarkeit und Praktikabilität der Verwendung von LLMs für bestimmte Anwendungen einschränken.

Halluzinationen: Dies kann auftreten, wenn das Modell Texte auf der Grundlage eigener interner Verzerrungen oder Annahmen generiert, anstatt auf der Grundlage der tatsächlichen Daten oder des Kontextes.

Wie können wir nun einige dieser Techniken auf die Chunk-Dokumentation anwenden? Es existieren zahlreiche Open-Source-Bibliotheken zur Ausführung dieser Algorithmen und Chunking-Techniken. Ein guter Ausgangspunkt ist die Verwendung von Langchain-Textsplittern; in der folgenden Dokumentation finden Sie Informationen zu den verfügbaren spezifischen Textsplittern. https://python.langchain.com/v0.1/docs/modules/data_connection/document_transformers/