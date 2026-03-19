Weitere Informationen finden Sie in den folgenden ElasticSearch-Ressourcen, um Ihre watsonX Discovery-Entwicklung zu beschleunigen:

Verbesserte Visualisierung und Enterprise Search

watsonx Discovery lässt sich mit Kibana und Enterprise Search integrieren, um skalierbare, KI-gesteuerte Informationsabrufe und -visualisierung bereitzustellen, die auf große Unternehmensumgebungen zugeschnitten sind:

Kibana for Data Visualization : Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards und Visualisierungen auf Basis von Daten, die von watsonx Discovery erfasst werden. Es bietet Echtzeitanalysen zu wichtigen Metriken wie Entitätsextraktion, Sentimentanalyse und Dokumentenklassifikation. So können Sie Trends, Muster und Anomalien in unstrukturierten Daten aufspüren, den Analyseprozess rationalisieren und die Entscheidungsfindung verbessern.

Enterprise Search for Scalable Retrieval: Nutzen Sie NLP und semantische Suche, um eine schnelle, genaue Abfrage über strukturierte und unstrukturierte Datenquellen hinweg zu ermöglichen. Passen Sie die Suchfunktion an, um mehrere Datenquellen zu indizieren und abzurufen, darunter Dokumente, E-Mails und Datenbanken, um domänenspezifische Anwendungen zu erstellen, die sich direkt in geschäftliche Workflow integrieren lassen.

Datenschutz und Sicherheit

watsonx Discovery bietet native Unterstützung für rollenbasierte und attributbasierte Zugriffskontrollen, um den Zugriff auf Inhalte zu sichern und den Datenschutz zu schützen. Dadurch wird sichergestellt, dass sensible Informationen nur für autorisierte Benutzer zugänglich sind und die Unternehmensdaten geschützt werden.

Anwendungsfälle: watsonx Discovery und Orchestrate

watsonx Discovery kann mit watsonx Orchestrate gekoppelt werden, um Automatisierungsworkflows durch kontextbezogene Datenabfrage zu verbessern. Wenn Orchestrate einen Geschäftsprozess automatisiert, der Erkenntnisse aus unstrukturierten Daten benötigt, nutzt es Discovery, um relevante Inhalte abzurufen und zu analysieren, wodurch intelligente Aufgaben wie folgende Aufgaben ausgeführt werden können:

Beantwortung von Anfragen mit genauen, datengestützten Antworten.

Ausführung von Workflows, die auf Datenabruf und Erkenntnissen in Echtzeit angewiesen sind.

IBM watsonx.data: Ein moderner Datenspeicher mit integrierten Vektordatenbankfunktionen

IBM watsonx.data ist eine leistungsstarke Datenplattform, die auf einer offenen Lakehouse-Architektur basiert und die Stärken von Data Warehouses und Data Lakes vereint. Es bietet einen einzigen Zugangspunkt für den Zugriff auf alle Ihre Daten über eine gemeinsame und offene Metadatenebene und ist damit eine ideale Lösung für Unternehmen, die ihre Datenverwaltung rationalisieren möchten. Mit Unterstützung für offene Datenformate, integrierten Funktionen für Vektoreinbettungen und einer GenAI-gestützten Dialogschnittstelle für Dateneinblicke verbessert watsonx.data Echtzeitanalysen und KI-Anwendungsfälle. Die Plattform lässt sich nahtlos in bestehende Datenbanken und Tools integrieren und bietet gleichzeitig flexible Bereitstellungsoptionen, einschließlich Cloud- und On-Premises-Konfigurationen.

Eine Schlüsselkomponente von IBM watsonx.data ist watsonx.data Milvus, eine Open-Source-Vektordatenbank, die speziell entwickelt wurde, um hochdimensionale Vektordaten wie Vektoreinbettungen zu speichern, zu verwalten und zu übertragen. Diese hochgradig konfigurierbare Vektordatenbank ist für das effiziente Indexieren und Abrufen von Vektoren optimiert, was sie ideal für Anwendungsfälle macht, die Vektorähnlichkeitssuchen in KI-Anwendungen erfordern. watsonx.data Milvus ist besonders vorteilhaft für Kunden, die watsonx.ai nutzen und eine nahtlose Integration mit Vektordatenbankfunktionen benötigen, sowie für diejenigen, die an der Implementierung von Open-Source-Frameworks wie LangChain interessiert sind, die häufig in Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Mustern verwendet werden.

Bereitstellungsoptionen

IBM watsonx.data ist in drei Bereitstellungsoptionen verfügbar, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden:

Vollständig verwaltete SaaS-Lösung : Verfügbar auf IBM Cloud und AWS, bietet einen praktischen Ansatz ganz ohne Aufwand für Einrichtung und Skalierung.

: Verfügbar auf IBM Cloud und AWS, bietet einen praktischen Ansatz ganz ohne Aufwand für Einrichtung und Skalierung. Selbstverwaltete containerisierte Software : Ideal für On-Premises-Umgebungen, basierend auf IBM Cloud Pak for Data und Red Hat OpenShift.

: Ideal für On-Premises-Umgebungen, basierend auf IBM Cloud Pak for Data und Red Hat OpenShift. Entwicklerversion mit geringem Speicherbedarf: Geeignet für Entwicklungsumgebungen mit einzelnen VMs oder Laptops; bietet die Flexibilität, lokal zu testen und Prototypen zu erstellen.

Für Organisationen, die Vektordatenbanken nutzen möchten, bietet watsonx.data Unterstützung bei der Integration mit der Open-Source-Plattform Milvus und ermöglicht so erweiterte Funktionen wie die Vektorähnlichkeitssuche, die für KI-Anwendungen in Echtzeit unerlässlich ist.

Erste Schritte

Um mit der Nutzung von IBM watsonx.data zu beginnen, wählen Sie die Bereitstellungsoption, die am besten zu Ihren Anforderungen passt:

Für die IBM Cloud-Bereitstellung :

: Besuchen Sie die IBM Cloud-Katalogseite für watsonx.data.

Wählen Sie einen Plan, der Ihren Anforderungen entspricht.

Stellen Sie eine Instanz bereit.

Für die On-Premises-Bereitstellung :

Rufen Sie Aktivierungsschlüssel für IBM watsonx.data innerhalb von IBM Cloud Pak for Data ab.

Holen Sie sich Red Hat OpenShift-Berechtigungen.

Folgen Sie dem Bereitstellungsleitfaden, um die Software zu konfigurieren.

Dokumentation und Support

IBM stellt eine umfangreiche Dokumentation zur Verfügung, um erste Schritte mit der Kernplattform watsonx.data und der Vektordatenbank Milvus zu erleichtern:

Durch die Nutzung der offenen Architektur, integrierten Vektordatenbankfunktionen und fortschrittlichen KI-Funktionen von watsonx.data können Unternehmen Data-Engineering-Prozesse optimieren, die Echtzeitanalyse verbessern und neue Erkenntnisse durch KI-gestützte Funktionen freischalten. Diese einheitliche Plattform ermöglicht es Teams, auf innovative Weise mit strukturierten und unstrukturierten Daten zu arbeiten, indem sie traditionelle Analysen und modernste Vektorähnlichkeitssuche in einer einzigen Lösung vereint.

Watson Discovery

IBM watson Discovery ist ein Tool, das zum Abrufen und Analysieren unstrukturierter Daten entwickelt wurde. Seine Hauptfunktion ist die Stichwortsuche, die es Nutzern ermöglicht, große Datensätze anhand von bestimmten Begriffen oder Phrasen zu durchsuchen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen, die in der Regel Textabgleiche verwenden, nutzt watson Discovery den Kontext hinter den Schlüsselwörtern, um ein relevanteres Ergebnis zu liefern.

Eine weitere wichtige Funktion von watson Discovery ist die Entitätsextraktion. Das bedeutet, dass watson Discovery automatisch wichtige Informationen wie Personen, Orte, Unternehmen und Daten aus unstrukturiertem Text extrahieren kann. Dieser Prozess strukturiert die Daten so, dass sie verdaulich sind und direkt in die RAG-Antworten integriert werden können.