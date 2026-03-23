Das IBM RAG Cookbook

Eine Reihe von Tipps, Tricks und Techniken zur Implementierung und Optimierung von Retrieval-Augmented Generation (RAG) Lösungen.
Flussdiagramm mit verschiedenen Formen und Symbolen, darunter ein Fragezeichen, ein Informationssymbol und ein Häkchen.
Einführung

Ziel ist es, Lösungsarchitekten, Dateningenieuren, Entwicklern und technisch versierten Anwendern praktische Ratschläge zur Implementierung und Optimierung von RAG-Lösungen an die Hand zu geben. Diese Reihe von Dokumenten, Diagrammen und Ressourcen hilft Ihnen beim Einstieg in das Verständnis, die Entwicklung, die Demonstration und die Bereitstellung von RAG-Anwendungen.

Für RAG-Neulinge enthält die IBM RAG-Referenzarchitektur eine konzeptionelle Einführung in RAG, IBMs Sichtweise auf das Muster, relevante IBM-Produkte und gängige Anwendungsfälle.

Obwohl RAG und agentische KI eng miteinander verknüpft sind, wurden beide für dieses Cookbook voneinander getrennt betrachtet. Weitere Informationen zu agentischer KI und IBMs Perspektive gibt es in unserem KI-Agent Entwicklungsportal.

Inhaltsverzeichnis

Architektur Leitfaden zu Optionen und Entscheidungen, die Lösungsentwickler bei der Erstellung von RAG-Lösungen treffen müssen. Datenaufnahme Tipps und Techniken zur Beschleunigung und Optimierung der Verarbeitung und Aufnahme von Dokumenten, um sie in einer RAG-Lösung durchsuchbar zu machen. Chunking Gewonnene Erkenntnisse und praktische Ratschläge zur Organisation der aufgenommenen Daten, um die Suchleistung und die Ergebnisqualität der Lösung zu optimieren. Einbettungen Vor- und Nachteile verschiedener Einbettungsmodelle und -techniken. Speicher und Abruf Tipps und Techniken zur Beschleunigung und Optimierung des Abrufs von Informationen zur Unterstützung von RAG-Lösungen. Antwortgenerierung Tipps und Techniken zum Schreiben (und Umschreiben) großer Sprachmodellabfragen zur Optimierung der Geschwindigkeit, Relevanz und Gesamtqualität der Lösungsergebnisse. Ergebnisauswertung Metriken und Messschemata zur Quantifizierung und damit zum Vergleich und zur Verbesserung der Genauigkeit der RAG-Lösungsergebnisse. Orchestrierung Gewonnene Erkenntnisse zum Design, der Entwicklung und dem Betrieb von Orchestrierungsschichten für RAG-Lösungen. Benutzeroberflächen Leitlinien zur Auswahl und/oder Entwicklung von Benutzeroberflächen für Ihre RAG-Lösungen.
Nächste Schritte

Bereit für Ihre nächste RAG-Lösung? Probieren Sie es mit watsonx.ai aus.

  1. Erstellen Sie eine RAG-Lösung mit watsonx.ai