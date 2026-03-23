Ziel ist es, Lösungsarchitekten, Dateningenieuren, Entwicklern und technisch versierten Anwendern praktische Ratschläge zur Implementierung und Optimierung von RAG-Lösungen an die Hand zu geben. Diese Reihe von Dokumenten, Diagrammen und Ressourcen hilft Ihnen beim Einstieg in das Verständnis, die Entwicklung, die Demonstration und die Bereitstellung von RAG-Anwendungen.

Für RAG-Neulinge enthält die IBM RAG-Referenzarchitektur eine konzeptionelle Einführung in RAG, IBMs Sichtweise auf das Muster, relevante IBM-Produkte und gängige Anwendungsfälle.

Obwohl RAG und agentische KI eng miteinander verknüpft sind, wurden beide für dieses Cookbook voneinander getrennt betrachtet. Weitere Informationen zu agentischer KI und IBMs Perspektive gibt es in unserem KI-Agent Entwicklungsportal.