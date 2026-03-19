Die RAG-Bewertung kann sowohl mit automatischen referenzbasierten als auch referenzlosen Metriken durchgeführt werden. Es gibt eine Bestenliste auf HuggingFace, die zeigt, wie gut die Open-Source-LLMs im Vergleich zueinander abschneiden.

Abrufmetriken

Die folgenden Abrufmetriken basieren auf Referenzen, was bedeutet, dass jeder Chunk eindeutig identifiziert werden muss (contexts_id) und jede Frage eindeutige IDs der Ground-Truth-Kontexte besitzt.

Die für Empfehlungssysteme verwendeten rangabhängigen Bewertungsmetriken sind für RAG geeignet.

MRR (Mean Reciprocal Rank)

MRR wird in Unitxt verwendet und misst die Position des ersten relevanten Dokuments in den Suchergebnissen. Ein hoher MRR-Wert nahe 1 deutet darauf hin, dass relevante Ergebnisse weiter oben angezeigt werden, was auf eine hohe Suchqualität hinweist. Umgekehrt bedeutet ein niedrigerer MRR eine geringere Suchleistung, wobei relevante Antworten weiter unten in den Ergebnissen positioniert werden.

Vorteile: Betont die Bedeutung des ersten relevanten Ergebnisses, das in Suchszenarien oft entscheidend ist.

Nachteile: Eine Einschränkung besteht darin, dass die Abfrage nicht dafür bestraft wird, anderen Grundwahrheiten einen niedrigen Rang zuzuweisen, zudem ist es nicht für die Auswertung der gesamten Liste der abgerufenen Ergebnisse geeignet, da man sich nur auf das erste relevante Element konzentriert.

NDCG (Normalized Discounted Cumulative Gain)

Ranking von Qualitätsmetriken, die bewerten, wie gut eine Liste von Elementen im Vergleich zu einem idealen Ranking geordnet ist, bei dem alle relevanten Elemente an der Spitze stehen.

NDCG@k wird berechnet, indem DCG@k durch den idealen DCG@k (IDCG@k) geteilt wird, der die Punktzahl einer perfekt geordneten Liste von Elementen bis zur Position k darstellt. DCG misst die Gesamtrelevanz der Elemente in einer Liste.



liegt zwischen 0 und 1



Vorteile: Berücksichtigt die Position relevanter Elemente und bietet so einen umfassenderen Überblick über die Ranking-Qualität; kann an verschiedene Ranking-Ebenen angepasst werden (z. B. NDCG@k).

Nachteile: Komplexer zu berechnen und zu interpretieren als einfachere Metriken wie MRR; erfordert eine ideale Rangfolge für den Vergleich, die möglicherweise nicht immer verfügbar oder leicht zu definieren ist.

MAP (Mean Average Precision)

Mean Average Precision (MAP) ist eine Metrik, die die Rangfolge jedes korrekt abgerufenen Dokuments innerhalb einer Ergebnisliste bewertet

Sie ist vorteilhaft, wenn Ihr System die Reihenfolge der Ergebnisse berücksichtigen und mehrere Dokumente in einem einzigen Durchlauf abrufen muss.

Vorteile: Berücksichtigt sowohl Präzision als auch Rückruf und bietet eine ausgewogene Bewertung der Leistung; ist geeignet für Aufgaben, die mehrere relevante Dokumente und deren korrekte Reihenfolge erfordern.

Nachteile: Kann im Vergleich zu einfacheren Metriken rechenintensiver sein; ist möglicherweise nicht so einfach zu interpretieren wie andere Metriken und erfordert mehr Kontext, um die Ergebnisse vollständig zu verstehen.

Generierungsmetriken

Treue

Misst, ob die Ausgabe auf dem gegebenen Kontext basiert oder ob das Modell halluzinierte Antworten erzeugt.

Vorteile: Gewährleistet, dass die generierten Antworten vertrauenswürdig sind und auf dem bereitgestellten Kontext basieren; unverzichtbar für Anwendungen, bei denen faktische Korrektheit von größter Bedeutung ist.

Nachteile: Die Beurteilung erfordert oft menschliches Urteilsvermögen, was sie arbeitsintensiv und subjektiv macht; partielle Ungenauigkeiten oder subtile Halluzinationen werden möglicherweise nicht vollständig erfasst.

Robustheit (Unempfindlichkeit)

Robustheit wird allgemein als die Funktionen der Lösung definiert, sich an unterschiedliche Eingabevariationen anzupassen, wie z. B. Datenstörungen wie Leerzeichen, Groß-/Kleinschreibung, Tabulatoren usw.

Die Überprüfung der Robustheit ist ein wichtiger Aspekt des Evaluierungsprozesses und kann beispielsweise mithilfe von Unitxt-Semantik erreicht werden

Vorteile: Stellt sicher, dass das Modell zuverlässig unter verschiedenen Eingabebedingungen funktioniert; Anwendbarkeit in der realen Welt: Wichtig für praktische Anwendungen, bei denen die Eingabedaten möglicherweise nicht perfekt formatiert sind.

Nachteile: Erfordert gründliche Tests über viele Varianten hinweg, was zeitaufwändig sein kann; Definition von Varianten: Es ist schwierig, alle möglichen Eingaben zu definieren und zu messen.

ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation)

Misst die Qualität der Textgenerierung durch den Vergleich der Überlappung von n-Grammen, Wortfolgen und Wortpaaren zwischen dem maschinell erzeugten Text und einer Reihe von Referenztexten. Wird häufig zur Bewertung von Aufgaben wie Textzusammenfassung und Übersetzung eingesetzt.

Vorteile: Etabliert und anerkannt in der NLP-Community, bietet einen Vergleichsstandard; geeignet für Aufgaben, bei denen die Erfassung aller relevanten Informationen wichtig ist.

Konzentriert sich auf die Überlappung von n-Grammen, die möglicherweise nicht die semantische Qualität oder den Sprachfluss erfassen; kann durch die Länge des generierten Textes beeinflusst werden, wodurch kürzere oder prägnantere Ausgaben benachteiligt werden können.

BLEU (Bilingual Evaluation Understudy)

Misst die Qualität maschinell übersetzter Texte durch den Vergleich mit einer oder mehreren Referenzübersetzungen. Bewertet die Genauigkeit der n-Gramme im generierten Text im Vergleich zu den Referenztexten. Wird hauptsächlich zur Bewertung von Übersetzungen verwendet.

Vorteile: Effektiv für Aufgaben, bei denen Präzision und exakte Übereinstimmungen wichtig sind; Standard-Metrik: In der Machine-Translation-Community weit verbreitet, bietet einen Benchmark für den Vergleich.

Nachteile: Legitime Abweichungen in der Formulierung, die nicht exakt mit den Referenztexten übereinstimmen, können bestraft werden; Blindheit gegenüber partiellen Ungenauigkeiten: Teilweise Ungenauigkeiten oder subtile Bedeutungsunterschiede werden möglicherweise nicht vollständig erfasst.

Kostenmetriken

GPU-/CPU-Auslastung

Die CPU-Auslastung wird hauptsächlich für die Abrufphase verwendet, und die GPU-Auslastung wird hauptsächlich für die Generierungsphase eingesetzt.

Kosten für LLM-Anrufe

Beispiel: Kosten von OpenAI-API-Aufrufen

Infrastrukturkosten

Kosten für Speicher, Netzwerk, Computerressourcen usw.

Betriebskosten

Kosten für Wartung, Support, Überwachung, Protokollierung, Sicherheitsmaßnahmen usw.

Verständnis von Evaluationsergebnissen