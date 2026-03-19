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Bei der Benutzeroberfläche für RAG-Lösungen teilt sich der Weg: Entscheidet man sich für Beschleunigerlösungen wie IBM watsonx Orchestrate und watsonx Assistant oder für eine individuell angepasste Benutzeroberfläche, die aus kundenspezifischem Code erstellt wird? Jeder dieser Ansätze bietet unterschiedliche Vorteile, abhängig von der Komplexität und Flexibilität, die für die spezifische RAG-Lösung erforderlich sind.
IBM bietet robuste, vorgefertigte Lösungen in Form von watsonx Orchestrate und watsonx Assistant an, die auf einfache Benutzerfreundlichkeit und schnelle Bereitstellung ausgelegt sind. Diese Plattformen bieten eine benutzerfreundliche Umgebung, in der Entwickler und Geschäftsanwender vorkonfigurierte RAG-Workflows nutzen können, ohne umfangreiche Codierung zu benötigen. Watsonx Orchestrate ist ideal für die Automatisierung von Prozessen, während watsonx Assistant auf dialogorientierte KI spezialisiert ist, die es RAG-basierten Systemen ermöglicht, Eingaben in natürlicher Sprache zu verarbeiten, einen korrekten Dokumentenabruf zu gewährleisten und relevante Antworten zu generieren.
Andererseits bieten maßgeschneiderte Benutzeroberflächen die Freiheit, maßgeschneiderte Erlebnisse zu schaffen, die auf einzigartige Geschäftsbedürfnisse und fortschrittliche RAG-Implementierungen abgestimmt sind. Entwickler können diese Benutzeroberflächen mithilfe von benutzerdefiniertem Code erstellen, der sich in RAG-Modelle integriert. Dadurch können Unternehmen spezifische Workflow, Funktionalitäten und Visualisierungen entwerfen, die in vorkonfigurierten Plattformen möglicherweise nicht verfügbar sind.