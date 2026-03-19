IBM bietet robuste, vorgefertigte Lösungen in Form von watsonx Orchestrate und watsonx Assistant an, die auf einfache Benutzerfreundlichkeit und schnelle Bereitstellung ausgelegt sind. Diese Plattformen bieten eine benutzerfreundliche Umgebung, in der Entwickler und Geschäftsanwender vorkonfigurierte RAG-Workflows nutzen können, ohne umfangreiche Codierung zu benötigen. Watsonx Orchestrate ist ideal für die Automatisierung von Prozessen, während watsonx Assistant auf dialogorientierte KI spezialisiert ist, die es RAG-basierten Systemen ermöglicht, Eingaben in natürlicher Sprache zu verarbeiten, einen korrekten Dokumentenabruf zu gewährleisten und relevante Antworten zu generieren.