Was ist Milvus?

Vektordatenbanken speichern und verwalten Datensätze in Form von Vektoren. Sie können Unternehmen bei der Verwaltung unstrukturierter Daten helfen und sind für fortschrittliche künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) entscheidend.

Vektoren sind Anordnungen von Zahlen, die komplexe Konzepte und Objekte wie Wörter und Bilder darstellen.

Unstrukturierte Daten – wie Text, Video und Audio – machen heute einen erheblichen Teil der Unternehmensdaten aus, aber herkömmliche Datenbanken sind oft nicht geeignet, diese Daten zu organisieren und zu verwalten.

Unternehmen können diese Daten in spezialisierte Deep Learning-Einbettungsmodelle einspeisen, die Vektordarstellungen als Ausgabe haben, die als „Einbettungen“ bezeichnet werden. Zum Beispiel könnte das Wort „Katze“ durch den Vektor [0,2, -0,4, 0,7] dargestellt werden, während das Wort „Hund“ durch [0,6, 0,1, 0,5] dargestellt werden könnte.

Die Umwandlung von Daten in Vektoren ermöglicht es Unternehmen, verschiedene Arten von unstrukturierten Daten in einem gemeinsamen Format in einer Vektordatenbank zu speichern.

Unternehmen helfen auch dabei, den Wert dieser Daten für KI und ML zu freischalten. Vektoren erfassen die semantischen Beziehungen zwischen Elementen und ermöglichen so eine effektive Verarbeitung durch große Sprachmodelle (LLMs) und durch Tools der generativen KI (Gen AI). Die meisten fortschrittlichen KI- und ML-Anwendungen stützen sich heute auf Vektoren für das Training und die Erstellung von Inhalten.

Wie andere Vektordatenbanken auch, bietet Milvus Unternehmen eine Möglichkeit zur Verwaltung und Organisation von Einbettungsvektoren. Die hochgradig skalierbare Speicherung und die effizienten Vektorsuchfunktionen der Milvus-Vektordatenbank haben sie zu einer beliebten Wahl für Retrieval Augmented Generation (RAG), Empfehlungssysteme und andere KI-Anwendungen gemacht.