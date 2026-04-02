Techniken und Methoden der Datenintegration

Datenteams stehen vor Bergen von Daten, die es mit dem Everest selbst aufnehmen könnten. Und die Bewältigung dieser Herausforderungen wird von Tag zu Tag schwieriger, da das Datenvolumen und die Komplexität der Daten keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigen.

Die heutigen Unternehmensdaten stammen aus unterschiedlichen Quellen (wie SaaS-Anwendungen, Internet der Dinge (IoT)-Geräten und Altsystemen) und werden in einem wildwuchsartigen Datenspeicher-Ökosystem gesammelt. Ein großer Teil dieser Informationen besteht aus unstrukturierten Daten – alltägliche Informationen wie E-Mails, PDF-Dateien, Bilder, Anrufaufzeichnungen und Chat-Protokolle.

Ohne einen umfassenden Überblick bleiben diese Daten isoliert, sind bereits bei ihrer Ankunft veraltet und werden größtenteils nicht ausreichend genutzt. Ganz zu schweigen davon, dass der Wettlauf um die Operationalisierung von künstlicher Intelligenz (KI) aufgrund des begrenzten Zugangs zu großen Mengen an hochwertigen Daten bereits an der Startlinie ins Stocken gerät.

Datenintegration hilft, diese Herausforderungen zu bewältigen, indem sie Daten aus verschiedenen Quellen, in unterschiedlichen Datenformaten und mit schwankender Qualität zusammenführt, aggregiert und harmonisiert. Diese Konsolidierung liefert den Datennutzern einheitliche und schlüssige Informationen, die sich problemlos für Analysen, KI und Entscheidungsprozesse nutzen lassen.