Was ist Dateninteroperabilität?

Um den Wert und die Bedeutung der Dateninteroperabilität zu verstehen, ist es hilfreich zu überlegen, was passiert, wenn sie fehlt.

Stellen Sie sich zum Beispiel ein Kochbuch vor, das ganz oben in einem hohen Bücherregal steht. Einige Menschen können es erreichen; andere sehen es vielleicht gar nicht erst, ganz zu schweigen davon, es aus dem Regal zu nehmen.

Wer das Kochbuch zur Hand hat, stellt fest, dass in den Rezepten ständig zwischen der Angabe der Zutatenmengen in imperialen Maßeinheiten (wie Esslöffeln und Unzen) und Metriken-Einheiten (wie Gramm und Litern) hin und her gewechselt wird.

In diesem Szenario sind die Leser gezwungen, ständig Maßeinheiten umzurechnen – eine zeitaufwändige und mühsame Erfahrung. Und bei diesen Konvertierungen besteht die Möglichkeit, Fehler zu machen, die zu unappetitlichen Ergebnissen führen.

Diese Herausforderungen sind vergleichbar mit denen, vor denen Unternehmen hinsichtlich des Datenzugriffs und der Interpretierbarkeit stehen. Aber wenn Stakeholder und Systeme nicht auf Daten zugreifen können oder Schwierigkeiten haben, sie in verwertbare Werte umzuwandeln, sind die Folgen meist größer als eine versalzene Suppe oder ein eingefallenes Soufflé.

Das bedeutet, dass Teams wichtige Datenressourcen nicht nutzen können, um zusammenzuarbeiten, Erkenntnisse zu gewinnen, Probleme zu identifizieren und Chancen zu ergreifen.

Das bedeutet, dass dem Gesundheitsdienstleister ein aufschlussreiches Detail über den Zustand des Patienten entgehen könnte, was zu einer weniger effektiven Behandlung führen kann. Das bedeutet, dass Portfoliomanager möglicherweise einen sich entwickelnden Markttrend nicht bemerken, was die Anlagerenditen ihrer Kunden beeinträchtigt.

Das bedeutet, dass ein agentisches KI-System möglicherweise nicht in der Lage ist, Produktionspläne zu optimieren, weil aktuelle Bestandsdaten nicht zugänglich sind. Das bedeutet, dass Ersthelfer verschiedener Behörden dieselbe Situation möglicherweise unterschiedlich wahrnehmen, was eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Notfall behindert.

Hier kommt die Dateninteroperabilität ins Spiel.

Durch Dateninteroperabilität werden Informationen aus verschiedenen Datenquellen in Standardformate organisiert, um die Interpretierbarkeit und Kompatibilität mit verschiedenen Geschäftsbereichen, Unternehmensbereichen und Systemen zu gewährleisten. Und indem Verbindungen für den Datenaustausch zwischen Systemen gewährleistet werden, ermöglicht die Dateninteroperabilität einer Vielzahl von Stakeholdern den direkten Zugriff auf diese Informationen.

Während Dateninteroperabilität schon seit langem wichtig ist – universelle Produktcodes (UPCs) für Einzelhandels- und Fertigungsdaten gibt es bereits seit 19731 – gewinnt sie zunehmend an Bedeutung, da die datengestützte Entscheidungsfindung und Automatisierung für den realen Geschäftsbetrieb von zentraler Bedeutung sind.

Unternehmen, die sich auf Initiativen in den Bereichen Business Intelligence und Künstliche Intelligenz (KI) konzentrieren, müssen sicherstellen, dass die richtigen Daten für die Personen und Systeme, die sie benötigen, verfügbar, verständlich und nutzbar sind. Die Dateninteroperabilität trägt dazu bei.