Was ist Dateninteroperabilität?

Unternehmen können Dateninteroperabilität erreichen, indem sie ihre Datenbestände standardisieren und die notwendige Infrastruktur und Protokolle zur Unterstützung des Datenaustauschs einführen. Zu den allgemeinen Eigenschaften interoperabler Daten gehören:
Da Informationsökosysteme immer größer und komplexer werden, spielt die Dateninteroperabilität eine zentrale Rolle in Sektoren wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Regierung. Unternehmen in diesen und anderen Branchen sind auf einen nahtlosen Datenaustausch angewiesen, um kritische Funktionen zu ermöglichen, wie beispielsweise Investitionsentscheidungen zu treffen, medizinische Behandlungen festzulegen und Maßnahmen zur öffentlichen Sicherheit durchzuführen.
Die Etablierung der Dateninteroperabilität kann zwar eine Herausforderung darstellen, doch Softwarelösungen können dabei helfen. Tools zur Datenbereinigung, API-Management-Software und Datenintegrationsplattformen ermöglichen es Unternehmen, robuste Datenumgebungen zu schaffen, in denen Informationen für die Systeme und Stakeholder, die sie benötigen, leicht verfügbar und zugänglich sind.
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Um den Wert und die Bedeutung der Dateninteroperabilität zu verstehen, ist es hilfreich zu überlegen, was passiert, wenn sie fehlt.
Stellen Sie sich zum Beispiel ein Kochbuch vor, das ganz oben in einem hohen Bücherregal steht. Einige Menschen können es erreichen; andere sehen es vielleicht gar nicht erst, ganz zu schweigen davon, es aus dem Regal zu nehmen.
Wer das Kochbuch zur Hand hat, stellt fest, dass in den Rezepten ständig zwischen der Angabe der Zutatenmengen in imperialen Maßeinheiten (wie Esslöffeln und Unzen) und Metriken-Einheiten (wie Gramm und Litern) hin und her gewechselt wird.
In diesem Szenario sind die Leser gezwungen, ständig Maßeinheiten umzurechnen – eine zeitaufwändige und mühsame Erfahrung. Und bei diesen Konvertierungen besteht die Möglichkeit, Fehler zu machen, die zu unappetitlichen Ergebnissen führen.
Diese Herausforderungen sind vergleichbar mit denen, vor denen Unternehmen hinsichtlich des Datenzugriffs und der Interpretierbarkeit stehen. Aber wenn Stakeholder und Systeme nicht auf Daten zugreifen können oder Schwierigkeiten haben, sie in verwertbare Werte umzuwandeln, sind die Folgen meist größer als eine versalzene Suppe oder ein eingefallenes Soufflé.
Das bedeutet, dass Teams wichtige Datenressourcen nicht nutzen können, um zusammenzuarbeiten, Erkenntnisse zu gewinnen, Probleme zu identifizieren und Chancen zu ergreifen.
Das bedeutet, dass dem Gesundheitsdienstleister ein aufschlussreiches Detail über den Zustand des Patienten entgehen könnte, was zu einer weniger effektiven Behandlung führen kann. Das bedeutet, dass Portfoliomanager möglicherweise einen sich entwickelnden Markttrend nicht bemerken, was die Anlagerenditen ihrer Kunden beeinträchtigt.
Das bedeutet, dass ein agentisches KI-System möglicherweise nicht in der Lage ist, Produktionspläne zu optimieren, weil aktuelle Bestandsdaten nicht zugänglich sind. Das bedeutet, dass Ersthelfer verschiedener Behörden dieselbe Situation möglicherweise unterschiedlich wahrnehmen, was eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Notfall behindert.
Hier kommt die Dateninteroperabilität ins Spiel.
Durch Dateninteroperabilität werden Informationen aus verschiedenen Datenquellen in Standardformate organisiert, um die Interpretierbarkeit und Kompatibilität mit verschiedenen Geschäftsbereichen, Unternehmensbereichen und Systemen zu gewährleisten. Und indem Verbindungen für den Datenaustausch zwischen Systemen gewährleistet werden, ermöglicht die Dateninteroperabilität einer Vielzahl von Stakeholdern den direkten Zugriff auf diese Informationen.
Während Dateninteroperabilität schon seit langem wichtig ist – universelle Produktcodes (UPCs) für Einzelhandels- und Fertigungsdaten gibt es bereits seit 19731 – gewinnt sie zunehmend an Bedeutung, da die datengestützte Entscheidungsfindung und Automatisierung für den realen Geschäftsbetrieb von zentraler Bedeutung sind.
Unternehmen, die sich auf Initiativen in den Bereichen Business Intelligence und Künstliche Intelligenz (KI) konzentrieren, müssen sicherstellen, dass die richtigen Daten für die Personen und Systeme, die sie benötigen, verfügbar, verständlich und nutzbar sind. Die Dateninteroperabilität trägt dazu bei.
Wie bei anderen Praktiken und Säulen der Datenverwaltung ermöglicht die Dateninteroperabilität Unternehmen, ihr Datenpotenzial optimal zu nutzen. Zu den Vorteilen der Dateninteroperabilität gehören:
Die Etablierung der Dateninteroperabilität kann ein schrittweiser Prozess sein, da Unternehmen auf die Erreichung unterschiedlicher allgemeiner Interoperabilitätsstufen hinarbeiten. Zu den für den Datenaustausch geltenden Stufen gehören:
Informationen werden zwischen Systemen über eine etablierte Infrastruktur und Protokolle übertragen. Auch bekannt als grundlegende oder technische Interoperabilität.
Die ausgetauschten Daten erfolgen in Formaten und Strukturen, die für verschiedene Systeme verständlich sind. Auch bekannt als strukturelle Interoperabilität.
Systeme verstehen die Bedeutung der ausgetauschten Daten dank gemeinsamer Terminologie.
Unternehmen richten ihre Betriebs- und Daten-Governance-Richtlinien so aus, dass Informationen frei und sicher zwischen ihnen fließen können.
Unternehmen befolgen in der Regel bestimmte Schritte, um die verschiedenen Stufen der Dateninteroperabilität zu erreichen:
Durch die Umwandlung von Informationen aus unterschiedlichen Datenstrukturen in gängige Datenformate (wie JSON und XML) wird eine syntaktische Interoperabilität erreicht.
JSON (JavaScript Object Notation) ist ein einfaches Datenaustauschformat, das auf der Programmiersprache JavaScript basiert. Eine JSON-Nachricht besteht aus Name-Wert-Paaren (Objekten) und geordneten Sammlungen von Werten (Arrays).4 Das XML-Datenformat ist ein Format, das den Regeln der Extensible Markup Language entspricht und die Erstellung benutzerdefinierter Tags zur Definition von Daten ermöglicht.5
Die Etablierung eines gemeinsamen Vokabulars zur Beschreibung von Datenelementen trägt zur semantischen Interoperabilität bei. Im Gesundheitswesen beispielsweise werden spezifische Labortests mithilfe des universellen Codierungssystems LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) detailliert identifiziert.
Der Code 806-0 steht für die manuelle Zählung der weißen Blutkörperchen im Liquor. Wenn zwei verschiedene Labore diesen Test zu unterschiedlichen Zeitpunkten bei demselben Patienten durchführen, würde der Code den Gesundheitsdienstleistern signalisieren, welcher Test durchgeführt wurde, und dass die Ergebnisse verglichen werden können, um Erkenntnisse über den Krankheitsverlauf des Patienten zu gewinnen.
Die Verwaltung von Metadaten kann Unternehmen auch dabei helfen, eine semantische Interoperabilität herzustellen. Bei der Datenübertragung zwischen Systemen werden die Daten von Metadaten begleitet, die dem empfangenden System Anweisungen zur Interpretation der Daten geben.
Die Verwaltung von Metadaten gewährleistet, dass Metadaten strukturiert, zugänglich und umsetzbar bleiben, sodass sie wie vorgesehen für die Dateninteroperabilität funktionieren. So spielen Metadaten beispielsweise eine Schlüsselrolle bei der Interoperabilität von Repositorys für die wissenschaftliche Forschung, da Forscher Metadaten aus verschiedenen Repositories gleichzeitig durchsuchen können, um die benötigten Ressourcen zu finden.6
Unternehmen erreichen Interoperabilität im Transportwesen, indem sie APIs nutzen, um Daten zwischen internen und externen Systemen auszutauschen. Eine API ist ein Satz von Regeln oder Protokollen, der es Softwareanwendungen ermöglicht, auf einfache und sichere Weise miteinander zu kommunizieren.
Es gibt unzählige Beispiele für den Einsatz von APIs zum Datenaustausch und zur Dateninteroperabilität, darunter der Austausch von Versicherungs- und Gesundheitsdaten, die Datenübertragung durch Geräte des Internets der Dinge (IoT) sowie die Integration von Social-Media-Inhalten in firmeneigene Websites.
Bei der Festlegung von Datenformaten, einheitlichen Begriffen und Übertragungsprotokollen müssen Unternehmen nicht bei Null anfangen. Verschiedene Frameworks und Standards zur Interoperabilität bieten branchen-, fach- und technologiespezifische Leitlinien – teilweise gesetzlich vorgeschrieben – zu Fragen der Dateninteroperabilität und der Einrichtung interoperabler Systeme.
Diese Standards gewährleisten die Interoperabilität sowohl innerhalb von Unternehmen als auch zwischen verschiedenen Unternehmen und tragen so zur Erreichung der organisatorischen Interoperabilität bei.
Zu den Frameworks gehören:
Data-Governance-Programme gewährleisten die Qualität, Sicherheit und Verfügbarkeit der Daten eines Unternehmens, indem sie die Erfassung, Verarbeitung und Nutzung von Daten regeln. Somit können sie die Dateninteroperabilität maßgeblich unterstützen, indem sie Verfahren etablieren, die den Datenaustausch zwischen Systemen erleichtern.
Wichtig ist jedoch zu beachten, dass Data Governance und Dateninteroperabilität in einer symbiotischen Beziehung stehen – das heißt, Data Governance unterstützt nicht nur die Dateninteroperabilität, sondern die Dateninteroperabilität kann auch Data Governance unterstützen, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung von Vorschriften.
Laut einer Studie der Harvard Business School hilft die Dateninteroperabilität Unternehmen dabei, die regulatorischen Anforderungen an die Datenverfolgung und behördliche Prüfungen zu erfüllen. Forscher stellten fest, dass insbesondere interne Daten-APIs Unternehmen dabei unterstützten, die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union zu erfüllen.7
Auf dem Weg zur Erreichung der Ziele der Dateninteroperabilität kann ein Unternehmen vor unzähligen Herausforderungen stehen. Zu den häufigsten gehören:
Während die Interoperabilität von Daten eine Brücke zum Datenaustausch zwischen Systemen schlagen kann, gestaltet sich der Aufbau dieser Brücke schwieriger, wenn es sich bei diesen Systemen um Altlast-Systeme handelt. Altlast-Informationssysteme verwenden oft veraltete Formate und sind mit neueren Tools und Systemen nicht kompatibel. Lösungen für Datenkonvertierung und -integration können Unternehmen in die Lage versetzen, die Herausforderungen von Altsystemen zu bewältigen und Dateninteroperabilität zu erreichen.
Ein Mangel an genauen Daten und andere Probleme mit der Datenqualität können die Interoperabilität der Daten gefährden. Wenn Datensätze mit Inkonsistenzen, doppelten und fehlenden Datensätzen, ungültigen Daten und anderen Mängeln behaftet sind, birgt die Weitergabe dieser Daten das Risiko, dass fehlerhafte Daten im gesamten Unternehmen verbreitet werden. Die Implementierung von Datenbereinigungs-, Überwachungs-, Validierungs- und Governance-Maßnahmen während des Datenlebenszyklus kann die Datenqualität verbessern, was wiederum eine bessere Dateninteroperabilität unterstützt.
Die Erreichung von Dateninteroperabilität erfordert oft die Einbindung neuer Tools und Systeme, einschließlich Integrationssoftware, für deren Nutzung die Mitarbeiter geschult werden müssen. Technologieanbieter bieten häufig Tutorials und andere Ressourcen an, um Mitarbeitern den Umgang mit Integrationslösungen zu erleichtern. Darüber hinaus kann, wie bei anderen Initiativen zur Technologieeinführung, die Benennung von Führungskräften, die sich für Integrationstools zur Dateninteroperabilität einsetzen, dazu beitragen, eine breitere Nutzung zu fördern.
Die Digitalisierung und die zunehmend datengestützte Natur verschiedener Branchen und Bereiche machen die Dateninteroperabilität sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor breit anwendbar.
Die Finanzdienstleistungsbranche lebt von Daten. Unternehmen wie Banken, Broker-Dealer, Versicherungsgesellschaften und Zahlungsabwickler tauschen täglich riesige Mengen an Informationen über Handelsgeschäfte, Transaktionen und vieles mehr aus. Datensilos und uneinheitliche Datenformate sind nur einige der Herausforderungen, die die Dateninteroperabilität zu einem Schlüsselaspekt für die Effizienzsteigerung in der Branche machen.8
Regierungsbehörden und -ministerien sind auf Dateninteroperabilität angewiesen, um bei der Entwicklung von Strategien und Programmen effektiver zusammenzuarbeiten. So halfen beispielsweise Dateninteroperabilitätsbemühungen in Chile und Uruguay den Regierungen dort, komplexe Klimawandeldaten zu interpretieren, sodass sie diese besser für Überwachungs- und Minderungsmaßnahmen nutzen konnten.9
Die Dateninteroperabilität ermöglicht Unternehmen im Gesundheitswesen, wichtige Gesundheitsdaten – wie Patientenakten und Impfregister – zu teilen, um die Patientenversorgung zu verbessern. In den Vereinigten Staaten ist die Interoperabilität von Gesundheitsdaten durch elektronische Patientenakten (EHR) für Unternehmen, die Medicare- oder Medicaid-Zahlungen erhalten, vorgeschrieben.10
Die Komplexität globaler Lieferketten führt dazu, dass während der Herstellung und des Transports von Waren rund um den Globus eine enorme Menge an Informationen zwischen den Datensystemen ausgetauscht wird. Datenstandards und Dateninteroperabilität können die Kommunikation zwischen Anbietern, Spediteuren und Hafenbetreibern optimieren, was zu Kosteneinsparungen und geringeren Emissionen führt.11
Verschiedene Technologien und Plattformen können Unternehmen dabei helfen, Dateninteroperabilität zu erreichen. Dazu gehören:
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1 „The UPC.“ ibm.com Abgerufen am 11. Februar 2026.
2 „Interoperability.“ Internet Policy Review. 4. April 2024.
3 „Enterprise Interoperability Framework.“ Proceedings of the Open Interop Workshop on Enterprise Modelling and Ontologies for Interoperability. Januar 2006.
4 „Working with JSON data.“ IBM Integration Bus. 26. August 2025.
5 „XML Overview.“ IBM Sterling B2B Integration SaaS. 20. Januar 2026.
6 „Protocol for Metadata Harvesting: The Role of OAI-PMH in Digital Resource Integration.“ International Journal of Research and Innovation in Applied Science. 11. August 2025.
7 „Data Governance, Interoperability and Standardization: Organizational Adaptation to Privacy Regulation.“ Harvard Business School. 2023.
8 „Data Interoperability’s Importance in the Financial Services Industry.“ Moody's Analytics. Abgerufen am 11. Februar 2026.
9 „To achieve data interoperability, we need to start with ‘people interoperability.“ World Bank Blogs. 27. November 2023.
10 „Medicare and Medicaid Promoting Interoperability Program Basics.“ CMS.gov. Abgerufen am 11. Februar 2026.
11 „The Importance of Data Standards and Interoperability.“ Coalition for Reimagined Mobility. April 2023.