Bei EDI-Transaktionen werden Informationen direkt von einer Computeranwendung in einem Unternehmen an eine Computeranwendung in einem anderen Unternehmen übermittelt. EDI-Standards definieren den Speicherort und die Reihenfolge von Informationen in einem Dokumentformat. Der Datenaustausch ist mit dieser automatisierten Funktion jetzt schneller und einfacher als mit Papierdokumenten oder anderen herkömmlichen Methoden, die Stunden, Tage oder sogar Wochen dauern können.

Heutzutage nutzen Unternehmen die EDI-Integration, um eine Reihe von Dokumenttypen auszutauschen, von Bestellungen über Rechnungen bis hin zu Angebotsanfragen und Darlehensanträgen und vieles mehr. In den meisten Fällen handelt es sich bei diesen Unternehmen um Handelspartner, die im Rahmen ihrer Lieferketten und B2B-Netzwerke häufig Waren und Dienstleistungen austauschen.