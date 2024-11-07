Tags
Artificial Intelligence Sustainability

Von Altlast zu modernen EDI-Lösungen: Ein Migrationsleitfaden

Drei Kollegen sitzen an einem Schreibtisch vor ihren Computern, schauen sich an und lächeln

Unternehmen stehen unter ständigem Druck, ihre Effizienz zu steigern, die Genauigkeit zu verbessern und den stetig wachsenden Kundenerwartungen gerecht zu werden. Für viele Unternehmen haben Altsysteme – einst das Rückgrat ihrer Geschäftstätigkeit – heute Schwierigkeiten, mit dem rasanten Tempo des globalen Handels Schritt zu halten. Daher ist die Migration zu einer modernen elektronischen Datenaustauschlösung (Electronic Data Interchange, EDI) nicht nur notwendig, sondern auch vorteilhaft für Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben wollen.

Der Übergang von einem Altsystem zu einer modernen EDI-Lösung ist ein komplexer Prozess. Dieser Migrationsleitfaden bietet einen strukturierten Ansatz, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Er geht auf die Herausforderungen ein und legt klare Schritte für eine erfolgreiche EDI-Implementierung fest.

3D-Design aus Kugeln, die auf einer Schiene rollen

Die neuesten Erkenntnisse und Insights zu KI

Entdecken Sie von Experten kuratierte Erkenntnisse und Neuigkeiten zu KI, Cloud und mehr im wöchentlichen Newsletter Think. 

Die Notwendigkeit moderner EDI-Lösungen verstehen

Bevor wir in den Migrationsprozess einsteigen, ist es wichtig zu verstehen, warum Altsysteme nicht mehr ausreichen und warum moderne EDI-Lösungen unerlässlich sind. Altsysteme, die vor Jahrzehnten entwickelt wurden, basieren oft auf veralteten Technologien, die zu ihrer Zeit zwar effektiv waren, heute aber zahlreiche Einschränkungen mit sich bringen.

AI Academy

KI-Experte werden

Erlangen Sie das nötige Wissen, um KI-Investitionen zu priorisieren, die das Unternehmenswachstum vorantreiben. Starten Sie noch heute mit unserer kostenlosen AI Academy und gestalten Sie die Zukunft der KI in Ihrem Unternehmen.
Serie ansehen

Wichtige Einschränkungen von Altsystemen:

  • Unflexibilität: Altsysteme lassen sich oft nicht skalieren oder in neuere Technologien integrieren, was es schwierig macht, auf sich ändernde Geschäftsanforderungen zu reagieren.
  • Hohe Wartungskosten: Die veraltete Infrastruktur von Altsystemen erfordert spezielles Wissen und teure Wartung, was deren Verwaltung kostspielig macht.
  • Daten-Silos: Viele Altsysteme unterstützen keine nahtlose Integration zwischen den Abteilungen, was zu fragmentierten Daten führt, die die Entscheidungsfindung verlangsamen und Fehler erhöhen.
  • Sicherheitsrisiken: Veraltete Sicherheitsprotokolle in Altsystemen machen Unternehmen anfällig für Datenlecks und Cyberangriffe.

Im Gegensatz dazu bieten moderne EDI-Lösungen eine Reihe von Vorteilen, die diese Herausforderungen ansprechen. Sie sind cloudbasiert, hoch skalierbar und lassen sich leicht in andere Systeme wie Enterprise Resource Planning (ERP), Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und Lieferketten-Management-Tools integrieren. Sie verfügen außerdem über verbesserte Sicherheitsfunktionen und effizientere Datenverarbeitungsfunktionen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Beziehungen zu Handelspartnern effektiver zu verwalten.

Bewertung Ihres aktuellen Altsystems

Der erste Schritt in jedem Migrationsprozess ist die Bewertung Ihres aktuellen Systems. Diese Bewertung hilft Ihnen, die Lücken und Verbesserungsbereiche zu verstehen und eine Roadmap für die Migration zu erstellen. Dieser Prozess umfasst Folgendes:

  1. System-Bestand: Beginnen Sie mit einer Bestandsaufnahme Ihrer bestehenden Altsystem-Infrastruktur, einschließlich Hardware, Software, Datenbanken und kundenspezifischer Lösungen. Erfassen Sie die wichtigsten Funktionen Ihres aktuellen Systems und welche davon kritisch für Ihren Geschäftsbetrieb sind.
  2. Schmerzpunkte: Identifizieren Sie die wichtigsten Herausforderungen, die Ihr Unternehmen mit dem Altsystem hat. Zu diesen Problemen können beispielsweise lange Bearbeitungszeiten, häufige Fehler, eingeschränkte Flexibilität oder die Unfähigkeit zur Integration in moderne Plattformen gehören. Diese Informationen zeigen die Gründe für die Migration auf und legen messbare Ziele für die neue EDI-Lösung fest.
  3. Compliance und Sicherheit: Prüfen Sie, ob Ihr Altsystem die aktuellen Compliance- und Sicherheitsanforderungen erfüllt. Moderne EDI-Lösungen bieten häufig integrierte Compliance für Standards wie HIPAA, DSGVO oder PCI-DSS, während ältere Systeme in diesen Bereichen möglicherweise hinterherhinken.

Durch diese Bewertung können Sie einen klaren Fall für die Migration darlegen und die Funktionen identifizieren, die Ihr neues EDI-System haben muss, um Ihre Geschäftsbedürfnisse zu unterstützen.

Die Wahl der richtigen modernen EDI-Lösung

Nachdem Sie Ihr Altsystem bewertet haben, ist der nächste Schritt die Auswahl der modernen EDI-Lösung, die Ihren Geschäftsanforderungen entspricht. Der Markt bietet eine Reihe von Optionen, daher ist die Wahl der richtigen Option entscheidend für den langfristigen Erfolg.

  • Cloudbasierte und lokale EDI-Lösungen im Vergleich: Moderne EDI-Lösungen sind oft cloudbasiert und bieten mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und geringere Wartungskosten im Vergleich zu lokalen Systemen. Mit Cloud EDI können Sie Handelspartner einfach hinzufügen oder entfernen und die Skalierung an das Wachstum Ihres Unternehmens anpassen. Für Unternehmen, die die vollständige Kontrolle über ihre Daten und Infrastruktur benötigen, ist eine lokale Lösung jedoch möglicherweise immer noch die bessere Wahl.
  • Integrationsfähigkeiten: Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen gewählte EDI-Lösung nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integriert werden kann, wie z. B. Ihr ERP, Ihr Lagerverwaltungssystem (WMS), das Transportmanagementsystem (TMS) und andere Geschäftsanwendungen. Diese Integration gewährleistet einen reibungslosen Datenfluss zwischen allen Geschäftsbereichen ohne manuelle Eingriffe.
  • Anpassung und Flexibilität: Moderne EDI-Lösungen sollten die Möglichkeit bieten, Workflows an Ihre individuellen Geschäftsprozesse anzupassen. Ziehen Sie Lösungen in Betracht, die eine einfache Konfiguration und Änderung ermöglichen, wenn sich Ihre Geschäftsanforderungen ändern.
  • Kosten und ROI: Bewerten Sie die Gesamtkosten des Besitzes, einschließlich Lizenzgebühren, Implementierungskosten und laufender Wartung. Vergleichen Sie diese Kosten mit der erwarteten Kapitalrendite (ROI) in Form von reduzierten Betriebskosten, schnellerer Transaktionsabwicklung und verbesserten Beziehungen zu Handelspartnern.

Entwicklung eines Migrationsplans

Nachdem Sie die richtige Lösung ausgewählt haben, ist es Zeit, einen detaillierten Migrationsplan zu erstellen. Ein gut strukturierter Migrationsplan stellt sicher, dass der Übergang von Ihrem Altsystem zu einer modernen EDI-Lösung reibungslos und möglichst störungsfrei verläuft.

  • Erstellen Sie eine Zeitleiste: Legen Sie einen realistischen Zeitplan für die Migration fest und berücksichtigen Sie dabei die Komplexität Ihres bestehenden Systems, die Größe Ihres Unternehmens und die Verfügbarkeit von Ressourcen. Teilen Sie den Migrationsprozess in Phasen auf, wie z. B. Datenzuordnung, Systemintegration, Tests und Inbetriebnahme.
  • Datenmigration und -zuordnung: Einer der entscheidenden Aspekte bei der Migration von einem Altsystem ist die Übertragung und Konvertierung von Daten, einschließlich der Zuordnung der Daten vom alten System auf die neuen EDI-Formate. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Dokumenttypen, die Ihr Unternehmen verwendet, wie z. B. Bestellungen, Rechnungen und Lieferscheine, sorgfältig abbilden, damit sie für das neue System korrekt formatiert sind.
  • Testumgebung: Schaffen Sie eine Testumgebung, in der Sie die neue EDI-Lösung testen können, ohne Ihre Live-Abläufe zu stören. Die Tests sollten sowohl interne Workflows als auch den Austausch mit Handelspartnern umfassen, um sicherzustellen, dass alle Dokumente korrekt übermittelt werden und das neue System wie erwartet funktioniert.
  • Risikominderungsplan: Identifizieren Sie potenzielle Risiken während des Migrationsprozesses, wie Datenverlust, Ausfallzeit oder Nichteinhaltung von Partnern. Entwickeln Sie Notfallpläne zur Minderung dieser Risiken, einschließlich Backup oder paralleler Systemläufe während der Übergangsphase.

Schulung und Change Management

Die Einführung eines neuen EDI-Systems erfordert Unterstützung und Schulung im gesamten Unternehmen. Change Management ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Migration und stellt sicher, dass alle Stakeholder mit dem neuen System und Workflows vertraut sind.

  • Mitarbeiterschulung: Bieten Sie umfassende Schulungen für Ihre Mitarbeiter an, insbesondere für diejenigen, die direkt mit dem Lieferkettenmanagement, den Finanzen und der IT zu tun haben. Sie müssen verstehen, wie das neue EDI-System funktioniert, wie man auftretende Probleme löst und wie man die Nutzen maximiert.
  • Kommunikation mit Partnern: Informieren Sie alle Ihre Handelspartner über die bevorstehende Umstellung. Stimmen Sie sich mit ihnen ab, um sicherzustellen, dass sie auf Änderungen bei Datenformaten, Kommunikationsmethoden oder Dokumentenaustausch vorbereitet sind. Einige Partner verfügen möglicherweise bereits über moderne EDI-Lösungen, während andere möglicherweise Zeit für die Umstellung benötigen.

Eine angemessene Schulung und Kommunikation können Reibungen verringern und sicherstellen, dass das neue System reibungslos übernommen wird.

Überwachung und Optimierung

Nachdem die Migration abgeschlossen ist und die neue EDI-Lösung in Betrieb genommen wurde, ist eine kontinuierliche Überwachung und Optimierung unerlässlich, um eine hohe Effizienz und Leistung aufrechtzuerhalten.

  • Leistungskennzahlen: Wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) wie Dokumentenverarbeitungszeiten, Fehlerraten und Zufriedenheit der Handelspartner werden erfasst. Diese Metriken liefern Erkenntnisse darin, wie gut das neue System im Vergleich zum Altsystem funktioniert.
  • Fortlaufende Unterstützung: Stellen Sie sicher, dass Sie einen Supportplan für die Fehlerbehebung von Problemen nach der Migration haben. Regelmäßige Systemupdates und Wartungen helfen, die EDI-Lösung effizient und sicher am Laufen zu halten.
  • Kontinuierliche Verbesserung: Mit dem Wachstum Ihres Unternehmens und sich ändernden Marktbedingungen sollten Sie Ihr EDI-System stetig optimieren und erweitern, um neuen Anforderungen oder Handelspartnern gerecht zu werden. Behalten Sie neue Entwicklungen in der EDI-Technologie im Auge, die Ihre Abläufe weiter optimieren oder Ihrer Lieferkette einen Mehrwert bieten können.

Die Umstellung von Altsystemen auf eine moderne EDI-Lösung positioniert Ihr Unternehmen für zukünftiges Wachstum und Erfolg. Der Migrationsprozess kann zwar komplex sein, aber ein gut geplanter Ansatz gewährleistet einen reibungslosen Übergang mit minimalen Unterbrechungen. Durch das Verständnis Ihres aktuellen Systems, die Wahl der richtigen modernen EDI-Lösung, die Entwicklung eines detaillierten Migrationsplans sowie die Bereitstellung von Schulungen und Unterstützung kann Ihr Unternehmen von erhöhter Effizienz, reduzierten Kosten und verbesserter Zusammenarbeit mit Handelspartnern profitieren.

B2B-Integration mit Ihren Kunden, Lieferanten und Handelspartnern
Weiterführende Lösungen
IBM Envizi: Supply Chain Intelligence

Beziehen Sie Ihre Lieferanten ein und optimieren Sie Ihre Berechnungen der Scope-3-Kategorie-1-Emissionen, um die Berichterstellungsanforderungen zu erfüllen und die Leistung zu optimieren.

 IBM Envizi entdecken
Supply-Chain-Lösungen

Nutzen Sie die Supply-Chain-Lösungen von IBM, um Störungen zu minimieren und belastbare, nachhaltige Initiativen aufzubauen.

 Lieferkettenlösungen entdecken
Supply-Chain-Consulting-Services

Schaffen Sie KI-fähige, nachhaltige Lieferketten mit den Supply-Chain-Consulting-Services von IBM.

 Lernen Sie die Supply-Chain-Services kennen
Machen Sie den nächsten Schritt

Bauen Sie KI-gestützte, nachhaltige Lieferketten auf, die Ihr Unternehmen auf die Arbeitswelt der Zukunft vorbereiten, mehr Transparenz schaffen und die Mitarbeiterzufriedenheit und Customer Experience verbessern.

 

 Lernen Sie die Supply-Chain-Services kennen Lieferkettenlösungen entdecken