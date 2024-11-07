Unternehmen stehen unter ständigem Druck, ihre Effizienz zu steigern, die Genauigkeit zu verbessern und den stetig wachsenden Kundenerwartungen gerecht zu werden. Für viele Unternehmen haben Altsysteme – einst das Rückgrat ihrer Geschäftstätigkeit – heute Schwierigkeiten, mit dem rasanten Tempo des globalen Handels Schritt zu halten. Daher ist die Migration zu einer modernen elektronischen Datenaustauschlösung (Electronic Data Interchange, EDI) nicht nur notwendig, sondern auch vorteilhaft für Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben wollen.

Der Übergang von einem Altsystem zu einer modernen EDI-Lösung ist ein komplexer Prozess. Dieser Migrationsleitfaden bietet einen strukturierten Ansatz, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Er geht auf die Herausforderungen ein und legt klare Schritte für eine erfolgreiche EDI-Implementierung fest.