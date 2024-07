EDI ist die Abkürzung für Electronic Data Interchange und dient zur Übertragung von Geschäftsdokumenten zwischen Unternehmen in einem Standardformat. Einfach definiert ist EDI ein elektronisches Standardformat, das papierbasierte Dokumente wie Bestellungen oder Rechnungen überflüssig macht. Durch die Automatisierung von papierbasierten Transaktionen können Unternehmen Zeit sparen und kostspielige Fehler, die bei manueller Verarbeitung auftreten, beseitigen.

Bei EDI-Transaktionen werden Informationen direkt von einer Computeranwendung in einer Organisation zu einer Computeranwendung in einer anderen Organisation übertragen. EDI-Standards definieren die Position und Reihenfolge der Informationen in einem Dokumentformat. Mit dieser automatisierten Funktion können Daten in kürzester Zeit ausgetauscht werden, verglichen mit Stunden, Tagen oder Wochen, die bei der Verwendung von Papierdokumenten oder anderen Methoden erforderlich sind.

Heutzutage nutzen Branchen die EDI-Integration, um eine Reihe von Dokumenttypen gemeinsam zu verwenden – von Bestellungen über Rechnungen und Angebotsanfragen bis hin zu Kreditanträgen und anderem mehr. In den meisten Fällen handelt es sich bei diesen Unternehmen um Handelspartner, die Waren und Dienstleistungen häufig über ihre Lieferketten und B2B-Netzwerke austauschen.