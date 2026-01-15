Warum KI-Datenqualität der Schlüssel zum KI-Erfolg ist

Organisationen weltweit investieren weiterhin stark in KI. Laut Gartner werden die weltweiten KI-Ausgaben im Jahr 2026 voraussichtlich 2 Billionen US-Dollar übersteigen, was einem jährlichen Wachstum von 37 % entspricht.1 Diese rasche Expansion verschleiert jedoch die Tatsache, dass viele KI-Initiativen Schwierigkeiten haben, einen dauerhaften Wert zu schaffen.

Die CEO-Studie 2025 des IBM Institute for Business Value ergab, dass nur 16 % der KI-Initiativen im gesamten Unternehmen erfolgreich skaliert wurden,2 während die NANDA-Studie3 des MIT berichtet, dass bis zu 95 % der Pilotprojekte im Bereich generative KI nicht über Experimente hinausgehen.

Forschungen legen nahe, dass die Qualität von KI-Daten und die Datenverwaltung wichtige Unterscheidungsmerkmale im KI-Ökosystem sind. Eine separate IBV-Studie ergab, dass 68 % der KI-orientierten Unternehmen ausgereifte, gut etablierte Daten- und Governance-Frameworks angeben, verglichen mit nur 32 % der anderen Organisationen.4



Die Autoren der Studie stellen fest: „Diese Grundlage strukturierter, zugänglicher, qualitativ hochwertiger Daten ist zwar weniger auffällig als modernste Algorithmen oder ehrgeizige Anwendungsfälle, aber sie ist die wesentliche Voraussetzung für nachhaltigen KI-Erfolg.“

Diese Grundlage ist wichtig, weil maschinelle Lernmodelle – ein Kernstück vieler KI-Systeme – direkt aus den ihnen zur Verfügung gestellten Datensätzen „lernen“. Wenn diese Daten die Realität aufgrund von Fehlern, Lücken, veralteten Informationen, Silos oder systematischer Verzerrung falsch darstellen, erben Modelle nicht nur diese Schwächen, sondern können auch Datenprobleme in großem Maßstab verstärken.



Beispielsweise können in generativen KI-Systemen, wie großen Sprachmodellen (LLMs) verwendet für Verarbeitung natürlicher Sprache, Datenqualitätsprobleme als Text mit sachlichen Ungenauigkeiten oder voreingenommenen Bildausgaben auftreten. Schlechte Datenqualität kann zudem zu ungleichmäßiger Leistung führen, insbesondere in Randfällen wie ungewöhnlichen Eingaben und unterrepräsentierten Szenarien.

Selbst kleine Prozentsätze von Daten mit niedriger Qualität können übergroße Auswirkungen haben. Nur ein paar schlechte Ergebnisse könnten die Entscheidungsfindung und das Vertrauen in die Technologie insgesamt untergraben, sodass Führungskräfte zu dem Schluss kommen, dass ein KI-Tool defekt ist, wenn die Ursache in der Qualität der Daten liegt, die es informieren.



Abgesehen von den technischen Ergebnissen hat eine niedrige KI-Datenqualität auch rechtliche und ethische Auswirkungen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Datenschutz und der verantwortungsvollen Datennutzung. Modelle, die auf schlecht verwalteten Daten trainiert wurden, können Diskriminierung in Bereichen wie Personalbeschaffung, Kreditvergabe, Gesundheitswesen und öffentlichen Diensten aufrechterhalten. Gleichzeitig machen Vorschriften wie der EU Artificial Intelligence Act und eine wachsende Zahl von KI-Gesetzen der US-Bundesstaaten Unternehmen zunehmend für den Datenschutz sowie für die Qualität, Repräsentativität und Herkunft von Trainingsdaten verantwortlich.