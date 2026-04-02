Was ist Abfrageoptimierung?

Anwendungen sind auf Datenbanken angewiesen, um Informationen schnell und konsistent abrufen zu können. Wenn Abfragen ineffizient sind, können Datenbanken unnötige Zeit mit Tabellenscans, dem Sortieren von Datensätzen oder dem Zusammenfügen großer Datensätze aufwenden. Diese Verzögerungen können Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) und Analyse-Workloads verlangsamen und Engpässe schaffen, die das gesamte Nutzererlebnis beeinträchtigen.

Da Organisationen mehr Daten sammeln, müssen Datenbanken zunehmend komplexe Arbeitslasten unterstützen, die durch das enorme Volumen, vielfältige Datentypen und anspruchsvollere Abfragemuster getrieben werden.

Da die globale Datensphäre bis 2028 voraussichtlich 393,9 Zettabyte erreichen wird, könnten Abfragen, die einst Tausende von Zeilen verarbeitet haben, schließlich Millionen oder Milliarden bearbeitet werden. Die Abfrageoptimierung verbessert die Skalierbarkeit, indem sie effiziente Abfragen ermöglicht, selbst wenn die Datenmenge und die Komplexität der Workloads wächst.