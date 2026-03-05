IBM Db2 setzt den neuen Standard als autonome Datenbank für die agentische KI-Ära

Die autonome Datenbankerfahrung von Db2 revolutioniert das Datenbankmanagement und wird durch den neu veröffentlichten IBM Db2 Genius Hub ermöglicht.
Heute hat IBM das nächste Kapitel von Db2 vorgestellt: die autonome Datenbank, die von dem neu veröffentlichten Db2 Genius Hub angetrieben wird. Die autonome Datenbank überwacht, erkennt und reagiert proaktiv auf Probleme und handelt gegebenenfalls autonom, unter menschlicher Aufsicht.
Diese Erfahrung wird durch Db2 Genius Hub ermöglicht, eine KI-gestützte Konsole der nächsten Generation, die die Verwaltung von Db2-Datenbankadministratoren (DBAs) durch die Verlagerung von Datenbankoperationen von reaktiver Fehlersuche zu proaktiver, agentenbasierter Resilienz transformiert.
Seit Jahrzehnten unterstützt Db2 geschäftskritische Workloads, bei denen Zuverlässigkeit nicht verhandelbar ist und Ausfallzeit keine Option ist. Db2 Genius Hub bringt intelligence-first-Operationen in diese Db2-Umgebungen, in denen Datenteams bis zu folgenden Erfahrungen machen können:
Jahrelang steckten Datenbankoperationen in einem Kreislauf von manueller Arbeit fest, die lediglich den Betrieb aufrechterhielt. Wenn DBAs an endlose Warnschleifen, fragmentierte Skripts und reaktive Problembehandlung gebunden sind, verliert das Unternehmen sein wertvollstes Asset: die Zeit für Innovationen. Wir bewegen uns weg von der Wartung hin zu einer Zukunft der gesteuerten Autonomie, in der Datenbanksysteme klar abgegrenzte Aufgaben übernehmen, während das menschliche Urteilsvermögen im Mittelpunkt steht. Dadurch werden die Teams freigestellt, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, die Innovation und Resilienz vorantreibt.
„Während sich viele Anbieter damit begnügen, veraltete Infrastrukturen mit einem generischen Label ‚KI-fähig‘ zu versehen und dies als Modernisierung zu bezeichnen, hat IBM die Hauptarbeit geleistet, um agentenbasiertes Denken mit dem IBM Db2 Genius Hub direkt in die Datenbankverwaltungserfahrung einzubetten“, sagte Brad Shimmin, Vizepräsident und Practice Lead bei The Futurum Group. „Die heute verfügbaren Funktionen sind kein bloßes KI-Waschen. Db2 Genius Hub ist als echter Kraftverstärker konzipiert, der die Rolle des Datenbankadministrators von der reaktiven Dashboard-Überwachung hin zur proaktiven Steuerung verlagert. Durch die Automatisierung eines Großteils der operativen Arbeit, die Datenteams heute beschäftigt, bietet diese Version pragmatische Autonomie – genau das, was Unternehmen brauchen, um echten geschäftlichen Nutzen zu erschließen.“
Db2 Genius Hub ist eine KI-gestützte Datenmanagementkonsole, die autonome Funktionen für Db2-Operationen einführt, basierend auf KI-gesteuertem Denken und eingebauten agentischen Workflows.
Db2 Genius Hub gibt eine klare Richtung für autonome Datenbankbetriebe vor, während die Teams die Kontrolle behalten. Aktuell, zum Startzeitpunkt, funktioniert es als System mit menschlicher Interaktion, bei dem die Ausführung auf explizite Genehmigung und klar abgegrenzte Automatisierung ausgelegt ist. Im Zuge der Weiterentwicklung von Db2 Genius Hub werden die Funktionen der Konsole den autonomen Betrieb dort erweitern, wo er sicher und geregelt ist. So können die Teams die Autonomie in ihrem eigenen Tempo übernehmen und gleichzeitig die Transparenz und Kontrolle über die Produktionsumgebungen aufrechterhalten.
Db2 Genius Hub bietet autonome Datenbankfunktionen durch drei zentrale Betriebsbereiche, die definieren, wie sich der tägliche Datenbankbetrieb verändert:
Siehe Db2 Genius Hub in Aktion: Anomalie-Erkennung, Änderungsanalyse und konversationelle Telemetriesuche.
Die größte Wirkung erzielen Teams bei Zwischenfällen, wenn Minuten am wichtigsten sind.
„IBM Db2 Genius Hub ist ein echter Leistungsverstärker für unser Datenteam“, sagte Frank Fillmore, CEO der Fillmore Group. „Der Unterschied ist sofort sichtbar: Anstatt Vorfälle anhand von Dashboards und Protokollen zu rekonstruieren, können wir innerhalb von Minuten herausfinden, was sich geändert hat und was als Nächstes zu tun ist. Und weil das System für die Steuerung durch den Menschen ausgelegt ist, können wir schneller vorgehen, ohne die Kontrolle aufzugeben. Das ist die Art von Innovation, die Ihr Unternehmen skaliert.“
So wird das mit einem Vorfall zum Leben erweckt, mit dem Teams oft konfrontiert sind: Reaktion auf Zwischenfälle am Mittag.
Das Ergebnis: schnellere Lösungen, weniger Unterbrechungen und sicherere Betriebsabläufe.
Db2 ist seit langem die Datenbank, auf die Unternehmen zurückgreifen, wenn Leistung, Vorhersehbarkeit und Governance entscheiden. Db2 Genius Hub ist der nächste große Schritt von IBM und ermöglicht ein autonomes Datenbankerlebnis, das agentenbasierte Intelligenz für die Verwaltung geschäftskritischer Workloads bietet.
IBM Db2 Genius Hub ist heute erhältlich. Melden Sie sich an, um Ihre Testversion zu starten und eine autonome Datenbankerfahrung in Ihrem eigenen Tempo zu übernehmen, von der praktischen Exploration bis zum Produktionsbetrieb.
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* Die Ergebnisse basieren auf internen Tests vor der Veröffentlichung. Metriken sind vorläufig und können je nach Umgebung, Workload und Konfiguration variieren.