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Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM Db2 setzt den neuen Standard als autonome Datenbank für die agentische KI-Ära

Die autonome Datenbankerfahrung von Db2 revolutioniert das Datenbankmanagement und wird durch den neu veröffentlichten IBM Db2 Genius Hub ermöglicht.

Veröffentlicht 5. März 2026

Heute hat IBM das nächste Kapitel von Db2 vorgestellt: die autonome Datenbank, die von dem neu veröffentlichten Db2 Genius Hub angetrieben wird. Die autonome Datenbank überwacht, erkennt und reagiert proaktiv auf Probleme und handelt gegebenenfalls autonom, unter menschlicher Aufsicht.

Diese Erfahrung wird durch Db2 Genius Hub ermöglicht, eine KI-gestützte Konsole der nächsten Generation, die die Verwaltung von Db2-Datenbankadministratoren (DBAs) durch die Verlagerung von Datenbankoperationen von reaktiver Fehlersuche zu proaktiver, agentenbasierter Resilienz transformiert.

Autonome Bereitstellung geschäftskritischer Workloads

Seit Jahrzehnten unterstützt Db2 geschäftskritische Workloads, bei denen Zuverlässigkeit nicht verhandelbar ist und Ausfallzeit keine Option ist. Db2 Genius Hub bringt intelligence-first-Operationen in diese Db2-Umgebungen, in denen Datenteams bis zu folgenden Erfahrungen machen können:

  • 25 % Reduzierung der Verwaltungskosten durch frühzeitige Signalkorrelation zur Verhinderung von Vorfällen, die zu Betriebsunterbrechungen führen können.*
  • 30 % weniger jährliche Einsätze durch weniger manuelle Brandbekämpfungsstunden, weniger Eskalationen und eine besser planbare Einsatzabwicklung.*
  • 35 % kürzere Problemlösungszeit, weniger Zeitaufwand für die Korrelation von Alerts, Protokollen und Dashboards; mehr Zeit für kontextbezogenes Handeln.*

Jahrelang steckten Datenbankoperationen in einem Kreislauf von manueller Arbeit fest, die lediglich den Betrieb aufrechterhielt. Wenn DBAs an endlose Warnschleifen, fragmentierte Skripts und reaktive Problembehandlung gebunden sind, verliert das Unternehmen sein wertvollstes Asset: die Zeit für Innovationen. Wir bewegen uns weg von der Wartung hin zu einer Zukunft der gesteuerten Autonomie, in der Datenbanksysteme klar abgegrenzte Aufgaben übernehmen, während das menschliche Urteilsvermögen im Mittelpunkt steht. Dadurch werden die Teams freigestellt, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, die Innovation und Resilienz vorantreibt.

„Während sich viele Anbieter damit begnügen, veraltete Infrastrukturen mit einem generischen Label ‚KI-fähig‘ zu versehen und dies als Modernisierung zu bezeichnen, hat IBM die Hauptarbeit geleistet, um agentenbasiertes Denken mit dem IBM Db2 Genius Hub direkt in die Datenbankverwaltungserfahrung einzubetten“, sagte Brad Shimmin, Vizepräsident und Practice Lead bei The Futurum Group. „Die heute verfügbaren Funktionen sind kein bloßes KI-Waschen. Db2 Genius Hub ist als echter Kraftverstärker konzipiert, der die Rolle des Datenbankadministrators von der reaktiven Dashboard-Überwachung hin zur proaktiven Steuerung verlagert. Durch die Automatisierung eines Großteils der operativen Arbeit, die Datenteams heute beschäftigt, bietet diese Version pragmatische Autonomie – genau das, was Unternehmen brauchen, um echten geschäftlichen Nutzen zu erschließen.“

Was ist Db2 Genius Hub?

Db2 Genius Hub ist eine KI-gestützte Datenmanagementkonsole, die autonome Funktionen für Db2-Operationen einführt, basierend auf KI-gesteuertem Denken und eingebauten agentischen Workflows.

Db2 Genius Hub gibt eine klare Richtung für autonome Datenbankbetriebe vor, während die Teams die Kontrolle behalten. Aktuell, zum Startzeitpunkt, funktioniert es als System mit menschlicher Interaktion, bei dem die Ausführung auf explizite Genehmigung und klar abgegrenzte Automatisierung ausgelegt ist. Im Zuge der Weiterentwicklung von Db2 Genius Hub werden die Funktionen der Konsole den autonomen Betrieb dort erweitern, wo er sicher und geregelt ist. So können die Teams die Autonomie in ihrem eigenen Tempo übernehmen und gleichzeitig die Transparenz und Kontrolle über die Produktionsumgebungen aufrechterhalten.

3 Betriebsbereiche, die den autonomen Wandel definieren: Wartung, Reparatur und Reaktion

Db2 Genius Hub bietet autonome Datenbankfunktionen durch drei zentrale Betriebsbereiche, die definieren, wie sich der tägliche Datenbankbetrieb verändert:

  1. Wartung: Übernimmt wiederkehrende Betriebsarbeiten wie Engine-Updates, Patches, Zustandprüfungen, Leistung sowie Backup und Wiederherstellung. Durch die Automatisierung dieser klar abgegrenzten Aufgaben reduziert Db2 Genius Hub den laufenden manuellen Aufwand und trägt gleichzeitig dazu bei, eine gleichbleibende Leistung und Verfügbarkeit im gesamten Datenbankbestand aufrechtzuerhalten.
  2. Agentische Heilung: Analysiert kontinuierlich das Workload-Verhalten und Systemsignale, um Anomalien frühzeitig zu erkennen und Probleme zu verhindern. Dazu gehört die Erkennung von Sperrverhalten, Abfrage-Regressionen und Workload-Warteschlangen, bevor sie sich auf die Benutzer auswirken, wodurch die Anzahl der Warnungen, die menschliche Aufmerksamkeit erfordern, reduziert wird.
  3. Agentische Reaktion: Wenn Probleme auftreten, verkürzt Db2 Genius Hub die Zeit bis zur Problemlösung durch eine Was-Änderungs-Analyse, mehrstufige Untersuchungen und eine tiefgehende Log Analysis. Klare, kontextbezogene Erklärungen werden angezeigt, um die nächsten Schritte zu leiten und den Zeitaufwand für die manuelle Ursachenforschung zu reduzieren.

Siehe Db2 Genius Hub in Aktion: Anomalie-Erkennung, Änderungsanalyse und konversationelle Telemetriesuche.

Wie Db2 Genius Hub funktioniert, wenn Minuten wichtig sind

Die größte Wirkung erzielen Teams bei Zwischenfällen, wenn Minuten am wichtigsten sind.

„IBM Db2 Genius Hub ist ein echter Leistungsverstärker für unser Datenteam“, sagte Frank Fillmore, CEO der Fillmore Group. „Der Unterschied ist sofort sichtbar: Anstatt Vorfälle anhand von Dashboards und Protokollen zu rekonstruieren, können wir innerhalb von Minuten herausfinden, was sich geändert hat und was als Nächstes zu tun ist. Und weil das System für die Steuerung durch den Menschen ausgelegt ist, können wir schneller vorgehen, ohne die Kontrolle aufzugeben. Das ist die Art von Innovation, die Ihr Unternehmen skaliert.“

So wird das mit einem Vorfall zum Leben erweckt, mit dem Teams oft konfrontiert sind: Reaktion auf Zwischenfälle am Mittag.

  • 14:00 Uhr – Agentische Fehlerbehebung: Eine Leistungsanomalie, die die Verfügbarkeit gefährden könnte, wird frühzeitig erkannt. Db2 Genius Hub identifiziert die wahrscheinlichste Ursache und legt die unterstützenden Beweise vor, sodass Teams nicht von vorne anfangen müssen.
  • 14:01 Uhr – Agentische Reaktion: Der Datenbankadministrator überprüft die Analyse und geht der Ursache auf den Grund: Was hat sich geändert? Warum ist das Problem aufgetreten? Db2 Genius Hub bietet Kontext auf Abfrage- und Planebene sowie empfohlene nächste Schritte zur Validierung und Lösung.
  • 14:04 Uhr – Agentische Wartung: Der Datenbankadministrator führt einen Resilienz-Check durch, um sicherzustellen, dass keine weiteren Warnsignale vorliegen, und wendet anschließend die genehmigten, KI-empfohlenen Korrekturen an, um den normalen Zustand der Datenbank wiederherzustellen.

Das Ergebnis: schnellere Lösungen, weniger Unterbrechungen und sicherere Betriebsabläufe.

Neudefinition der autonomen Datenbank

Db2 ist seit langem die Datenbank, auf die Unternehmen zurückgreifen, wenn Leistung, Vorhersehbarkeit und Governance entscheiden. Db2 Genius Hub ist der nächste große Schritt von IBM und ermöglicht ein autonomes Datenbankerlebnis, das agentenbasierte Intelligenz für die Verwaltung geschäftskritischer Workloads bietet.

IBM Db2 Genius Hub ist heute erhältlich. Melden Sie sich an, um Ihre Testversion zu starten und eine autonome Datenbankerfahrung in Ihrem eigenen Tempo zu übernehmen, von der praktischen Exploration bis zum Produktionsbetrieb.

Wählen Sie Ihren Weg, um zu beginnen:

  • Versuchen Sie es schnell: Starten Sie noch heute eine Testversion, um Db2 Genius Hub zu erkunden.
  • Ausführen in der Produktion: Db2 KI Standard und Db2 KI Advanced enthalten Db2 Genius Hub. 
  • Verwenden Sie bereits Db2 Intelligence Center? Kunden, die Db2 Intelligence Center erworben haben, werden auf Db2 Genius Hub aktualisiert. Mehr erfahren.

Mehr erfahren über Db2 Genius Hub

Unser Team noch heute kontaktieren

Miran Badzak

Director, Databases

IBM Software

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

David Kalmuk

Distinguished Engineer, Databases, Data & AI

IBM Software

Ani Joshi

Senior Product Manager

Db2, IBM Data & AI

Haftungsausschluss

* Die Ergebnisse basieren auf internen Tests vor der Veröffentlichung. Metriken sind vorläufig und können je nach Umgebung, Workload und Konfiguration variieren.