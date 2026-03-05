IBM Db2 setzt den neuen Standard als autonome Datenbank für die agentische KI-Ära

Seit Jahrzehnten unterstützt Db2 geschäftskritische Workloads, bei denen Zuverlässigkeit nicht verhandelbar ist und Ausfallzeit keine Option ist. Db2 Genius Hub bringt intelligence-first-Operationen in diese Db2-Umgebungen, in denen Datenteams bis zu folgenden Erfahrungen machen können:

25 % Reduzierung der Verwaltungskosten durch frühzeitige Signalkorrelation zur Verhinderung von Vorfällen, die zu Betriebsunterbrechungen führen können.*

frühzeitige Signalkorrelation zur Verhinderung von Vorfällen, die zu Betriebsunterbrechungen führen können.* 30 % weniger jährliche Einsätze durch weniger manuelle Brandbekämpfungsstunden, weniger Eskalationen und eine besser planbare Einsatzabwicklung.*

durch weniger manuelle Brandbekämpfungsstunden, weniger Eskalationen und eine besser planbare Einsatzabwicklung.* 35 % kürzere Problemlösungszeit, weniger Zeitaufwand für die Korrelation von Alerts, Protokollen und Dashboards; mehr Zeit für kontextbezogenes Handeln.*

Jahrelang steckten Datenbankoperationen in einem Kreislauf von manueller Arbeit fest, die lediglich den Betrieb aufrechterhielt. Wenn DBAs an endlose Warnschleifen, fragmentierte Skripts und reaktive Problembehandlung gebunden sind, verliert das Unternehmen sein wertvollstes Asset: die Zeit für Innovationen. Wir bewegen uns weg von der Wartung hin zu einer Zukunft der gesteuerten Autonomie, in der Datenbanksysteme klar abgegrenzte Aufgaben übernehmen, während das menschliche Urteilsvermögen im Mittelpunkt steht. Dadurch werden die Teams freigestellt, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, die Innovation und Resilienz vorantreibt.

„Während sich viele Anbieter damit begnügen, veraltete Infrastrukturen mit einem generischen Label ‚KI-fähig‘ zu versehen und dies als Modernisierung zu bezeichnen, hat IBM die Hauptarbeit geleistet, um agentenbasiertes Denken mit dem IBM Db2 Genius Hub direkt in die Datenbankverwaltungserfahrung einzubetten“, sagte Brad Shimmin, Vizepräsident und Practice Lead bei The Futurum Group. „Die heute verfügbaren Funktionen sind kein bloßes KI-Waschen. Db2 Genius Hub ist als echter Kraftverstärker konzipiert, der die Rolle des Datenbankadministrators von der reaktiven Dashboard-Überwachung hin zur proaktiven Steuerung verlagert. Durch die Automatisierung eines Großteils der operativen Arbeit, die Datenteams heute beschäftigt, bietet diese Version pragmatische Autonomie – genau das, was Unternehmen brauchen, um echten geschäftlichen Nutzen zu erschließen.“