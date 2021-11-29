PostgreSQL und MySQL im Vergleich: Was ist der Unterschied?

Sowohl PostgreSQL als auch MySQL basieren auf SQL (Structured Query Language), der Standardsprache für die Interaktion mit Managementsystemen. SQL ermöglicht die Verknüpfung von Tabellen mit wenigen Zeilen Quellcode mit einer einfachen Struktur, die für die meisten Mitarbeiter ohne technischen Hintergrund schnell erlernbar ist.

Mit SQL müssen Analysten nicht wissen, wo sich die Bestelltabelle auf dem Datenträger befindet, wie sie die Suche durchführen, um einen bestimmten Auftrag zu finden, oder wie sie die Bestell- und Kundentabellen verbinden. Die Datenbank kompiliert die Abfrage und ermittelt die richtigen Datenpunkte.

Sowohl MySQL als auch PostgreSQL unterstützen JavaScript Object Notation (JSON) zum Speichern und Transportieren von Daten. PostgreSQL unterstützt jedoch auch JSONB, die binäre Version von JSON, wodurch Schlüsselduplizierung und unnötige Leerzeichen vermieden werden.

Beide Datenbanken bieten zusätzlich zu den traditionellen Support-Mechanismen einen robusten Community-Support.