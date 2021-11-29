PostgreSQL und MySQL im Vergleich: Was ist der Unterschied?

PostgreSQL und MySQL sind relationale Datenbanken, die Daten in Tabellen organisieren. Diese Tabellen können auf der Grundlage gemeinsamer Daten verknüpft – oder miteinander verbunden – sein. Relationale Datenbanken ermöglichen es Ihrem Unternehmen, die Beziehungen zwischen den verfügbaren Daten besser zu verstehen und neue Erkenntnisse zu gewinnen, um bessere Entscheidungen zu treffen oder neue Chancen zu identifizieren.
Sowohl PostgreSQL als auch MySQL basieren auf SQL (Structured Query Language), der Standardsprache für die Interaktion mit Managementsystemen. SQL ermöglicht die Verknüpfung von Tabellen mit wenigen Zeilen Quellcode mit einer einfachen Struktur, die für die meisten Mitarbeiter ohne technischen Hintergrund schnell erlernbar ist.
Mit SQL müssen Analysten nicht wissen, wo sich die Bestelltabelle auf dem Datenträger befindet, wie sie die Suche durchführen, um einen bestimmten Auftrag zu finden, oder wie sie die Bestell- und Kundentabellen verbinden. Die Datenbank kompiliert die Abfrage und ermittelt die richtigen Datenpunkte.
Sowohl MySQL als auch PostgreSQL unterstützen JavaScript Object Notation (JSON) zum Speichern und Transportieren von Daten. PostgreSQL unterstützt jedoch auch JSONB, die binäre Version von JSON, wodurch Schlüsselduplizierung und unnötige Leerzeichen vermieden werden.
Beide Datenbanken bieten zusätzlich zu den traditionellen Support-Mechanismen einen robusten Community-Support.
PostgreSQL, auch bekannt als Postgres, ist eine relationale Open-Source-Datenbank mit einem guten Ruf für ihre Zuverlässigkeit, Flexibilität und Unterstützung offener technischer Standards. PostgreSQL unterstützt sowohl nicht relationale als auch relationale Datentypen. Sie gilt als eine der konformsten, stabilsten und ausgereiftesten relationalen Datenbanken , die heute verfügbar sind, und kann komplexe Abfragen problemlos verarbeiten.
Zu den Funktionen von PostgreSQL gehören die folgenden:
PostgreSQL ist eine „Einheitslösung“ für viele Unternehmen, die nach kostengünstigen und effizienten Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Datenbankmanagementsysteme (DBMS) suchen. Es ist erweiterbar und vielseitig genug, um schnell eine Vielzahl spezialisierter Anwendungsfälle mit einem leistungsstarken Ökosystem zu unterstützen, das Aufgaben wie Zeitreihendatentypen und Geodatenanalysen abdeckt. Entwickelt als Open-Source-Datenbanklösung, ist PostgreSQL völlig frei von Lizenzbeschränkungen, Anbieterbindung oder dem Risiko einer übermäßigen Bereitstellung. PostgreSQL wird mit einem objektrelationalen Datenbankmanagementsystem (ORDBMS) verwaltet.
PostgreSQL bietet die ideale Lösung für Datenbankadministratoren in Unternehmen, die für die Verwaltung von OLTP-Protokollen (Online Transaction Processing) für Geschäftsaktivitäten verantwortlich sind, darunter E-Commerce, Kundenbeziehungsmanagementsysteme (CRMs) und Finanzbücher. Es ist auch ideal für die Verwaltung der Analysen der empfangenen, erstellten und generierten Daten.
Dies sind einige der Hauptvorteile von PostgreSQL:
MySQL – ein schnelles, zuverlässiges, skalierbares und benutzerfreundliches relationales Open-Source-Datenbanksystem – wurde für geschäftskritische, hoch belastete Produktionsanwendungen entwickelt. Es handelt sich um eine gängige und einfach zu startende Datenbank mit geringer Speicher-, Festplatten- und CPU-Auslastung, die von einem relationalen Datenbankmanagementsystem (RDMS) verwaltet wird. MySQL Community Edition ist eine kostenlos herunterladbare Version, die von einer aktiven Online-Community unterstützt wird.
Zu den MySQL-Funktionen gehören alle SQL-Standardbefehle sowie Transaktionen und ACID-Konformität (was für Atomarität, Konsistenz, Isolation und Dauerhaftigkeit steht).
Die beiden am häufigsten verwendeten relationalen Datenbanken sind MySQL und Oracle. MySQL ist nicht ein Synonym für SQL Server, ein lizenziertes Microsoft-Produkt, das nicht mit MAC OS X kompatibel ist.
MariaDB, oft mit MySQL verwechselt, ist ein Open-Source-Abzweig von MySQL, der schneller ist und mehr Speicher-Engines bietet (12), aber in seinen Funktionen eingeschränkt ist. Die sowohl von MySQL als auch von MariaDB verwendete Speicher-Engine ist InnoDB. InnoDB bietet standardmäßige ACID-konforme Funktionen. Im Gegensatz zu MySQL unterstützt MariaDB keine Datenmaskierung oder dynamische Spalten.
MySQL wird häufig als Webdatenbank verwendet, um eine Vielzahl von Informationstypen zu speichern, von einem einzelnen informativen Datenpunkt bis hin zu einer vollständigen Liste von Produkt- oder Serviceangeboten für ein Unternehmen. Es ist die grundlegende Komponente von LAMP (Linux Operating System, Apache HTTP server, MySQL RDBMS und PHP-Programmiersprache), ein Software-Stack-Modell, das die Erstellung von APIs, Web-Anwendungen und Websites erleichtert.
MySQL Workbench ist eine einzelne, integrierte visuelle SQL-Plattform, die für die Erstellung, Entwicklung, das Design und die Verwaltung von MySQL-Datenbanken verwendet wird.
MySQL bietet dem Markt viele Vorteile, darunter die folgenden:
Es gibt viele Unterschiede zwischen PostgreSQL und MySQL. Einige der Unterschiede in Bezug auf Merkmale, Funktionen und Vorteile sind wie folgt:
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sowohl für PostgreSQL als auch für MySQL unterschiedliche Verwendungszwecke gibt, und die Wahl zwischen ihnen hängt von den Zielen und Ressourcen des Unternehmens ab. Im Allgemeinen ist PostgreSQL ein robusteres, fortschrittliches Datenbankmanagementsystem, das sich gut für ein Unternehmen eignet, das komplexe Abfragen in einer großen Umgebung schnell durchführen muss. MySQL ist jedoch eine ideale Lösung für Unternehmen mit begrenztem Budget und Platz.
