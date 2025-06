Unsere Datenbankangebote wurden mit Open-Source-Technologien entwickelt und auf Open-Source-Kompatibilität ausgelegt, um die Flexibilität von Daten, Tabellenformaten, Abfrage-Engines und Open-Governance sicherzustellen, die Bindung an einen bestimmten Anbieter zu vermeiden und die Übertragbarkeit Ihrer Daten und Workloads im gesamten Unternehmen zu ermöglichen.



Profitieren Sie von Open-Source-Abfrage-Engines wie Presto und Spark, Open-Source-Vektordatenbanken, dem offenen Tabellenformat Iceberg und offenen Datenformaten wie Parquet, Avro und ORC und erleichtern Sie so den nahtlosen Austausch von Daten und Metadaten in Ihrem gesamten Unternehmen.

Erfahren Sie mehr über die Open-Source-Komponenten von watsonx.data, Db2 Warehouse und Netezza.