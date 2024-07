PUMA (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) mit Hauptsitz in Herzogenaurach, Deutschland, entwirft, entwickelt, vermarktet und verkauft sportlich inspirierte Schuhe, Bekleidung und Accessoires. PUMA ist in 120 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen richtet sich an Sportler in Sportarten wie Laufen und Trainieren, Fußball, Golf, Basketball und Motorsport. Das Unternehmen erzielte 2020 einen Umsatz von 5,2 Milliarden Euro und einen Bruttogewinn von 2,5 Milliarden Euro.