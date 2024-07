Im Jahr 2017 ging Conestoga eine Zusammenarbeit mit IBM in Form des IBM Netezza Performance Server ein, um größere Datenmengen zu verfolgen und zu speichern und 10.000 Abfragen pro Tag in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Betrieb, Fertigung und Finanzen durchzuführen. Mit dieser Transformation profitierte Conestoga außerdem von IBM Cognos Analytics, um tägliche Berichte und Einblicke in die Unternehmensleistung zu automatisieren. In den nächsten Jahren, als sowohl die Daten als auch die Kundeninteraktionen zunahmen, wandte sich Conestoga erneut an IBM, um sein Wachstumspotenzial zu maximieren.

Im Jahr 2023 schlossen sich IBM Business Partner DAI Source und IBM zusammen, um die On-Prem Analyseanwendung von Conestoga zu einer vollständig verwalteten Cloud-Lösung mit einer Netezza SaaS-Instanz zu modernisieren, die der Größe und dem Budget des Unternehmens entsprach. Dank der nahtlosen, vergleichbaren Kompatibilität in der Cloud kam es zu keinen Unterbrechungen bei den internen Kunden und dem gesamten Geschäftsbetrieb. Mit einer modernen, cloudnativen Infrastruktur auf Amazon Web Services (AWS) untersucht Conestoga nun mit IBM watsonx.data neue Anwendungsfälle für Daten und generative KI, um die Automatisierung seiner Kundenservice-Erfahrung zu ermöglichen.