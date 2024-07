Mit IBM Informix for IBM Cloud Pak for Data können Sie die Leistung und Skalierbarkeit von Informix in jeder Cloud- oder herkömmlichen lokalen Umgebung durch eine universelle Berechtigung nutzen. Senken Sie Kosten und modernisieren Sie in Ihrem eigenen Tempo. Profitieren Sie von zusätzlichen leistungsstarken Plattformfunktionen wie Datenvirtualisierung, DataOps und mehr als 40 Analysediensten, die für eine schnellere Wertschöpfung in Containern zusammengefasst sind.