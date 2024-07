„Die für uns wichtigste Verbesserung besteht darin, dass unsere Manager nun Informationen in Echtzeit einsehen und bearbeiten können“, erklärt Castellarnau. „Früher war das nahezu unmöglich, doch mit dem operativen Dashboard, das alle Vorgänge in unserem Unternehmen – in Echtzeit – in einem Standardformat anzeigt, können wir Entscheidungen schneller und mit größerer Genauigkeit treffen.“



Er fährt fort: „Zudem können wir Schlüsselindikatoren für Bereiche, die Verbesserung oder zusätzlicher Überwachung bedürfen, besser verfolgen und identifizieren, wodurch wir neue operative Effizienz und Synergien in unseren drei Geschäftsbereichen erzielen können.“

Baqueira Beret konnte diese Verbesserungen in Sachen Transparenz auch in eine Reihe von Einsparungen umwandeln. Da ein Großteil der Datenerfassung und der Berichterstattung nun automatisiert ist, konnte das Unternehmen mehrere Mitarbeiter freisetzen und für profitablere Aufgaben einsetzen. Durch neue Effizienzsteigerungen in den Bereichen Einkauf, Lagerverwaltung und Instandhaltung konnte das Unternehmen auch die Materialkosten weiter senken.

Die neue, auf Axional basierende Umgebung ermöglicht es Baqueira Beret außerdem, neue Dienste hinzuzufügen und den Support für seine Kunden zu verbessern. „Wir haben den Skiverleihprozess optimiert“, erklärt Castellarnau. „Wir haben den Zeitaufwand für den Verleih drastisch verkürzt und können den Besuchern die Möglichkeit geben, bestimmte Ausrüstungsteile nach ihren persönlichen Vorlieben zu reservieren, da wir einen Echtzeit-Überblick über den Standort und die Nutzung unserer Verleihausrüstung haben.“

Durch die Integration von Axional mit externen Online-Buchungsplattformen erweiterte das Unternehmen seinen potenziellen Kundenpool, was zu einer deutlichen Umsatzsteigerung führte.

„Deister war von Anfang an ein echter Technologiepartner für uns: Sie haben uns geholfen, zu wachsen und unsere Fähigkeiten weiterzuentwickeln“, fügt Castellarnau hinzu. „Sie haben sowohl unsere geschäftlichen als auch unsere technischen Anforderungen verstanden und uns spezialisierte Berater und Ingenieure zur Seite gestellt, die für eine reibungslose Migration gesorgt haben. Die Axional ERP-Suite wiederum ist eines der leistungsstärksten und umfassendsten Systeme, die wir gefunden haben. Sie macht es uns leicht, die Anforderungen unserer komplexen, branchenübergreifenden Geschäftsabläufe zu bewältigen.“

„Die Leistung und Zuverlässigkeit von Informix war dabei entscheidend für den Erfolg des gesamten Projekts“, stellt Cubedo fest. „Die Selbstverwaltungsfunktionen, die Informix Enterprise Replication … Wir benötigten ein Non-Stop-System, und IBM hat uns genau das geliefert.“

Doch Deister ist nicht nur mit der Informix-Software zufrieden.

„Wir sind seit 1996 IBM Business Partner“, fügt Escoté hinzu. „Diese Beziehung ermöglicht es uns, unseren Kunden qualitativ hochwertigere und wertvollere Geschäftsanwendungen zu entwickeln und anzubieten. Doch nicht nur die Technologie, sondern auch die Partnerschaft und die Nutzung der IBM Co-Marketing-Fonds verhelfen uns zu einer besseren Sichtbarkeit in den sozialen Netzwerken und einer besseren Positionierung bei den Kunden. Sie helfen uns, unser Geschäft und unsere Kunden dorthin zu bringen, wo wir hin wollen.“