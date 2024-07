COVID-19 hat im Jahr 2020 das Leben und die Geschäftswelt rund um den Globus stark beeinträchtigt. Für den Autovermieter Booking Group und seine Partner führte die Pandemie zu Engpässen bei den Mietwagenbeständen und im Zuge der wieder aufgenommenen Reiseaktivitäten zu einer stark schwankenden Nachfrage. Trotz des Chaos auf dem Markt wollte die Booking Group wachsen. Booking Group ist seit 12 Jahren ein wichtiger Anbieter und Marktführer für Mietfahrzeuge auf der ganzen Welt und bietet seine Dienste in mehr als 150 Ländern an. Booking Group hatte sich zuvor für eine eigene Single-Cloud-Plattform entschieden, die nicht das Potenzial für die Entwicklung von Open-Source- und cloudnativen Anwendungen besaß. Das Unternehmen hatte Bedenken bezüglich firmeneigener Formate und der Bindung an einen einzigen Anbieter auf seiner Single-Cloud-Plattform. Um die Abhängigkeit von einem einzigen Cloud-Anbieter zu verringern, entschied sich Booking Group für eine Open-Source-Cloud mit der Option zur Entwicklung von cloudnativen und speziell für die Cloud konzipierten Anwendungen. Booking Group suchte einen Anbieter mit einem hybriden Multi-Cloud-Modell, das die Bereitstellung kritischer Workloads wie Buchungsreservierungen und Finanzberichte in mehreren Clouds unterstützen sollte. Zu den Zielen des Unternehmens gehörte auch der Zugang zu Open-Source- und cloudnativen Anwendungen, um die nötige Flexibilität für die sich dynamisch verändernden Geschäftsanforderungen zu gewinnen. Weitere Prioritäten waren die Sicherstellung des Datenzugriffs in Echtzeit, um mit der steigenden Nachfrage nach Mietfahrzeugen Schritt zu halten und mit der dynamischen Preisgestaltung aufgrund von Engpässen umzugehen. Das Hinzufügen von cloudnativen Anwendungen als Microservices würde dem Unternehmen außerdem die Bereitstellung schnellerer Code-Updates ohne Eingriff in die gesamte Anwendung ermöglichen. Durch die Migration kritischer Workloads, wie Buchungsreservierungen und Finanzberichte zu einem Open-Source-Cloud-Anbieter würde Booking Group von den Vorteilen cloudnativer Anwendungen profitieren. Außerdem könnte das Unternehmen die Flexibilität gewinnen, Workloads auf der Grundlage seiner eigenen, sich dynamisch ändernden Geschäftsanforderungen zu verschieben.

Hybrides Multicloud-Modell Die Umgebung wurde innerhalb von nur 4 Monaten bereitgestellt Globale Präsenz Die Booking Group verfügt über 20.000 Standorte weltweit

Durch die Zusammenarbeit mit IBM Cloud wollten wir ein breiteres Spektrum an Technologien erhalten. Außerdem zogen wir es vor, unsere Workloads in einer Open-Source-Umgebung und mit gängigen cloudnativen Technologien einzusetzen. Igor Demchakov Co-founder and Chairman of the Board Booking Group

Einsatz von Open Cloud und cloudnativen Anwendungen Booking Group wandte sich an IBM, um Hilfe bei der Einführung, Bereitstellung, Implementierung und Verwaltung einer neuen, flexiblen Hybrid-Cloud-Strategie zu erhalten. Da die IBM Cloud auf Open-Source-Technologie basiert, unterstützt sie die Agilität, welche Booking Group für die Erfüllung der Mietnachfrage seiner Kundschaft benötigte. Darüber hinaus kann das Unternehmen so schnell auf Preisschwankungen reagieren, die durch fluktuierende Mietbestände entstehen. Booking Group kann zudem problemlos cloudnative Technologien in seine neue Umgebung einbinden und die Entwicklung cloudnativer Anwendungen in seine Toolbox aufnehmen. Der Einsatz von cloudnativen Anwendungen in Verbindung mit Open-Source-Technologie erleichtert den Datenzugriff und die Datenportabilität. IBM Cloud erfüllte alle Anforderungen des Unternehmens und ließ Raum für Wachstum. Die offene Hybrid-Cloud-Strategie unterstützt die Bereitstellung von Workloads in mehreren Clouds und bietet außerdem Effizienzvorteile, durch die sich die Booking Group für den Aufbau eines gemeinsamen Betriebs- und Integrationsrahmens in der Cloud entscheiden könnte. Zur Unterstützung des zukünftigen Wachstums bietet IBM Cloud außerdem eine Full-Stack-Cloud-Plattform mit über 170 Produkten und Services für Daten, Speicher, Container, KI, Internet der Dinge (IoT), Netzwerke und Blockchain. Booking Group arbeitete mit IBM zusammen, um die Technologielösung zur Unterstützung seiner neuen, flexiblen Multi-Cloud-Strategie zu entwickeln. Gemeinsam entschieden sich Booking Group und IBM für eine Grundlage, die auf IBM Cloud und dem IBM Cloud Kubernetes Service sowie dem IBM Virtual Private Network (VPN) auf IBM Cloud Virtual Server für Virtual Private Cloud (VPC) basiert. IBM Cloud Databases for PostgreSQL dient dabei als Datenbank für die Lösung. IBM Cloud basiert auf offenen Standards und bietet Flexibilität, Portierbarkeit und Cloud-Services, die über offene APIs aktiviert werden können. IBM war eine treibende Kraft bei der Entwicklung von Open-Source-Technologien und unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung, Einführung und Skalierung von Open Source zur Erreichung ihrer Geschäftsziele. Booking Group entschied sich für Kubernetes, um einen vollständig verwalteten Docker-Container-Service auf der Grundlage der Open Container Initiative (OCI) bereitzustellen, die einen offenen Branchenstandard für Container verwendet. Kubernetes ermöglicht intelligentes Scheduling, horizontale Skalierung und Selbstheilung. Das Unternehmen kann containerisierte Anwendungen auf einem Pool von Compute-Hosts bereitstellen und diese Container einfach verwalten. Das von IBM bereitgestellte VPN ermöglicht es dem Unternehmen, aus mehreren VPN-Zugangspunkten zu wählen, die jeweils mit einem Rechenzentrum oder einem Netzwerkpunkt verbunden sind. Booking Group kann sich einfach bei IBM Cloud anmelden, indem das Unternehmen eines der weltweiten VPN-Rechenzentrumsportale auswählt. Booking Group entschied sich für IBM Cloud Databases for PostgreSQL aufgrund der Flexibilität und extremen Effizienz bei der Durchführung umfangreicher Datenanalysen über mehrere Datentypen hinweg, einschließlich strukturierter und unstrukturierter Daten. IBM empfahl der Booking Group die Verwendung von virtuellen Servern für VPCs für die logisch isolierten Netzwerke des Unternehmens, in denen die Ressourcen für Cloud-Computing, -Storage und -Networking bereitgestellt werden. IBM VPCs bestehen aus virtuellen Maschinen (VMs) innerhalb der VPC-Infrastruktur von IBM, die ein Public-Cloud-Konstrukt ist. Da es sich bei der VPC um ein logisch isoliertes Netzwerk – also ein privates Netzwerk – innerhalb der öffentlichen Cloud handelt, werden die Daten und Anwendungen des Unternehmens nicht mit anderen Kundenkonten vermischt oder geteilt. Das bedeutet, dass Booking Group sichere private Bereiche über eine Single-Tenant-Infrastruktur innerhalb der Multi-Tenant öffentlichen Cloud bereitstellen kann. Das Unternehmen behält die uneingeschränkte Kontrolle darüber, wie – und von wem – auf Ressourcen und Workloads zugegriffen wird.

Entscheidend war der Erhalt der Möglichkeit, die Workloads ohne Schwierigkeiten zu einem anderen Cloud-Anbieter zu verschieben. Igor Demchakov Co-founder and Chairman of the Board Booking Group

Bestandsabgleich für besseren Kundenservice Booking Group erhielt direkten Zugang zu IBM Cloud-Produkten und -Angeboten, die sich nahtlos in die eigenen Systeme integrieren ließen. Dank des cloudnativen und Open-Source-Ansatzes behielt das Unternehmen die Möglichkeit, Workloads je nach Geschäftsanforderungen problemlos in verschiedene Clouds zu verschieben. Durch den Einsatz von cloudnativen Anwendungen in Verbindung mit Open-Source-Technologie konnte das Unternehmen außerdem Anwendungen schnell erstellen und aktualisieren. Booking Group benötigte nur vier Monate, um die gesamte Umgebung bereitzustellen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Teams von IBM Cloud und Booking Group eine schrittweise Verlagerung der Workloads während der Analysephase der Geschäftslösung vorgenommen. Das Unternehmen kann nun unter anderem Workloads für Reservierungen, Berichte und Finanzinformationen sicher bereitstellen. Booking Group hat jetzt Zugriff auf Daten, die einen Einblick in die aktuelle Autovermietungsnachfrage bieten und dem Unternehmen eine Anpassung des Bestands in Echtzeit ermöglichen. Dieser Einblick in die Nachfrage und den Bestand hat zu einem unmittelbaren Vorteil für die Kunden geführt. Booking Group kann nun Fahrzeuge je nach Standort und Kundennachfrage zuweisen, um den erwarteten Bedarf zu decken. Mit diesem Ansatz kann die Booking Group agil bleiben und ihren Kunden das bestmögliche Erlebnis bieten. IBM Cloud setzt marktführende Datenschutzfunktionalitäten ein, um eine sichere Umgebung für die ruhenden, übertragenen und genutzten Daten zu schaffen. Booking Group und ihre Partner erhalten eine fortlaufende Sicherheit für Unternehmensanwendungen und Workloads mit integrierter Isolierung und Zugriffsverwaltung.