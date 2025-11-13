Was ist Streamverarbeitung?

Stellen Sie sich vor, Sie überwachen die Vitalparameter eines Patienten, überprüfen die Daten aber nur alle paar Stunden – den medizinischen Dienstleistern würden kritische Veränderungen entgehen, die ein sofortiges Eingreifen erfordern.

Unternehmen aus verschiedenen Branchen sind ähnlichen Risiken ausgesetzt, wenn sie ausschließlich mit verzögerter oder Batch-basierter Datenverarbeitung arbeiten. Um schnell und präzise handeln zu können, benötigen sie Zugriff auf Informationen in Echtzeit. Systeme zur Streamverarbeitung erfüllen diesen Bedarf, indem sie Daten kontinuierlich in Echtzeit aufnehmen und analysieren, wodurch die Latenz bei geplanten Extract-, Transform-, Load-Workloads (ETL) von Batches reduziert wird.

Durch die Echtzeitverarbeitung von Daten aus verteilten Systemen in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen, wie relationalen Datenbanken, Data Lakes, Message Queues, IoT-Geräten und Unternehmensanwendungen, hilft die Streamverarbeitung Unternehmen dabei, eine einheitlichere, nahezu in Echtzeit verfügbare Sicht auf die Betriebsdaten zu ermöglichen. Dies unterstützt Anwendungsfälle wie Anomalieerkennung, Betrugsprävention, dynamische Preisgestaltung und Echtzeitpersonalisierung.



Auch für die Skalierung von KI-Initiativen, die auf kontinuierlich aktualisierte Daten angewiesen sind, wird die Streamverarbeitung immer wichtiger. Mit zunehmendem Datenvolumen und wachsender Modellkomplexität muss die Dateninfrastruktur von Unternehmen in der Lage sein, einen hohen Durchsatz zu bewältigen und schnell in verteilten Umgebungen zu skalieren.

Forschungsarbeiten des IBM Institute for Business Value zeigen, dass etwa die Hälfte der befragten Unternehmen Netzwerkoptimierungen, schnellere Datenverarbeitung und verteiltes Computing priorisieren, um moderne Workloads zu unterstützen. Ohne die Möglichkeit, Echtzeitdaten mit großem Volumen zu verarbeiten und zu liefern, riskieren Unternehmen langsamere Erkenntnisse, geringere Modellgenauigkeit und verpasste Wettbewerbsvorteile.