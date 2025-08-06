Was ist Apache Pulsar?

Eine Nachricht ist ein Datenpaket, das Anwendungen für andere Anwendungen erstellen. Diese Pakete werden in der Reihenfolge verwendet, in der sie übertragen werden, bis die konsumierende Anwendung sie verarbeitet.

Messaging-Systeme erleichtern den Austausch dieser Nachrichten. Herkömmliche Messagingsysteme sind Middleware-Lösungen (auch nachrichtenorientierte Middleware oder MOM genannt). Diese Lösungen unterstützen in der Regel zwei Nachrichtenverteilungsmuster: Point-to-Point-Messaging und Publish/Subscribe-Messaging.

Bei Punkt-zu-Punkt-Nachrichten sendet eine Anwendung (der sogenannte Absender) eine Nachricht an eine sogenannte Nachrichtenwarteschlange, in der die Nachricht gespeichert wird. Anschließend empfängt eine andere Anwendung (der Empfänger oder Konsument) die Nachricht aus der Warteschlange und verarbeitet sie. Jede Nachricht sollte nur einmal konsumiert werden.

Beim Publish/Subscribe-Messaging oder Pub/Sub-Messaging wird die Anwendung, die die Nachricht produziert, als Herausgeber bezeichnet. Die Anwendungen, die es verwenden, werden als Abonnenten bezeichnet. Jede Nachricht wird in einer Kategorie veröffentlicht, die als Thema bezeichnet wird, und jede Anwendung, die dieses Thema abonniert, erhält eine Kopie aller Nachrichten, die dort veröffentlicht werden.

Partitionen und partitionierte Themen können die Nachrichtenverarbeitung beschleunigen. Für partitionierte Themen veröffentlichte Nachrichten werden auf mehrere Broker verteilt.

Pub/Sub-Nachrichten sind für die Broadcast-ähnliche „One-to-Many“-Kommunikation konzipiert. Beim Punkt-zu-Punkt-Messaging werden – wie der Name schon sagt – Informationen zwischen einem einzelnen Absender und einem einzigen Empfänger ausgetauscht.

Unter den traditionellen Messaging-Systemen wird RabbitMQ, eine Open-Source-Plattform, oft als das beliebteste genannt.