Die Firma betreibt 2.400 Lebensmittelgeschäfte im ganzen Land und ist in zahlreichen Bundesstaaten tätig. Aufgrund der großen Entfernungen wurden Informationen früher in großen Batches verwaltet. Einmal am Tag sammelte jedes Geschäft seine Daten und sendete sie zur Analyse an ein zentrales Data Warehouse.

Aufgrund der großen Anzahl an Filialen führte dies jedoch dazu, dass täglich rund 50 Millionen Nachrichten zwischen den Filialen hin und her gesendet wurden. Zu diesen Nachrichten gehörten Transaktionsprotokolle von Kassen, Bonitätsprüfungen und die Bestätigung von Apothekeninformationen.



Die verwendete Methode zur Stapelverarbeitung führte zu einer verzögerten Datenanalyse und beeinträchtige manchmal die Diebstahlprävention. Der Lebensmitteleinzelhändler entschied sich für eine Aktualisierung, damit tägliche Statistiken verfügbar waren und der Kundenservice, das Lieferkettenmanagement und mehr verbessert werden konnten. Es war klar, dass das Unternehmen Daten zeitnah sammeln musste, um fundierte Entscheidungen in Bezug auf den gesamten Betrieb treffen zu können. Außerdem war klar, dass das neue System große Mengen an Informationen verarbeiten können musste.