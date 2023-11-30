Was ist Risikominderung?

Risikovermeidung

Die Risikovermeidungsstrategie ist eine Methode zur Risikominderung, bei der Maßnahmen ergriffen werden, um das Eintreten des Risikos zu verhindern. Bei diesem Ansatz kann es erforderlich sein, dass das Unternehmen andere Ressourcen oder Strategien gefährdet. Der Verzicht auf eine Investition oder die Entscheidung gegen die Einführung einer Produktlinie sind Beispiele für solche Aktivitäten, da sie das Risiko eines Verlustes vermeiden.

Risikoreduzierung

Die Risikoreduzierung erfolgt, nachdem ein Unternehmen seine Risikominderungsanalyse abgeschlossen und beschlossen hat, Maßnahmen zu ergreifen, um die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Risikos oder seiner Auswirkungen zu verringern. Sie beseitigt das Risiko nicht, sondern akzeptiert es und konzentriert sich darauf, Verluste zu begrenzen und die Ausbreitung des Risikos zu verhindern. Ein Beispiel hierfür im Gesundheitswesen ist die Krankenversicherung, die vorbeugende Maßnahmen abdeckt.

Risikoübertragung

Bei der Risikoübertragung geht es darum, das Risiko auf einen Dritten zu übertragen, beispielsweise durch den Abschluss einer Versicherung zur Abdeckung bestimmter Risiken wie Sachschäden oder Verletzungen. Dadurch wird das Risiko vom Unternehmen auf jemand anderen verlagert, oft auf eine Versicherungsgesellschaft.

Risikoakzeptanz

Bei dieser Strategie geht es darum, die Möglichkeit zu akzeptieren, dass eine Belohnung das Risiko überwiegt. Es muss nicht permanent sein, aber für einen bestimmten Zeitraum ist es möglicherweise die beste Strategie, andere Risiken und Bedrohungen zu priorisieren. Es ist unmöglich, alle Risiken zu eliminieren. Dies wird als Restrisiko bezeichnet.