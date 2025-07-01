Die Leistung von KI-Modellen wird in der Regel mit einem Testsatz gemessen, wobei die Ergebnisse der Modelle mit den Prognosen des Baseline-Testsatzes verglichen werden. Die aus der Leistungsbewertung gewonnenen Erkenntnisse helfen festzustellen, ob ein Modell für die Bereitstellung bereit ist oder ob es Anpassungen oder zusätzliches Training benötigt.

Hier sind einige Faktoren, die die Leistung maschineller Lernmodelle beeinflussen können: