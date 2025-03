Darüber hinaus können hochdimensionale Datensätze aufgrund des „Fluches der Dimensionalität“ zu einer Überanpassung führen. Mit zunehmender Anzahl von Funktionen nimmt die Anzahl der Datenpunkte ab, wodurch es für Modelle schwieriger wird, aussagekräftige Muster zu finden. Die Varianz steigt und das Risiko einer Überanpassung nimmt zu.

Ein unterangepasstes Modell schneidet bei den Trainings- und Testdaten schlecht ab, weil es die dominanten Muster im Datensatz nicht erfasst. Entwickler erkennen eine Unteranpassung in der Regel an einer durchgängig schlechten Leistung in beiden Datensätzen.

Unterangepasste Modelle weisen in der Regel auch hohe Fehler in den Lernkurven auf, liefern suboptimale Bewertungsmetriken und zeigen systematische Restmuster, was alles auf ein Unvermögen hinweist, die zugrunde liegenden Beziehungen in den Daten effektiv zu erlernen.