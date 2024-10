Passen Sie das Lasso-Regressionsmodell an die Trainingsdaten an und wählen Sie einen Wert für λ mit dem Ziel, den mittleren quadratischen Fehler (Mean Squared Error, MSE) zu minimieren. Der mittlere quadratische Fehler (Mean Square Error, MSE) kann bei der Bestimmung eines geeigneten λ-Wertes helfen. MSE ist ein Mittel zur Messung des Unterschieds zwischen den vorhergesagten und den tatsächlichen Werten der abhängigen Variablen im Durchschnitt. Die Lasso-Regression minimiert den mittleren quadratischen Fehler (MSE) und gleicht gleichzeitig die gegensätzlichen Faktoren der Verzerrung und Varianz aus, um das genaueste Vorhersagemodell zu erstellen. Dies wird erreicht, indem eine Strafzeit zur Quadratsumme der Restwerte (RSS) addiert wird, die der Summe der absoluten Werte der Koeffizienten multipliziert mit einem Parameter λ entspricht.