Was sind KI-Frameworks?

TensorFlow ist ein weiterer Pionier im Bereich Open-Source-KI-Frameworks. Es behandelt Daten als mehrdimensionale Arrays, die Tensoren genannt werden, und erstellt dann ein Rechendiagramm, das den Datenfluss zwischen den Abläufen in einem Neural Network abbildet. Es unterstützt auch die eifrige Ausführung, bei der Maßnahmen sofort ausgeführt werden, ohne ein Berechnungsdiagramm zu erstellen.

TensorFlow ist ein von Google entwickeltes, robustes Ökosystem aus Datensätzen, Modellen, Tools, Bibliotheken und Erweiterungen für den Aufbau und die Bereitstellung von Modellen für maschinelles Lernen und sogar ein dediziertes Full-Stack-Paket für die Erstellung von Recommendation-Engines. Außerdem bietet es aktiven Community-Support und eine Fülle von Informationsressourcen zum maschinellen Lernen.

Darüber hinaus stellt das Open-Source-Framework eine Reihe von Ressourcen zur Verfügung, mit denen verantwortungsvolle KI-Praktiken in jede Phase der Pipeline für maschinelles Lernen integriert werden können. Dazu gehören Tools zur Untersuchung von Datensätzen auf mögliche Verzerrungen, datenschutzfreundliche Techniken, wie föderiertes Lernen und Bibliotheken zur Bewertung von Metriken wie Fairness.