Was ist AWS Lake Formation?

Was ist AWS Lake Formation?

AWS Lake Formation ist ein Service, der die Einrichtung eines sicheren Data Lake in minimaler Zeit vereinfacht.

Wir sehen, dass immer mehr Unternehmen auf den Data Lake umsteigen, weil er flexibel, kostengünstiger und viel benutzerfreundlicher ist als ein Data Warehouse. Sie sind nicht an proprietäre Formate gebunden und müssen auch nicht alle Ihre Daten in eine proprietäre Technologie einspeisen.

Da immer mehr Unternehmen den Data Lake nutzen, wird Sicherheit noch wichtiger, da mehr Menschen Zugriff auf diese Daten benötigen und Sie kontrollieren wollen, wer was sieht.

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Vorteile

AWS Lake Formation kann dabei helfen, die Sicherheit im Data Lake zu verbessern. Für Amazon S3-Benutzer handelt es sich um eine nahtlose Integration, die es Ihnen ermöglicht, detaillierte Sicherheitsrichtlinien für Ihre Daten einzurichten. AWS Lake Formation bietet Ihnen drei Schlüsselfunktionen:

1. Schnelles Erstellen von Data Lakes: Das bedeutet Tage, nicht Monate. Sie können Ihre Daten schneller verschieben, speichern, aktualisieren und katalogisieren sowie Ihre Daten automatisch organisieren und optimieren.

2. Vereinfachen Sie die Sicherheitsverwaltung: Sie können Sicherheits-, Governance- und Auditing-Richtlinien zentral definieren und durchsetzen.

3. Erleichtern Sie das Auffinden und Teilen von Daten: Katalogisieren Sie alle Datenbestände Ihres Unternehmens und teilen Sie Datensätze einfach zwischen Verbrauchern.

Wenn Sie derzeit AWS S3 verwenden oder dies planen, empfehlen wir Ihnen AWS Lake Formation als einfache Möglichkeit, Sicherheitsrichtlinien für Ihren Data Lake einzurichten. Als Teil Ihres Stacks benötigen Sie auch eine Abfrage-Engine, mit der Sie Analysen zu Ihrem Data Lake abrufen können. Die beliebteste Engine hierfür ist Presto, eine Open Source SQL Query Engine für den Data Lake.

Wir haben den Einstieg in diesen Stack vereinfacht: AWS S3 + Presto + AWS Lake Formation. Wir bieten SaaS für Presto mit sofort einsatzbereiter Integration mit S3 und Lake Formation, sodass Sie innerhalb weniger Stunden einen vollständigen Data Lake Analyse Stack zum Laufen bringen können.

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