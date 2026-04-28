Was ist ein Datenvertrag?

Datenverträge sind formelle Vereinbarungen zwischen Datenproduzenten und Datennutzern, in denen die Qualität, Struktur, Semantik und Verfügbarkeit von Daten festgelegt werden. Die Erstellung und Durchsetzung dieser Vereinbarungen kann Unternehmen dabei helfen, ihre datengestützte Entscheidungsfindung zu stärken.

Wie herkömmliche Geschäftsverträge enthalten auch Datenverträge Bestimmungen und Bedingungen, die regeln, was von einer Partei an die andere geliefert wird. In einem Datenvertrag können dies beispielsweise Regeln zur Datenqualität, Schema-Definitionen, Service Level Agreements, Informationen zum Datenlieferanten sowie Serverinformationen sein.

Der wesentliche Unterschied bei Datenverträgen besteht jedoch darin, dass sie in Code geschrieben sind. Daher werden die Vereinbarungen durch Automatisierung und nicht durch manuelle Prozesse durchgesetzt.

Die Auswirkungen von Datenverträgen auf das Data Engineering wurden mit den Auswirkungen von Programmierschnittstelle (APIs) auf die Softwareentwicklung verglichen. APIs definieren Regeln, die es Softwareanwendungen ermöglichen, miteinander zu kommunizieren, während Datenverträge Regeln definieren, die es Datennutzern ermöglichen, Daten aus verschiedenen Quellen erfolgreich zu integrieren und zu nutzen.

Und genau wie APIs die Produktivität steigern und Innovationen in der Softwareentwicklung beschleunigen, kann die erfolgreiche Umsetzung von Datenverträgen Unternehmen und Datennutzern eine Reihe von Vorteilen bieten.

Am wichtigsten ist dabei die Vermeidung von Ausfällen in der Datenpipeline: Ohne Datenverträge können Änderungen in der Datenproduktion im vorgelagerten Bereich katastrophale Folgen für die nachgelagerten Nutzer haben. Datenverträge können sicherstellen, dass solche schwerwiegenden Änderungen erkannt und behoben werden, bevor sie sich auf die Datennutzer auswirken.

Zu den weiteren Vorteilen von Datenverträgen zählen Verbesserungen bei der Datenqualität, der Data Governance und der Skalierbarkeit. Datenverträge bieten zudem grundlegende Unterstützung für Datenprodukte und Data Mesh-Architekturen, die es Geschäftsanwendern ermöglichen, im Unternehmen Daten zu finden und deren Wert zu erschließen.

Es gibt eine Vielzahl von Tools und Plattformen, die Unternehmen dabei unterstützen, Datenverträge zu definieren und durchzusetzen, darunter Tools zur Datenqualitätssicherung und Plattformen für Data Governance.