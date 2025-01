Was ist etcd?

etcd basiert auf dem Konsensalgorithmus Raf, um die Konsistenz der Datenspeicher auf allen Knoten in einem Cluster sicherzustellen – Tabellen-Stakes für ein fehlertolerantes verteiltes System.

Raft erreicht diese Konsistenz über einen gewählten Leader-Knoten, der die Replikation für die anderen Knoten im Cluster, die sogenannten Followers, verwaltet. Der Leader nimmt Anfragen von den Clients an, die er dann an die Follower-Knoten weiterleitet. Sobald der Leiter festgestellt hat, dass die Mehrheit der Follower-Knoten jede neue Anfrage als Log-Einträge gespeichert hat, wendet er den Eintrag auf seinen lokalen Zustandsmaschinen an und gibt das Ergebnis dieser Ausführung – einen Schreibvorgang – an den Client zurück. Wenn die Follower abstürzen oder Netzwerkpakete verloren gehen, versucht der Leader es erneut, bis alle Follower alle Log-Einträge einheitlich gespeichert haben.

Wenn ein Follower-Knoten innerhalb eines angegebenen Zeitintervalls keine Nachricht vom Leader empfängt, wird eine Wahl abgehalten, um einen neuen Leader zu wählen. Der Follower erklärt sich selbst zum Kandidaten, und die anderen Follower stimmen für ihn oder einen anderen Knoten, je nach Verfügbarkeit. Sobald der neue Leader gewählt ist, beginnt er mit der Verwaltung der Replikation, und der Prozess wiederholt sich. Dieser Prozess ermöglicht es allen etcd-Knoten, hochverfügbare, konsistent replizierte Kopien des Datenspeichers aufrechtzuerhalten.