Was ist ein Entity-Relationship-Diagramm?

Eine ERD-Entität ist eine definierbare Sache, wie eine Person, eine Rolle, ein Ereignis, ein Konzept oder ein Objekt, über die Informationen in einer relationalen Datenbank gespeichert werden können. Viele Arten von Entity-Relationship-Diagrammen stellen Entitäten als Rechtecke dar.

Personen oder Rollen: Studenten, Vertriebsmitarbeiter, Führungskräfte oder Kunden.

Studenten, Vertriebsmitarbeiter, Führungskräfte oder Kunden. Ereignisse: Transaktionen, Anmeldungen oder Abmeldungen.

Transaktionen, Anmeldungen oder Abmeldungen. Konzepte: Profile oder Personas.

Profile oder Personas. Objekte: Produkte, Rechnungen oder E-Mails.

Entitäten sind in einem grammatikalischen Sinne Substantiven ähnlich. Sie sind Kernelemente in der Datenbank, mit Attributen und Beziehungen, die Informationen über diese Entitäten vermitteln, so wie Adjektive und Verben mehr Informationen über die Substantive in einem Satz liefern.