Apache Kafka und Apache Flink: eine traumhafte Open-Source-Lösung

Nachdem wir nun die Relevanz der Zusammenarbeit von Apache Kafka und Apache Flink aufgezeigt haben, fragen Sie sich vielleicht: Wer kann diese Technologie nutzen und mit Ereignissen arbeiten? Heute sind es normalerweise die Entwickler. Allerdings kann der Fortschritt langsam sein, da man auf erfahrene Entwickler mit hoher Workload warten muss. Darüber hinaus sind die Kosten stets ein wichtiger Faktor: Unternehmen können es sich nicht leisten, in jede mögliche Gelegenheit zu investieren, ohne einen nachweisbaren Mehrwert zu erzielen. Um die Komplexität noch zu erhöhen, fehlt es an den richtigen Leuten mit den richtigen Fähigkeiten, um Entwicklungs- oder Data-Science-Projekte zu übernehmen.

Deshalb ist es wichtig, mehr Geschäftsleute in die Lage zu versetzen, von Veranstaltungen zu profitieren. Wenn die Arbeit mit Ereignissen vereinfacht wird, können andere Benutzer wie Analysten und Dateningenieure in Echtzeit Erkenntnisse gewinnen und mit Datensätzen arbeiten, wenn es am wichtigsten ist. Dadurch senken Sie die Qualifikationshürde und erhöhen die Geschwindigkeit der Datenverarbeitung, indem Sie verhindern, dass wichtige Informationen in einem Data Warehouse stecken bleiben.

Der Ansatz von IBM für Event Streaming und Stream-Processing-Anwendungen basiert auf den Funktionen von Apache Flink und schafft eine offene und modulare Lösung, um diese großen Branchenprobleme zu adressieren. Apache Flink funktioniert mit jedem Apache Kafka und die Technologie von IBM baut auf dem auf, was Kunden bereits haben, wodurch eine Anbieterbindung vermieden wird. Da Apache Kafka der Branchenstandard für die Ereignisverteilung ist, übernahm IBM die Führung und setzte auf Apache Flink als Standardlösung für die Ereignisverarbeitung und nutzte diese perfekte Kombination optimal aus.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen permanenten Überblick über Ihre Ereignisse und die Freiheit, mit Automatisierungen zu experimentieren. IBM hat vor diesem Hintergrund IBM Event Automation eingeführt, eine intuitive, benutzerfreundliche No-Code-Lösung, die es auch Anwendern ohne oder mit nur geringen Kenntnissen in SQL, Java oder Python ermöglicht, Ereignisse unabhängig von ihrer Rolle zu nutzen. Eileen Lowry, VP of Product Management für IBM Automation, Integration Software, spricht über die Innovationen, die IBM mit Apache Flink vorantreibt:

Diese Benutzeroberfläche macht Apache Flink nicht nur für alle zugänglich, die einen geschäftlichen Mehrwert schaffen können, sondern ermöglicht auch Experimente, die das Potenzial haben, Innovationen voranzutreiben und Ihre Datenanalysen und Datenpipelines zu beschleunigen. Ein Benutzer kann Ereignisse aus Streaming-Daten konfigurieren und erhält direktes Feedback vom Tool: pausieren, ändern, aggregieren, auf Wiedergabe drücken und seine Lösungen sofort anhand von Daten testen. Stellen Sie sich vor, welche Innovationen sich daraus ergeben können, beispielsweise die Verbesserung Ihrer E-Commerce-Modelle oder die Aufrechterhaltung einer Qualitätskontrolle Ihrer Produkte in Echtzeit.