System of Record vs. Source of Truth: Was ist der Unterschied?

Ein SOR ist eine Quelle verlässlicher Daten. Das bedeutet zwei Dinge:

Das SOR ist die Datenquelle, die andere Systeme speist. Stakeholder können über ein anderes Portal auf Daten zugreifen – z. B. ein Data Warehouse oder ein Data Lakehouse –, aber die Daten, die in dieses Portal fließen, stammen letztendlich aus dem entsprechenden SOR.

Sollten Fragen oder Unstimmigkeiten bezüglich einer Information auftreten, gilt die Version des SOR als die korrekte Version.

Die Festlegung einer maßgeblichen Datenquelle für jeden Datentyp trägt zur Sicherstellung der Datenkonsistenz bei. Jeder, der mit den Daten arbeitet, verwendet denselben Datensatz statt seiner eigenen persönlichen Datensätze, was zu Silos, Fragmentierung, Fehlern, Sichtbarkeitslücken und anderen Problemen führen kann.

Aufgrund des Fokus auf Datenqualität verfügen viele SORs über integrierte Automatisierungs-Workflows für die Datenvalidierung. Ein CRM-System könnte beispielsweise jedes als Telefonnummer kategorisierte Datenelement überprüfen, um sicherzustellen, dass es dem entsprechenden Format XXX-XXX-XXXX entspricht.

In der Regel beschränken SORs auch Schreibrechte auf eine enge Gruppe von Personen oder Systemen. Dies trägt dazu bei, die Datenintegrität zu gewährleisten, indem böswillige oder fahrlässige Manipulationen verhindert werden.