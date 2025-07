Was ist Digital HR?

Die Neugestaltung der HR-Funktionen mit digitalen Lösungen kann zu loyaleren und engagierteren Mitarbeitern führen, was sich wiederum in einem höheren Gewinn niederschlägt. Laut dem IBM Institute for Business Value übertreffen Unternehmen, die eine optimale Mitarbeitererfahrung fördern, andere Unternehmen um 31 %. Die Implementierung eines digitalen HR-Prozesses bietet viele Vorteile.