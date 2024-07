In den ersten sechs Monaten nach seiner Einführung Anfang 2023 hatte cHaRlie einen bedeutenden Einfluss auf das Event-Management-Team und seine Kunden, IBM-Mitarbeiter. Das gesamte ELOA-Team beobachtete nach der Implementierung von cHaRlie einen Anstieg der Mitarbeiterzufriedenheit um 15 % (gemessen an Net Promoter Score-Abfragen nach der Veranstaltung). Darüber hinaus erreichte das Team eine Genauigkeit von 100 % bei der Erfassung der Teilnehmeranwesenheit und eine Verbesserung der Bearbeitungszeit um mindestens 91 % bei der Aktualisierung der Anwesenheitslisten für abgeschlossene virtuelle Veranstaltungen.

„Unsere Vision, unser Endziel ist es, sicherzustellen, dass sich unsere Eventmanager nicht in sehr administrativen, manuellen und redundanten Aufgaben verzetteln. Sie sollten ihre Zeit und Mühe wirklich in den Aufbau der Beziehung zu ihren Kunden investieren. Die Entwicklung dieses von watsonx Orchestrate unterstützten KI-Assistenten zur Übernahme von redundanten Aufgaben ist für uns ein großer Schritt vorwärts bei der Verwirklichung dieser Vision“, so Selvam.