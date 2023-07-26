Das Aufkommen von generativer KI und Foundation Models hat die Art und Weise revolutioniert, wie Unternehmen in allen Branchen an diesem aktuellen Wendepunkt arbeiten. Dies gilt insbesondere für Personalabteilungen, die in der neuen KI-Ära in den Vordergrund gerückt sind. In einer aktuellen Studie des IBM Institute for Business Value (IBV) mit dem Titel „CEO-Entscheidungsfindung im Zeitalter der KI“ nannten 36 % der befragten CEOs Belegschaft und Fähigkeiten als die wichtigsten Faktoren, die ihr Unternehmen beeinflussen. Die Ausweitung des Einsatzes von KI-Funktionen zur Unterstützung der menschlichen Arbeit in den HR-Kernprozessen bei der Rekrutierung, Bindung und Entwicklung von Fähigkeiten und Talenten verspricht eine Transformation und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen auf einem globalen Markt.
Traditionell haben viele HR-Prozesse, -Anwendungen und -Technologien – von der Analyse von Lebensläufen über die Personalbeschaffung und das Screening bis hin zum Abgleich von Bewerberkompetenzen – von der Automatisierung und den KI-Funktionen profitiert und sind eng darauf abgestimmt. In dieser neuen Ära kann generative KI jedoch mithilfe gezielter Berater mehr leisten und die Anwendungsfälle, die sich daraus ergeben, weiter ausbauen. Die Arbeit menschlicher Mitarbeiter an Prozessen wie der Erstellung von Stellenbeschreibungen und intelligenter Suche kann jetzt durch datengestützte Erkenntnisse und generative KI unterstützt werden. Dies kann nicht nur HR-Prozesse transformieren und Geschäftsabläufe verbessern, sondern ermöglicht es HR-Fachleuten auch, innovativ zu sein und sich auf höherwertige Arbeit zu konzentrieren.
So hat die Personalabteilung von IBM in den letzten sechs Jahren die Funktionen des internen KI-gestützten digitalen Assistenten AskHR ausgebaut, um mehr als einhundert Prozesse zu automatisieren und mehr als eineinhalb Millionen Mitarbeitergespräche pro Jahr abzuwickeln. AskHR versorgt die Nutzer mit relevanten Informationen und hat in letzter Zeit damit begonnen, Mitarbeiter bei der Reisevorbereitung, beim Versenden von Wetterwarnungen und bei anderen Routineprozessen zu unterstützen. Da AskHR seine Funktionen kontinuierlich erweitert und dazulernt, können die Mitarbeiter Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben sparen und sich auf komplexere Arbeiten konzentrieren.
Die Entwicklung von KI-Funktionen in Anwendungsfällen wie der Personalbeschaffung und -akquise wird immer ausgefeilter, um die mit der Einstellung neuer Mitarbeiter verbundenen Kosten und den Zeitaufwand zu bewältigen. Mit der Möglichkeit, Anforderungen auf der Grundlage von Rollenanforderungen, Talentverfügbarkeit und anderen obligatorischen Kriterien zu segmentieren, können Recruiter das Abgleichen der Bewerberkompetenzen verbessern, vielfältigere Talente anziehen und ihre Produktivität steigern.
Die Möglichkeiten sind zwar endlos, aber die Explosion der Anwendungsfälle, bei denen generative KI im Personalwesen eingesetzt wird, wirft auch Fragen zum Missbrauch und dem Potenzial für Verzerrung auf. Die weit verbreitete Einführung und Nutzung von KI in HR-Anwendungen kann Bedenken hinsichtlich ethischer Implikationen und Auswirkungen auf Mitarbeiterdaten und Datenschutz aufkommen lassen. Bevor Unternehmen KI in ihre Prozesse einführen, sollten sie klare Vorstellungen darüber entwickeln, was verantwortungsvolle KI für sie persönlich bedeutet, und nicht nur feststellen, was sie zu tun bereit sind, sondern auch, was sie nicht tun wollen. Wenn dabei keine Unternehmensstrategie verfolgt wird, die den verantwortungsvollen Einsatz von KI unterstützt, kann dies zu verstärkten Auswirkungen auf die Reputation, regulatorische, rechtliche und sogar finanzielle Aspekte führen.
Daher ist verantwortungsvolle KI für den Erfolg über den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus hinweg unerlässlich und muss in der generativen KI-Strategie berücksichtigt werden. Daher können sich Personalverantwortliche nicht einfach darauf verlassen, dass KI selbstständig Entscheidungen trifft. Sie sollten Ihre Mitarbeiter in den verantwortungsvollen Einsatz von KI einbeziehen, um Vertrauen und organisatorische Akzeptanz zu gewinnen.
Um den verantwortungsvollen Einsatz von KI in der Unternehmenskultur zu integrieren, empfiehlt IBM Unternehmen, sich an diesen fünf Säulen der KI-Ethik zu orientieren.
Obwohl wir nicht wissen, wohin sich die nächste Stufe der generativen KI entwickeln wird, ermutigen wir Unternehmen, diese ethischen Säulen zu einem grundlegenden Bestandteil der Unternehmenskultur zu machen. Die Personalverantwortlichen geben den Ton an. Sie müssen den Rest des Unternehmens über die ethischen Implikationen von KI und Datenschutz informieren. Sie müssen auch in der Lage sein, ihrem Unternehmen zu erklären, wie sie die Nutzung von KI auf ethische und vertrauenswürdige Weise erreichen wollen.
Hören Sie den Podcast, um in das gewagte Feld der künstlichen Intelligenz im Personalwesen einzutauchen und zu erfahren, was Personalverantwortliche tun sollten, wenn Unternehmen KI in ihre Systeme integrieren.
Bei der Einführung von KI in HR-Prozesse müssen viele Aspekte berücksichtigt werden, sodass Führungskräfte mit einer Entscheidungsflut konfrontiert sind, wie, wann und wo sie KI zum Vorteil ihrer Belegschaft einsetzen sollen. Von der Frage, wo Sie anfangen sollen, über die Bestätigung, dass Sie über die erforderlichen Fähigkeiten und Technologie verfügen, bis hin zur Verwendung hochwertiger Daten – die Entscheidungsfindung kann komplex, überwältigend und verwirrend sein. Darüber hinaus besteht ein großer Druck, KI in immer mehr Anwendungsfälle zu integrieren, die Produktivität zu verbessern und neue Geschäftsmodelle zu finden.
Um die beste Vorgehensweise zu ermitteln und zu vereinfachen, sollten Sie sich jedoch auf die Grundlagen besinnen und sich auf Ihre Strategie, Ihr Betriebsmodell und Ihre Mitarbeiter konzentrieren, um die KI-Bereitschaft Ihres Unternehmens beurteilen zu können.
Herausforderungen können weniger problematisch werden, wenn Sie zunächst die allgemeine Geschäftsstrategie Ihres Unternehmens mit der generativen KI-Strategie abstimmen, End-to-End-Prozesse und Workflows definieren und Menschen darüber aufklären, wie alles mit den Technologien zusammenarbeiten kann. Ganz gleich, wo Sie sich in diesem Prozess befinden, IBM Consulting hilft Ihnen, schwierige Fragen zu beantworten, KI-Anwendungen in Ihre bestehenden HR-Systeme zu implementieren, die digitale Transformation zu beschleunigen und das Potenzial Ihrer Belegschaft freizusetzen.
