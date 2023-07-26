Tags
Artificial Intelligence

HR und Talent im Zeitalter der KI

Eine junge indische Geschäftsfrau und Kollegin steht vor einem Schreibtisch und arbeitet in einem modernen Büro an einem Laptop

Das Aufkommen von generativer KI und Foundation Models hat die Art und Weise revolutioniert, wie Unternehmen in allen Branchen an diesem aktuellen Wendepunkt arbeiten. Dies gilt insbesondere für Personalabteilungen, die in der neuen KI-Ära in den Vordergrund gerückt sind. In einer aktuellen Studie des IBM Institute for Business Value (IBV) mit dem Titel „CEO-Entscheidungsfindung im Zeitalter der KI“ nannten 36 % der befragten CEOs Belegschaft und Fähigkeiten als die wichtigsten Faktoren, die ihr Unternehmen beeinflussen. Die Ausweitung des Einsatzes von KI-Funktionen zur Unterstützung der menschlichen Arbeit in den HR-Kernprozessen bei der Rekrutierung, Bindung und Entwicklung von Fähigkeiten und Talenten verspricht eine Transformation und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen auf einem globalen Markt.

Laden Sie den Bericht „Enterprise generative AI: State of the market“ herunter, um zu erfahren, wie Unternehmen die Vorteile generativer KI nutzen können

Branchen-Newsletter

Die neuesten Tech-News – von Experten bestätigt

Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.

Vielen Dank! Sie haben ein Abonnement abgeschlossen.

Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.

Die Zukunft von HR und Talenten mit generativer KI

Traditionell haben viele HR-Prozesse, -Anwendungen und -Technologien – von der Analyse von Lebensläufen über die Personalbeschaffung und das Screening bis hin zum Abgleich von Bewerberkompetenzen – von der Automatisierung und den KI-Funktionen profitiert und sind eng darauf abgestimmt. In dieser neuen Ära kann generative KI jedoch mithilfe gezielter Berater mehr leisten und die Anwendungsfälle, die sich daraus ergeben, weiter ausbauen. Die Arbeit menschlicher Mitarbeiter an Prozessen wie der Erstellung von Stellenbeschreibungen und intelligenter Suche kann jetzt durch datengestützte Erkenntnisse und generative KI unterstützt werden. Dies kann nicht nur HR-Prozesse transformieren und Geschäftsabläufe verbessern, sondern ermöglicht es HR-Fachleuten auch, innovativ zu sein und sich auf höherwertige Arbeit zu konzentrieren.

So hat die Personalabteilung von IBM in den letzten sechs Jahren die Funktionen des internen KI-gestützten digitalen Assistenten AskHR ausgebaut, um mehr als einhundert Prozesse zu automatisieren und mehr als eineinhalb Millionen Mitarbeitergespräche pro Jahr abzuwickeln. AskHR versorgt die Nutzer mit relevanten Informationen und hat in letzter Zeit damit begonnen, Mitarbeiter bei der Reisevorbereitung, beim Versenden von Wetterwarnungen und bei anderen Routineprozessen zu unterstützen. Da AskHR seine Funktionen kontinuierlich erweitert und dazulernt, können die Mitarbeiter Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben sparen und sich auf komplexere Arbeiten konzentrieren.

Die Entwicklung von KI-Funktionen in Anwendungsfällen wie der Personalbeschaffung und -akquise wird immer ausgefeilter, um die mit der Einstellung neuer Mitarbeiter verbundenen Kosten und den Zeitaufwand zu bewältigen. Mit der Möglichkeit, Anforderungen auf der Grundlage von Rollenanforderungen, Talentverfügbarkeit und anderen obligatorischen Kriterien zu segmentieren, können Recruiter das Abgleichen der Bewerberkompetenzen verbessern, vielfältigere Talente anziehen und ihre Produktivität steigern.

AI Academy

Einsatz von KI im Talentbereich

Möchten Sie Herausforderungen im Personalbereich in Chancen verwandeln? Erfahren Sie, wie Unternehmen KI nutzen, um genau die Talente zu rekrutieren und zu fördern, die sie zur Erfüllung ihrer geschäftlichen Anforderungen brauchen. 
Zur Episode wechseln

Wichtige Überlegungen zur verantwortungsvollen Einführung von KI

Die Möglichkeiten sind zwar endlos, aber die Explosion der Anwendungsfälle, bei denen generative KI im Personalwesen eingesetzt wird, wirft auch Fragen zum Missbrauch und dem Potenzial für Verzerrung auf. Die weit verbreitete Einführung und Nutzung von KI in HR-Anwendungen kann Bedenken hinsichtlich ethischer Implikationen und Auswirkungen auf Mitarbeiterdaten und Datenschutz aufkommen lassen. Bevor Unternehmen KI in ihre Prozesse einführen, sollten sie klare Vorstellungen darüber entwickeln, was verantwortungsvolle KI für sie persönlich bedeutet, und nicht nur feststellen, was sie zu tun bereit sind, sondern auch, was sie nicht tun wollen. Wenn dabei keine Unternehmensstrategie verfolgt wird, die den verantwortungsvollen Einsatz von KI unterstützt, kann dies zu verstärkten Auswirkungen auf die Reputation, regulatorische, rechtliche und sogar finanzielle Aspekte führen.

Daher ist verantwortungsvolle KI für den Erfolg über den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus hinweg unerlässlich und muss in der generativen KI-Strategie berücksichtigt werden. Daher können sich Personalverantwortliche nicht einfach darauf verlassen, dass KI selbstständig Entscheidungen trifft. Sie sollten Ihre Mitarbeiter in den verantwortungsvollen Einsatz von KI einbeziehen, um Vertrauen und organisatorische Akzeptanz zu gewinnen.

Um den verantwortungsvollen Einsatz von KI in der Unternehmenskultur zu integrieren, empfiehlt IBM Unternehmen, sich an diesen fünf Säulen der KI-Ethik zu orientieren.

  1. Erklärbarkeit Vertrauen gewinnen und aufrechterhalten, indem Sie deutlich machen, was in den Empfehlungen enthalten ist, erklären, wie und warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden, und transparent machen, wann Mitarbeiter mit KI interagieren
  2. GerechtigkeitKI kann bei entsprechender Kalibrierung Menschen bei der Entscheidungsfindung unterstützen, um menschlichen Vorurteilen entgegenzuwirken und Inklusion zu fördern.
  3. ZuverlässigkeitSchutz von KI-Systemen vor feindlichen Bedrohungen und potenziellen Angriffen.
  4. Transparenz fördert und stärkt das Vertrauen, indem Informationen über die KI-Nutzung mit Stakeholdern unterschiedlicher Rollen geteilt werden.
  5. DatenschutzKI-Systeme sollten die Privatsphäre und die Datenrechte der Mitarbeiter während des gesamten Mitarbeiterlebenszyklus, von der Schulung über die Produktion bis hin zur Unternehmensführung, priorisieren und schützen.

Obwohl wir nicht wissen, wohin sich die nächste Stufe der generativen KI entwickeln wird, ermutigen wir Unternehmen, diese ethischen Säulen zu einem grundlegenden Bestandteil der Unternehmenskultur zu machen. Die Personalverantwortlichen geben den Ton an. Sie müssen den Rest des Unternehmens über die ethischen Implikationen von KI und Datenschutz informieren. Sie müssen auch in der Lage sein, ihrem Unternehmen zu erklären, wie sie die Nutzung von KI auf ethische und vertrauenswürdige Weise erreichen wollen.

Überdenken Sie die Grundlagen, um Herausforderungen zu reduzieren

Hören Sie den Podcast, um in das gewagte Feld der künstlichen Intelligenz im Personalwesen einzutauchen und zu erfahren, was Personalverantwortliche tun sollten, wenn Unternehmen KI in ihre Systeme integrieren.

Bei der Einführung von KI in HR-Prozesse müssen viele Aspekte berücksichtigt werden, sodass Führungskräfte mit einer Entscheidungsflut konfrontiert sind, wie, wann und wo sie KI zum Vorteil ihrer Belegschaft einsetzen sollen. Von der Frage, wo Sie anfangen sollen, über die Bestätigung, dass Sie über die erforderlichen Fähigkeiten und Technologie verfügen, bis hin zur Verwendung hochwertiger Daten – die Entscheidungsfindung kann komplex, überwältigend und verwirrend sein. Darüber hinaus besteht ein großer Druck, KI in immer mehr Anwendungsfälle zu integrieren, die Produktivität zu verbessern und neue Geschäftsmodelle zu finden. 

Um die beste Vorgehensweise zu ermitteln und zu vereinfachen, sollten Sie sich jedoch auf die Grundlagen besinnen und sich auf Ihre Strategie, Ihr Betriebsmodell und Ihre Mitarbeiter konzentrieren, um die KI-Bereitschaft Ihres Unternehmens beurteilen zu können.

  1. Erstellen Sie einen klaren und umsetzbaren Plan, der sowohl die Geschäfts- als auch die KI-Strategien kombiniert. Erstellen Sie spezifische Ziele und Vorgaben mit definierten Erfolgsmaßstäben. Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre bestehende Belegschaft und identifizieren Sie Qualifikationsdefizite. Planen Sie Lücken ein, indem Sie die vorhandenen Talente umschulen, die Aufgaben umstrukturieren, um KI in menschliche Workflows zu integrieren, Routineaufgaben zu automatisieren und Partner aus dem Ökosystem zu nutzen.
  • Entwickeln Sie Ihr Betriebsmodell weiter, indem Sie die Erfahrungen Ihrer Mitarbeiter und Ihrer Kunden überdenken, um neue Arbeitsweisen zu entwickeln. Visualisieren Sie End-to-End-Prozesse und identifizieren Sie Möglichkeiten, KI einzusetzen und neue Effizienzen zu erzielen. Prüfen Sie, ob sich bestehende Systeme integrieren lassen und ob AIOps zur Behebung von IT-Problemen eingesetzt werden kann.
  • Investieren Sie in die Talente und Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter. Schaffen Sie eine Kultur des kontinuierlichen Lernens. Um in der neuen KI-Ära erfolgreich zu sein, müssen Sie den Menschen und nicht die Technologie in den Mittelpunkt Ihrer Strategie stellen. Ihre menschlichen Arbeitskräfte sind ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs dieser digitalen Transformation. Ihr Fachwissen gibt ihnen einzigartige Einblicke in die Leistungssteigerung durch Automatisierung und KI. Fördern Sie ein offenes Kommunikationsforum, in dem Mitarbeiter direkt Feedback und Einblicke geben können.
  • Seien Sie darauf vorbereitet, schwierige Fragen zu stellen und zu beantworten. Generative KI verändert die Art und Weise, wie wir weltweit arbeiten. Es gibt viele schwierige Fragen, die Personalverantwortliche beantworten können müssen, um sicherzustellen, dass Menschen, Prozesse und Technologie zusammenarbeiten, um einen geschäftlichen Mehrwert zu schaffen, die Geschäftsstrategie umzusetzen und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Herausforderungen können weniger problematisch werden, wenn Sie zunächst die allgemeine Geschäftsstrategie Ihres Unternehmens mit der generativen KI-Strategie abstimmen, End-to-End-Prozesse und Workflows definieren und Menschen darüber aufklären, wie alles mit den Technologien zusammenarbeiten kann. Ganz gleich, wo Sie sich in diesem Prozess befinden, IBM Consulting hilft Ihnen, schwierige Fragen zu beantworten, KI-Anwendungen in Ihre bestehenden HR-Systeme zu implementieren, die digitale Transformation zu beschleunigen und das Potenzial Ihrer Belegschaft freizusetzen.

 
Weiterführende Lösungen
Beratung zur Personal- und Talenttransformation

Überdenken und modernisieren Sie HR mit KI als Kernstück, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen und das volle Potenzial Ihrer Mitarbeiter freizusetzen.

 HR-Transformationsservices erkunden
HR-Prozessautomatisierung

Beschleunigen Sie HR-Prozesse mit IBM watsonx Orchestrate und automatisieren Sie mühsame Aufgaben.

         Entdecken Sie watsonx Orchestrate
    KI für HR-Lösungen

    Optimieren Sie HR-Prozesse, verbessern Sie die Entscheidungsfindung und steigern Sie die Geschäftsergebnisse mit generativen KI-Lösungen.

             Erkunden Sie KI für HR-Lösungen
      Machen Sie den nächsten Schritt

      Gestalten Sie Ihr Personalwesen neu und modernisieren Sie es mit KI als zentralem Element, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen und das Mitarbeiter- und Arbeitspotenzial voll auszuschöpfen.

       

       

             Erkunden Sie die Personaldienstleistungen Entdecken Sie die Services im Bereich der künstlichen Intelligenz