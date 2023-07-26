Traditionell haben viele HR-Prozesse, -Anwendungen und -Technologien – von der Analyse von Lebensläufen über die Personalbeschaffung und das Screening bis hin zum Abgleich von Bewerberkompetenzen – von der Automatisierung und den KI-Funktionen profitiert und sind eng darauf abgestimmt. In dieser neuen Ära kann generative KI jedoch mithilfe gezielter Berater mehr leisten und die Anwendungsfälle, die sich daraus ergeben, weiter ausbauen. Die Arbeit menschlicher Mitarbeiter an Prozessen wie der Erstellung von Stellenbeschreibungen und intelligenter Suche kann jetzt durch datengestützte Erkenntnisse und generative KI unterstützt werden. Dies kann nicht nur HR-Prozesse transformieren und Geschäftsabläufe verbessern, sondern ermöglicht es HR-Fachleuten auch, innovativ zu sein und sich auf höherwertige Arbeit zu konzentrieren.

So hat die Personalabteilung von IBM in den letzten sechs Jahren die Funktionen des internen KI-gestützten digitalen Assistenten AskHR ausgebaut, um mehr als einhundert Prozesse zu automatisieren und mehr als eineinhalb Millionen Mitarbeitergespräche pro Jahr abzuwickeln. AskHR versorgt die Nutzer mit relevanten Informationen und hat in letzter Zeit damit begonnen, Mitarbeiter bei der Reisevorbereitung, beim Versenden von Wetterwarnungen und bei anderen Routineprozessen zu unterstützen. Da AskHR seine Funktionen kontinuierlich erweitert und dazulernt, können die Mitarbeiter Zeit bei sich wiederholenden Aufgaben sparen und sich auf komplexere Arbeiten konzentrieren.

Die Entwicklung von KI-Funktionen in Anwendungsfällen wie der Personalbeschaffung und -akquise wird immer ausgefeilter, um die mit der Einstellung neuer Mitarbeiter verbundenen Kosten und den Zeitaufwand zu bewältigen. Mit der Möglichkeit, Anforderungen auf der Grundlage von Rollenanforderungen, Talentverfügbarkeit und anderen obligatorischen Kriterien zu segmentieren, können Recruiter das Abgleichen der Bewerberkompetenzen verbessern, vielfältigere Talente anziehen und ihre Produktivität steigern.