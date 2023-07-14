Was ist HR-Automatisierung? 

Beliebte HR-Automationssysteme bieten Funktionen zur Nachverfolgung von Bewerbern, zur Verwaltung von Leistung, Anwesenheit und Gehaltsabrechnung sowie Self-Service-Portale für Mitarbeitende. Fortschritte in der künstlichen Intelligenz können jedoch die Fähigkeiten von HR-Tools verbessern. Beispiele für HR-Automatisierung sind:





Verwaltung von Sozialleistungen und Self-Service-Anmeldung

Die Verwaltung von Sozialleistungen und Ansprüchen der Mitarbeitenden, einschließlich Krankenversicherung, Rente, Pension und Urlaub, kann für Personalteams einen enormen Verwaltungsaufwand bedeuten. Tools für die Verwaltung von Sozialleistungen können die Daten der Mitarbeiter auf einer einzigen Plattform zentralisieren, sodass sie für alle sichtbar sind. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern den Zugriff auf die benötigten Informationen zum richtigen Zeitpunkt ermöglichen, wird der Verwaltungsaufwand der Personalabteilung minimiert. Unternehmen können die von diesen Tools gesammelten Daten nutzen, um Ausgaben und Budgets für Sozialleistungen in Zukunft besser zu verwalten. Einige Tools bieten sogar Analysen zur Gesundheitsversorgung, um Arbeitgebern bei der Entscheidungsfindung zu helfen und die Einhaltung von Vorschriften wie dem Affordable Care Act sicherzustellen.

Self-Service-Portale für Mitarbeiter sind zentralisierte Online-Websites oder Gateways, über die Mitarbeiter Informationen abrufen und Transaktionen durchführen können. Über Self-Service-Portale können Mitarbeiter auf persönliche Daten zugreifen und diese aktualisieren, Gehaltsabrechnungen einsehen, Urlaub beantragen und HR-Richtlinien und -Ressourcen einsehen, wodurch sich der Verwaltungsaufwand für Personalverantwortliche verringert. Laut Forbes haben sich „Selbstbedienungsportale in einigen Bereichen immer mehr durchgesetzt, vom Kundenservice bis zum Gesundheitswesen und mehr. Selbstbedienungsportale haben ebenfalls eine wichtige Rolle am Arbeitsplatz eingenommen, obwohl viele Unternehmen diese Technologie noch nicht angenommen haben.“3 Selbstbedienungsportale sind eine Möglichkeit, dem Wunsch der Mitarbeiter nach einfacherem Zugang und Transparenz nachzukommen.

Auswahl und Einstellung von Bewerbern

Eine häufige Beschwerde über den Einstellungsprozess ist, dass er zu langsam abläuft. KI kann dabei helfen, das Tempo zu erhöhen, indem sie Managern hilft, jede potenzielle Einstellung automatisch zu fördern, und dies ermöglicht es ihnen, Benachrichtigungen zu erhalten, z. B. wenn sich ein Kandidat auf eine offene Stelle bewirbt.

Ein unternehmensweites Bewerberverfolgungssystem kann jeden Teil des Rekrutierungsprozesses beeinflussen. Von der Unterstützung des Arbeitgebers bei der Ausschreibung offener Stellen über die Erfassung von Lebensläufen, die Erstellung einer Auswahlliste von Bewerbern, die Planung von Vorstellungsgesprächen mit den in die engere Wahl gekommenen Bewerbern, die Verwaltung des Vorstellungsgesprächs bis hin zur Übermittlung von Angeboten an ausgewählte Bewerber.

Bei jedem Schritt des Rekrutierungsprozesses, von der Einstellung bis zum Onboarding, kann die KI den Verantwortlichen helfen, Zeit zu sparen und die besten Talente besser zu erreichen. So können Manager beispielsweise generative KI-Tools dazu veranlassen, maßgeschneiderte Nachrichten zu erstellen, die automatisch an jeden Bewerber gesendet werden. Diese Nachrichten können das Engagement fördern und die Kandidaten im Einstellungsprozess voranbringen.

KI kann Unternehmen auch dabei helfen, kurzfristige und befristete Stellen schnell zu besetzen. Durch den Einsatz von Funktionen zur Verarbeitung natürlicher Sprache können KI-Tools für die Personalabteilung manuelle Beschaffungsaufgaben automatisieren und so Zeit sparen. KI-Tools können Managern zum Beispiel dabei helfen, die Anforderungen von Stakeholdern zusammenzustellen. Und arbeiten Sie dann innerhalb eines Lieferantenmanagementsystems (VMS), um eine Anfrage bei Lieferanten zu öffnen, potenzielle Auftragnehmer zu finden und Vorstellungsgespräche mit Personalverantwortlichen zu vereinbaren.

Compliance-Management

Unternehmen können sicherstellen, dass sie in Übereinstimmung mit lokalen, staatlichen, bundesstaatlichen und internationalen Vorschriften handeln. Diese Compliance erstreckt sich von der pünktlichen Zahlung von Steuern über die Einhaltung von Arbeitsgesetzen und -vorschriften und die Sicherheit am Arbeitsplatz bis hin zur Sicherstellung, dass alle Lizenzen, Genehmigungen und Zertifizierungen auf dem neuesten Stand bleiben.

Wenn Fristen oder Verfallstermine drohen, können Unternehmen sofort Maßnahmen ergreifen. Und da Unternehmen zunehmend Prozesse zur digitalen Transformation einleiten und sich immer stärker auf Bereiche mit unklarer Rechtslage wie künstliche Intelligenz (KI), Cloud Computing, 5G und das Internet der Dinge (IoT) verlassen, werden neue Compliance-Vorschriften und -Probleme auftauchen. Die Automatisierung der Compliance, wann immer dies möglich ist, verringert den Verwaltungsaufwand eines HR-Teams und reduziert menschliche Fehler erheblich. Diese Automatisierung optimiert nicht nur die HR-Workflows, sondern ermöglicht es den HR-Abteilungen auch, Daten zur Optimierung zu verfolgen und zu analysieren.

Onboarding von Mitarbeitern

Das Onboarding neuer Mitarbeiter erfordert das Senden und Empfangen von signierten Dokumenten, die Gewährung des Softwarezugriffs, das Stellen von Geräteanfragen, das Einreichen von Steuerunterlagen und das Einrichten von Tools. Und die neuen Mitarbeiter in ihr Team einzuführen und ihnen alles zu geben, was sie brauchen, um ihre neue Rolle selbstbewusst zu beginnen. Ein System zur Onboarding-Automatisierung kann kann den Zugang zu IT-Ressourcen und Workflows für automatische Benachrichtigungen einrichten, beispielsweise für Push-Benachrichtigungen und -Genehmigungen. Es kann elektronisch signierte Formulare erfassen und offizielle PDF-Dokumente generieren. Es kann den Mitarbeitern Geräte zur Verfügung stellen, ohne dass sie auf den IT-Support warten müssen, und eine nahtlose Anmeldung bei Sozialleistungsplänen gewährleisten.

KI kann den Prozess der Informationserfassung reibungsloser und persönlicher gestalten. KI-gestützte Chatbots können neue Mitarbeiter durch den Onboarding-Prozess führen, Fragen beantworten, Informationen bereitstellen und Erinnerungen an wichtige Dokumente senden, wodurch zeitaufwändige Aufgaben reduziert und die Erfahrung neuer Mitarbeiter verbessert wird.

Darüber hinaus kann die HR-Automatisierung beim Offboarding helfen, indem sie automatisch den IT-Zugang entzieht und die Austrittsgespräche der Mitarbeiter plant.

HR-Support oder Service Desks

Auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen, ist der Schlüssel zur Verbesserung des Engagements und der Produktivität. Doch das Navigieren durch komplexe Unternehmensrichtlinien und HR- und IT-Supportprozesse kann manchmal dazu führen, dass Mitarbeiter Schwierigkeiten haben, Antworten zu finden – was zu Frustration und Zeitverschwendung führt. KI-gestützte HR-Chatbots können dabei helfen, Mitarbeitern schnelle Antworten und Self-Service-Support zu bieten.



Ein HR Chatbot, der natürliche Sprachverarbeitung und maschinelles Lernen nutzt, kann verstehen, kommunizieren und sogar Aktionen automatisieren, um Bewerber und Mitarbeiter zu unterstützen. Ein intelligenter HR-Bot kann zum Beispiel häufig gestellte Fragen beantworten, Lernressourcen vorschlagen und Mitarbeitern dabei helfen, Urlaubstage zu beantragen oder ihren verbleibenden Urlaubssaldo zu überprüfen. Chatbot-Plattformen können auch Erinnerungen bereitstellen, Umfragen durchführen und Feedback sammeln, um die Erfahrungen der Mitarbeiter zu verbessern.

Leistungsmanagement

Durch die Erfassung von Produktivitätsdaten für Einzelpersonen, Teams und Organisationen kann ein Leistungsmanagement-Tool diese Daten dann in leicht zu überprüfenden Vorlagen an einem zentralen Ort präsentieren. Diese Daten bieten Personalabteilungen und Managern Einblicke in den Workload der Mitarbeiter und ermöglichen es ihnen, fundierte Entscheidungen über die Ressourcenzuweisung, Delegation, Schulung, Unterstützung und Beförderung der Mitarbeiter zu treffen, die sie betreuen.



Berufliche Weiterbildung und Entwicklung

Wenn die Personalabteilung einen neuen Mitarbeiter einarbeitet, eine neue Unternehmensrichtlinie einführt oder Schulungen initiiert, damit die Mitarbeiter die geltenden Vorschriften einhalten, können Lernmanagementsysteme helfen. Diese Softwareplattformen automatisieren die Bereitstellung von Online-Kursen und die Verfolgung der Fortschritte der Mitarbeiter.

KI kann personalisierte Trainingsmodule empfehlen. Durch die Analyse der Daten jedes einzelnen Mitarbeiters, z. B. seiner Fähigkeiten und Vorlieben, kann KI das Training auf die persönlichen Ziele abstimmen. KI hat auch das Potenzial, Personalmanagern dabei zu helfen, versteckte Talente zu erkennen oder Mitarbeiter zu identifizieren, die für eine Beförderung bereit sind.

Zeit- und Anwesenheitserfassung

Einige HR-Automatisierungstools erfassen die Zeit und Anwesenheit der Mitarbeiter, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Kapazitäten optimal auszulasten und sicherzustellen, dass sie über genügend Personal verfügen, um von Wachstumschancen zu profitieren. Wo früher HR-Teams Urlaubs- und Anwesenheitszeiten manuell in Tabellenkalkulationen eingegeben haben, können sie heute mit neuen Softwarelösungen zur Anwesenheitsverfolgung Anträge auf Urlaub prüfen und genehmigen. Sie können jetzt schnell verfügbare Urlaubstage berechnen, Teammitglieder benachrichtigen, wenn ein Kollege nicht im Büro ist, und Trends bei den Fehlzeiten von Mitarbeitern analysieren, um Burnout zu vermeiden.