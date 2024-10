KI wird nur dann zu einer immer stärkeren Kraft bei der Talentakquise werden, wenn sich Sprachmodelle verbessern und mehr Unternehmen die Technologie in ihre Einstellungsverfahren integrieren. HR-Teams nutzen KI in ihrer täglichen Arbeit, und KI wird zunehmend einige Funktionen wie Stellenausschreibungen und die Prüfung von Lebensläufen übernehmen. Da Unternehmen immer mehr Maßnahmen der KI anvertrauen, müssen sie sicherzustellen, dass diese Systeme verzerrungsfrei sind und so eingerichtet werden, dass sie unterschiedliche Kandidaten in allen Branchen identifizieren können.