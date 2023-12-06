Um die Kraft der KI voll ausschöpfen zu können, braucht man mehr als nur die richtigen Tools. Sie müssen die in Ihrem Unternehmen vorhandenen Fähigkeiten kennen, die für die Zukunft benötigten Fähigkeiten identifizieren und priorisieren sowie Möglichkeiten für die Mitarbeiter schaffen, diese zu entwickeln. Kenntnisse im Umgang mit Daten und digitale Kompetenz sind für Mitarbeiter unerlässlich, um den Umgang mit KI-Tools zu verstehen. Sie müssen verstehen, dass generative KI keine Quelle der Wahrheit ist, sondern Daten nutzt, um mögliche Antworten und Lösungen zu liefern, die die Mitarbeiter dann auf ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zum kritischen Denken anwenden müssen, um die beste Entscheidung zu treffen.

Während KI-Fachwissen und technische Fähigkeiten weiterhin wichtig sein werden, werden die weicheren Fähigkeiten der menschlichen Mitarbeiter eine entscheidende Rolle bei der Schaffung von geschäftlichem Wert und der erfolgreichen Integration von KI in den Arbeitsplatz spielen. Kreativität und Zusammenarbeit werden in Zeiten des Wandels immer wichtigere Fähigkeiten. Da KI und Automatisierung Routineaufgaben übernehmen, werden die Menschen ihre Kreativität einsetzen müssen, um sowohl mit menschlichen als auch mit KI-Kollegen zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig werden durch den Aufstieg neuer Technologien, Prozesse und Systeme auch neue Regeln innerhalb von Unternehmen geschrieben und umgeschrieben. So können Mitarbeiter, die sich an veränderte Rahmenbedingungen anpassen und flexibel bleiben, erfolgreich sein.

Um Ihre Belegschaft auf das neue KI-Zeitalter vorzubereiten, müssen Sie wirklich in Ihre Mitarbeiter und deren Entwicklung investieren. HR-Führungskräfte müssen daher die Bedürfnisse, Erfahrungen und Ziele der Mitarbeitenden verstehen, um Programme zu entwickeln, die ihnen Wachstum ermöglichen. Dies beginnt mit der Beurteilung und Priorisierung der technischen und nicht technischen Fähigkeiten der Mitarbeiter sowie mit der Bereitstellung von Ressourcen, damit die Mitarbeiter sich weiterbilden, üben und ihre Fähigkeiten verfeinern können.