Da die Einführung von KI und anderen Technologien weiter zunimmt, wird dies unsere Arbeitsweise grundlegend verändern, mit dem Potenzial, weltweit 83 Millionen Arbeitsplätze zu verändern und bis 2025 69 Millionen neue Stellen zu schaffen, so das Weltwirtschaftsforum. Wie andere bahnbrechende Technologien vor ihr wird die Entwicklung der KI Chancen für neue Branchen, neue Arbeitsplätze und neue Ansätze für bestehende schaffen. Um ihre Mitarbeiter und Unternehmen vorzubereiten, müssen Unternehmen sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter mit den Fähigkeiten für morgen ausgestattet sind, ohne den heutigen Geschäftsbetrieb zu stören.
Arbeitgeber stehen gleichzeitig vor zwei entscheidenden HR-Herausforderungen: die Gewinnung und Bindung der richtigen Fachkräfte sowie die Bewältigung der wachsenden Kompetenzlücke. Es kann sich wie ein Wettlauf gegen die Zeit anfühlen, Mitarbeiter mit den richtigen Fähigkeiten für die heutigen Jobs einzustellen und sicherzustellen, dass diese sowie die bestehenden Mitarbeiter die kritischen Zukunftskompetenzen entwickeln, die benötigt werden, da generative KI und Automatisierung in immer mehr Arbeitsbereichen Anwendung finden.
Führungskräfte sind sich der bevorstehenden Herausforderung sehr wohl bewusst, denn eine aktuelle Studie des IBM Institute for Business Value zeigte, dass vier von fünf befragten Führungskräften glauben, dass generative KI die Rollen und Fähigkeiten der Mitarbeiter verändern wird. Das wird sich auf Mitarbeiter auf allen Ebenen auswirken. Berufseinsteiger werden diese Veränderungen zwar früher spüren, da Transaktionsaktivitäten automatisiert werden, aber Führungskräfte und leitende Angestellte sind davon nicht ausgenommen. Daher müssen Personalverantwortliche proaktiv handeln und ihren Mitarbeitern helfen, vorhandene Fähigkeiten zu aktualisieren, sich an veränderte Arbeitsbedingungen anzupassen und neue Fähigkeiten zu entwickeln:
Personalverantwortliche müssen die Fähigkeiten und Werkzeuge, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen, identifizieren und den Mitarbeitern zur Verfügung stellen und darlegen, wie sie mit KI-Tools arbeiten werden. Daher muss die Personalabteilung nicht nur im Mittelpunkt der Neugestaltung von Prozessen im Unternehmen stehen, sondern auch bei der Umschulung und Weiterbildung von Mitarbeitern und der Weiterentwicklung der neuen, KI-gestützten Kultur.
Die Herausforderungen, denen sich Unternehmen gegenübersehen, werden noch dadurch verstärkt, dass traditionelle Schulungsmethoden der Aufgabe nicht ganz gewachsen sind. Dies bietet eine große Chance für die Personalabteilung, die Schulungsmethoden und -ansätze zu überdenken, um der sich schnell verändernden Geschäftswelt von heute gerecht zu werden.
Ironischerweise ist es genau das, was den Arbeitsplatz durcheinanderbringt und den Bedarf an Umschulungen verstärkt, was den Mitarbeitern helfen kann, die für höherwertige Tätigkeiten erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Die Zukunft der Umschulung, Schulung und Talententwicklung nutzt KI, um Mitarbeitern weniger präskriptive Kurse anzubieten, indem ihre Erfahrungen, ihre Rolle und ihre vorhandenen Fähigkeiten berücksichtigt werden, um einen wirklich personalisierten und relevanten Lernweg zu bieten, der auf sie zugeschnitten ist und den sie durch bessere Lernprozesse unterstützt arbeiten. Es kann ihnen sogar dabei helfen, einfacher an die benötigten Antworten zu gelangen, sodass sie lernen können, während sie reale Probleme lösen.
Generative KI kann Personalverantwortlichen auch dabei helfen, den Code für personalisiertes Lernen in großem Maßstab zu knacken – ein Ansatz, der mit den vorhandenen Tools bisher nicht möglich war. KI kann umfassendere Erkenntnisse nutzen, um ein maßgeschneidertes Entwicklungsprogramm anzubieten. Die Mitarbeiter müssten keine generischen „Einheitsschulungen“ mehr absolvieren, sie erhalten Zugang zu personalisierten Programmen, wobei sich jedes Modul an die Bedürfnisse des Einzelnen anpasst.
Um die Kraft der KI voll ausschöpfen zu können, braucht man mehr als nur die richtigen Tools. Sie müssen die in Ihrem Unternehmen vorhandenen Fähigkeiten kennen, die für die Zukunft benötigten Fähigkeiten identifizieren und priorisieren sowie Möglichkeiten für die Mitarbeiter schaffen, diese zu entwickeln. Kenntnisse im Umgang mit Daten und digitale Kompetenz sind für Mitarbeiter unerlässlich, um den Umgang mit KI-Tools zu verstehen. Sie müssen verstehen, dass generative KI keine Quelle der Wahrheit ist, sondern Daten nutzt, um mögliche Antworten und Lösungen zu liefern, die die Mitarbeiter dann auf ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zum kritischen Denken anwenden müssen, um die beste Entscheidung zu treffen.
Während KI-Fachwissen und technische Fähigkeiten weiterhin wichtig sein werden, werden die weicheren Fähigkeiten der menschlichen Mitarbeiter eine entscheidende Rolle bei der Schaffung von geschäftlichem Wert und der erfolgreichen Integration von KI in den Arbeitsplatz spielen. Kreativität und Zusammenarbeit werden in Zeiten des Wandels immer wichtigere Fähigkeiten. Da KI und Automatisierung Routineaufgaben übernehmen, werden die Menschen ihre Kreativität einsetzen müssen, um sowohl mit menschlichen als auch mit KI-Kollegen zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig werden durch den Aufstieg neuer Technologien, Prozesse und Systeme auch neue Regeln innerhalb von Unternehmen geschrieben und umgeschrieben. So können Mitarbeiter, die sich an veränderte Rahmenbedingungen anpassen und flexibel bleiben, erfolgreich sein.
Um Ihre Belegschaft auf das neue KI-Zeitalter vorzubereiten, müssen Sie wirklich in Ihre Mitarbeiter und deren Entwicklung investieren. HR-Führungskräfte müssen daher die Bedürfnisse, Erfahrungen und Ziele der Mitarbeitenden verstehen, um Programme zu entwickeln, die ihnen Wachstum ermöglichen. Dies beginnt mit der Beurteilung und Priorisierung der technischen und nicht technischen Fähigkeiten der Mitarbeiter sowie mit der Bereitstellung von Ressourcen, damit die Mitarbeiter sich weiterbilden, üben und ihre Fähigkeiten verfeinern können.
Die bevorstehende massive Beschäftigungs- und Kompetenztransformation rückt schnell näher und Unternehmen sollten ihre Geschäftsabläufe und Mitarbeiter proaktiv auf die Zukunft der Arbeit vorbereiten. Mit der richtigen Strategie, Werkzeugen und neuen Arbeitsweisen durch KI und Automatisierung haben HR-Fachkräfte die Fähigkeit, Unternehmen in die Zukunft zu führen und sich auf alles vorzubereiten, was kommen könnte.
