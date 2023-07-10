Tags
So verbessern Sie die Mitarbeitererfahrung

Kurz gesagt, bezieht sich die Mitarbeitererfahrung auf die Gesamtheit der Interaktionen, die Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen haben. Es beginnt in dem Moment, in dem ein potenzieller Mitarbeiter die Stellenausschreibung eines Unternehmens entdeckt, und endet mit dem Ruhestand oder dem Ausscheiden eines Mitarbeiters. Sie umfasst jeden Aspekt des Berufslebens eines Mitarbeiters – von der Unternehmenskultur, Unternehmensmission, Titel, täglichen Verantwortlichkeiten und Kollegen bis hin zu Arbeitsplätzen, Systemen, Unternehmensrichtlinien und Interaktionen mit der Personalabteilung. Bedeutende und konsistente Mitarbeitererfahrungen – die guten wie die schlechten – prägen die Gesamtkultur einer Organisation.

Die Customer Experience hingegen umfasst jede Interaktion und jeden Kontaktpunkt zwischen einem Kunden und einem Unternehmen. Diese Erfahrung umfasst alles von Interaktionen im Laden und online bis hin zur Unterstützung von Mitarbeitern während des gesamten Kauf- oder Kundenservice-Prozesses. Und wie bei der Arbeitsplatzkultur wird auch die Customer Experience durch eine positive oder negative Mitarbeitererfahrung verbessert oder verschlechtert.

Glassdoor führte eine 10-jährige Studie über den Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenzufriedenheit durch. Die Studie ergab, dass jede Verbesserung um einen Stern in der Bewertung eines Unternehmens mit 2,05 Punkten höherer Kundenzufriedenheit auf einer Skala von 0 bis 100 verbunden ist. Dies belegt, dass eine zufriedenere, engagiertere Belegschaft mit einer verbesserten Kundenzufriedenheit einhergeht.

Eine positive Mitarbeitererfahrung kann auch viele weitere Nutzen bringen. Wenn es darum geht, Top-Talente für ein Unternehmen zu gewinnen und zu halten, geben 77 % der potenziellen Mitarbeiter an, dass Unternehmenskultur und Unternehmensmission entscheidende Faktoren sind. Eine erfüllende und positive Mitarbeitererfahrung führt auch dazu, dass sich die Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen und ein insgesamt besseres Wohlbefinden aufweisen. Dieses Gefühl von Erfüllung und Wertschätzung kann die Mitarbeiterfluktuation verringern, die Moral im Arbeitsumfeld stärken und die Produktivität steigern.

Eine aktuelle Gallup-Metaanalyse von mehr als 450 Forschungsstudien verglich die Leistung von Unternehmen mit positiven Erfahrungen mit denen mit negativen. Die Analyse zeigte, dass Unternehmen mit positiven Mitarbeitererfahrungen folgendes feststellten:

  • 81 % weniger Fehlzeiten
  • 66 % höheres Wohlbefinden der Mitarbeiter
  • 23 % höherer Gewinn
  • 18 % höhere Produktivität
  • 10 % höhere Kundentreue und -bindung

Strategien zur Verbesserung der Mitarbeitererfahrung

Unternehmen, die eine positive Mitarbeitererfahrung fördern, können sich einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber denen verschaffen, die dies nicht tun. Um die Mitarbeitererfahrung in Ihrem eigenen Unternehmen zu verbessern, müssen Sie diese zunächst in sieben Phasen der Mitarbeiterreise, auch bekannt als Mitarbeiterlebenszyklus, unterteilen:

Phase 1: Rekrutierung

Rekrutierung ist der Weg, über den ein potenzieller Mitarbeiter die offenen Stellen in Ihrem Unternehmen entdeckt – sei es durch eine Stellenanzeige auf LinkedIn oder über einen Personalvermittler. So können sich Interessenten über die Aufgaben, Vorteile und die Kultur des Unternehmens informieren.

Phase 2: Einstellungsprozess

Dies ist der Moment, in dem Sie und ein potenzieller Mitarbeiter die Beschäftigungsbedingungen vereinbart haben. Zu diesem Zeitpunkt ist der Kandidat zu einem neuen Mitarbeiter geworden.

Phase 3: Onboarding-Prozess

Die Erfahrung eines neuen Mitarbeiters findet statt, während er in die Nutzung aller notwendigen Prozesse und Tools eingewiesen wird. In dieser Phase wird der Mitarbeiter auch mit der Unternehmenskultur vertraut gemacht.

Phase 4: Mitarbeiterbindung/Talentmanagement

Ihr Mitarbeiter hat die Einarbeitung abgeschlossen und trägt nun zu den Unternehmensbemühungen bei. Diese Phase erfordert kontinuierliche Anstrengungen, um sicherzustellen, dass sich der Mitarbeiter bei der Erledigung seiner täglichen Aufgaben wertgeschätzt und unterstützt fühlt. Wie bereits erwähnt, sind engagierte Mitarbeiter produktiver und verlassen das Unternehmen seltener.

Phase 5: Leistungsmanagement

Um dem Mitarbeiter zu helfen, Schwächen zu verbessern und auf seinen Stärken aufzubauen, bieten regelmäßige Performance-Reviews die Möglichkeit zu kommunizieren, was funktioniert, was verbessert werden muss und wie das Unternehmen dem Mitarbeiter zum Erfolg verhelfen kann.

Phase 6: Entwicklung

In dieser Phase wird dem Mitarbeiter geholfen, andere Interessen und Wachstumsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens zu erkunden.

Etappe 7: Ausscheiden

Diese Phase schließt den Lebenszyklus der Mitarbeitererfahrung ab und tritt ein, wenn der Mitarbeiter entweder in den Ruhestand geht oder das Unternehmen verlässt.

Jede Phase der Mitarbeitererfahrung bietet Möglichkeiten, entweder eine positive Erfahrung zu verstärken oder Wege zur Verbesserung zu entdecken. Sobald Sie verstehen, wie Ihre aktuelle Mitarbeitererfahrung in diesen sieben Phasen abschneidet, können Sie eine Strategie zur Mitarbeitererfahrung entwickeln. Dies ist eine Methode, mit der Ihr Unternehmen die Mitarbeitererfahrung in jeder Phase des Lebenszyklus bewerten und verbessern kann.

Wie man einen Plan und eine Strategie für die Mitarbeitererfahrung entwickelt

Der erste Schritt bei der Entwicklung einer Strategie zur Verbesserung der Mitarbeitererfahrung besteht darin, die aktuelle Mitarbeitererfahrung zu analysieren. Das Ziel dieser ersten Bewertung ist es, Reibungspunkte und positive Elemente zu identifizieren. Eine Möglichkeit, den Mitarbeiterlebenszyklus zu beurteilen, besteht darin, die Mitarbeiter zu bitten, Mitarbeiter-Erfahrungsbefragungen auszufüllen. Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, offenes und ehrliches Mitarbeiter-Feedback zu Unternehmenskultur, Anpassungen, Nutzen, Wachstumsmöglichkeiten, Work-Life-Balance und allen anderen Aspekten der Mitarbeiter-Erfahrung zu geben. 

Wenn Ihre Bewertung abgeschlossen ist, können HR-Mitarbeiter, Geschäftsleiter und andere Stakeholder gemeinsam einen Plan zur Verbesserung aller Bereiche erstellen, die Produktivität, Mitarbeiterbindung, Engagement und allgemeine Arbeitszufriedenheit negativ beeinflussen.

Folgende Schritte sollten bei der Ausarbeitung dieses Plans (der Strategie für die Mitarbeitererfahrung) berücksichtigt werden:

  • Definition von Strategie-Zielen, Top-Prioritäten und Zielen zur Erreichung der gewünschten Geschäftsergebnisse, wie z. B. reduzierte Fluktuationsrate, verbesserte Arbeitsmoral oder gesteigerte Produktivität.
  • Bewertung jeder der sieben Phasen des Lebenszyklus der Mitarbeitererfahrung, um festzustellen, welche Elemente Sie daran hindern, Ihre Ziele zu erreichen.
  • Schaffung von Initiativen, um Korrekturmaßnahmen für die Elemente zu ergreifen, die verbessert werden müssen.
  • Die Implementierung dieser Initiativen in Meilensteinen mit klaren Leistungsindikatoren (KPIs), die den Erfolg messen.
  • Kontinuierliche Überwachung des Lebenszyklus der Mitarbeitererfahrung, um die Taktik bei Bedarf anzupassen. Entlassungsgespräche sind eine nützliche Methode für Personalleiter, um die Gesamterfahrung kontinuierlich auf potenzielle Probleme zu überprüfen.

Es gibt mehrere Strategien, die Sie anwenden können, um eine großartige Erfahrung zu schaffen, wie zum Beispiel die folgenden:

  • Personalisierung: Das bedeutet, die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeitenden an die Bedürfnisse des Unternehmens anzugleichen. Wenn Sie personalisierte Erfahrungen für Ihre Mitarbeiter schaffen, stellen Sie ihnen Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung, die ihr individuelles Wohlbefinden verbessern und zeigen, dass Sie ihr Wachstum und ihren Erfolg unterstützen. Das Angebot von Remote-Arbeit oder hybriden Arbeitsmodellen ist eine Form der Personalisierung.
  • Transparenz: Dies verbessert die Sichtbarkeit und Verantwortlichkeit im gesamten Unternehmen, vom Mitarbeiter zum Arbeitgeber. Eine Möglichkeit, Transparenz zu erreichen, besteht darin, regelmäßig Frage- und Antwortrunden abzuhalten.
  • Einfachheit: Dadurch werden alle redundanten und unnötigen Schritte und Informationen entfernt, die die Mitarbeiter verwirren oder unnötige Reibungsverluste verursachen könnten.
  • Authentizität: Dies stellt sicher, dass die Arbeitserfahrung der Mitarbeiter die angeblichen Werte und das Leitbild Ihres Unternehmens widerspiegelt. Wenn Mitarbeiter glauben, dass das Unternehmen, für das sie arbeiten, authentisch ist, haben sie eher das Gefühl, dass das Unternehmen Integrität hat.
  • Responsiveness: Eine rechtzeitige Kommunikation gibt den Mitarbeitern das Gefühl, gehört zu werden, und bietet Ihnen und ihnen die Möglichkeit, Informationen zu teilen und ihr Verhalten zu ändern. Eine solche Form der Kommunikation ist die Pulsbefragung, eine Methode zur Ermittlung von Problemen, die in Echtzeit angegangen werden können.

Mitarbeitererfahrung und IBM

Wie bereits weiter oben in diesem Beitrag betont, können Unternehmen, die eine positive Mitarbeitererfahrung von Anfang bis Ende fördern, einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber denen erzielen, die dies nicht tun.

Der Blogbeitrag „Rethinking Recruitment“ paraphrasiert die Ratschläge von Angela Hood, Gründerin und CEO von ThisWay Global, die eine gute Richtung für jedes Unternehmen vorgeben, das eine bessere Mitarbeitererfahrung bieten möchte, die über die Personalbeschaffung hinausgeht. Bei dem Versuch, Top-Talente anzuziehen (und zu halten), fordert Hood Unternehmen auf, in der Lage zu sein, Bewerbern zwei Dinge zu sagen:

  • Wir setzen die beste Technologie ein, um Sie zu identifizieren, denn Sie und Ihre Fähigkeiten sind einzigartig, und wir möchten, dass Sie für uns arbeiten.
  • Wenn Sie hier ankommen, werden wir Ihnen helfen, die Teile Ihres Jobs zu automatisieren, die Ihnen noch nie wirklich Spaß gemacht haben, weil wir möchten, dass Sie sich in die Bereiche vertiefen, für die Sie eine Leidenschaft haben.

Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung sind zwei der besten Technologielösungen, um Erfahrungen zu schaffen, die Zufriedenheit und Produktivität steigern, insbesondere in Bezug auf zwei der sieben oben genannten Strategien:

  • Personalisierung: Stellen Sie Werkzeuge bereit, die zeigen, dass Sie den individuellen Erfolg Ihrer Mitarbeiter unterstützen. Ermöglichen Sie ihnen beispielsweise, zeitaufwändige Aufgaben wie das Erstellen von Berichten an personalisierte Digital Worker zu delegieren.
  • Einfachheit: Verwenden Sie intelligente Automatisierung, um Reibungen und Engpässe in Geschäftsprozessen zu beseitigen, die Anzahl der Tools zu reduzieren, die Mitarbeiter für ihre Arbeit verwalten müssen, und verringern Sie die Zeit, die sie mit der Suche nach Informationen verbringen.

Lösungen von IBM watsonx können die Erfahrung verbessern, indem sie einfachen, gesprächsorientierten Zugang zu den Informationen und Automatisierungen bieten, die Ihre Mitarbeiter benötigen, um Kunden besser zu bedienen und Aufgaben zu erledigen.

 