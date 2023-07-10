So verbessern Sie die Mitarbeitererfahrung

Kurz gesagt, bezieht sich die Mitarbeitererfahrung auf die Gesamtheit der Interaktionen, die Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen haben. Es beginnt in dem Moment, in dem ein potenzieller Mitarbeiter die Stellenausschreibung eines Unternehmens entdeckt, und endet mit dem Ruhestand oder dem Ausscheiden eines Mitarbeiters. Sie umfasst jeden Aspekt des Berufslebens eines Mitarbeiters – von der Unternehmenskultur, Unternehmensmission, Titel, täglichen Verantwortlichkeiten und Kollegen bis hin zu Arbeitsplätzen, Systemen, Unternehmensrichtlinien und Interaktionen mit der Personalabteilung. Bedeutende und konsistente Mitarbeitererfahrungen – die guten wie die schlechten – prägen die Gesamtkultur einer Organisation.
Die Customer Experience hingegen umfasst jede Interaktion und jeden Kontaktpunkt zwischen einem Kunden und einem Unternehmen. Diese Erfahrung umfasst alles von Interaktionen im Laden und online bis hin zur Unterstützung von Mitarbeitern während des gesamten Kauf- oder Kundenservice-Prozesses. Und wie bei der Arbeitsplatzkultur wird auch die Customer Experience durch eine positive oder negative Mitarbeitererfahrung verbessert oder verschlechtert.
Glassdoor führte eine 10-jährige Studie über den Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenzufriedenheit durch. Die Studie ergab, dass jede Verbesserung um einen Stern in der Bewertung eines Unternehmens mit 2,05 Punkten höherer Kundenzufriedenheit auf einer Skala von 0 bis 100 verbunden ist. Dies belegt, dass eine zufriedenere, engagiertere Belegschaft mit einer verbesserten Kundenzufriedenheit einhergeht.
Eine positive Mitarbeitererfahrung kann auch viele weitere Nutzen bringen. Wenn es darum geht, Top-Talente für ein Unternehmen zu gewinnen und zu halten, geben 77 % der potenziellen Mitarbeiter an, dass Unternehmenskultur und Unternehmensmission entscheidende Faktoren sind. Eine erfüllende und positive Mitarbeitererfahrung führt auch dazu, dass sich die Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen und ein insgesamt besseres Wohlbefinden aufweisen. Dieses Gefühl von Erfüllung und Wertschätzung kann die Mitarbeiterfluktuation verringern, die Moral im Arbeitsumfeld stärken und die Produktivität steigern.
Eine aktuelle Gallup-Metaanalyse von mehr als 450 Forschungsstudien verglich die Leistung von Unternehmen mit positiven Erfahrungen mit denen mit negativen. Die Analyse zeigte, dass Unternehmen mit positiven Mitarbeitererfahrungen folgendes feststellten:
Unternehmen, die eine positive Mitarbeitererfahrung fördern, können sich einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber denen verschaffen, die dies nicht tun. Um die Mitarbeitererfahrung in Ihrem eigenen Unternehmen zu verbessern, müssen Sie diese zunächst in sieben Phasen der Mitarbeiterreise, auch bekannt als Mitarbeiterlebenszyklus, unterteilen:
Rekrutierung ist der Weg, über den ein potenzieller Mitarbeiter die offenen Stellen in Ihrem Unternehmen entdeckt – sei es durch eine Stellenanzeige auf LinkedIn oder über einen Personalvermittler. So können sich Interessenten über die Aufgaben, Vorteile und die Kultur des Unternehmens informieren.
Dies ist der Moment, in dem Sie und ein potenzieller Mitarbeiter die Beschäftigungsbedingungen vereinbart haben. Zu diesem Zeitpunkt ist der Kandidat zu einem neuen Mitarbeiter geworden.
Die Erfahrung eines neuen Mitarbeiters findet statt, während er in die Nutzung aller notwendigen Prozesse und Tools eingewiesen wird. In dieser Phase wird der Mitarbeiter auch mit der Unternehmenskultur vertraut gemacht.
Ihr Mitarbeiter hat die Einarbeitung abgeschlossen und trägt nun zu den Unternehmensbemühungen bei. Diese Phase erfordert kontinuierliche Anstrengungen, um sicherzustellen, dass sich der Mitarbeiter bei der Erledigung seiner täglichen Aufgaben wertgeschätzt und unterstützt fühlt. Wie bereits erwähnt, sind engagierte Mitarbeiter produktiver und verlassen das Unternehmen seltener.
Um dem Mitarbeiter zu helfen, Schwächen zu verbessern und auf seinen Stärken aufzubauen, bieten regelmäßige Performance-Reviews die Möglichkeit zu kommunizieren, was funktioniert, was verbessert werden muss und wie das Unternehmen dem Mitarbeiter zum Erfolg verhelfen kann.
In dieser Phase wird dem Mitarbeiter geholfen, andere Interessen und Wachstumsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens zu erkunden.
Diese Phase schließt den Lebenszyklus der Mitarbeitererfahrung ab und tritt ein, wenn der Mitarbeiter entweder in den Ruhestand geht oder das Unternehmen verlässt.
Jede Phase der Mitarbeitererfahrung bietet Möglichkeiten, entweder eine positive Erfahrung zu verstärken oder Wege zur Verbesserung zu entdecken. Sobald Sie verstehen, wie Ihre aktuelle Mitarbeitererfahrung in diesen sieben Phasen abschneidet, können Sie eine Strategie zur Mitarbeitererfahrung entwickeln. Dies ist eine Methode, mit der Ihr Unternehmen die Mitarbeitererfahrung in jeder Phase des Lebenszyklus bewerten und verbessern kann.
Der erste Schritt bei der Entwicklung einer Strategie zur Verbesserung der Mitarbeitererfahrung besteht darin, die aktuelle Mitarbeitererfahrung zu analysieren. Das Ziel dieser ersten Bewertung ist es, Reibungspunkte und positive Elemente zu identifizieren. Eine Möglichkeit, den Mitarbeiterlebenszyklus zu beurteilen, besteht darin, die Mitarbeiter zu bitten, Mitarbeiter-Erfahrungsbefragungen auszufüllen. Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, offenes und ehrliches Mitarbeiter-Feedback zu Unternehmenskultur, Anpassungen, Nutzen, Wachstumsmöglichkeiten, Work-Life-Balance und allen anderen Aspekten der Mitarbeiter-Erfahrung zu geben.
Wenn Ihre Bewertung abgeschlossen ist, können HR-Mitarbeiter, Geschäftsleiter und andere Stakeholder gemeinsam einen Plan zur Verbesserung aller Bereiche erstellen, die Produktivität, Mitarbeiterbindung, Engagement und allgemeine Arbeitszufriedenheit negativ beeinflussen.
Folgende Schritte sollten bei der Ausarbeitung dieses Plans (der Strategie für die Mitarbeitererfahrung) berücksichtigt werden:
Es gibt mehrere Strategien, die Sie anwenden können, um eine großartige Erfahrung zu schaffen, wie zum Beispiel die folgenden:
Wie bereits weiter oben in diesem Beitrag betont, können Unternehmen, die eine positive Mitarbeitererfahrung von Anfang bis Ende fördern, einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber denen erzielen, die dies nicht tun.
Der Blogbeitrag „Rethinking Recruitment“ paraphrasiert die Ratschläge von Angela Hood, Gründerin und CEO von ThisWay Global, die eine gute Richtung für jedes Unternehmen vorgeben, das eine bessere Mitarbeitererfahrung bieten möchte, die über die Personalbeschaffung hinausgeht. Bei dem Versuch, Top-Talente anzuziehen (und zu halten), fordert Hood Unternehmen auf, in der Lage zu sein, Bewerbern zwei Dinge zu sagen:
Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung sind zwei der besten Technologielösungen, um Erfahrungen zu schaffen, die Zufriedenheit und Produktivität steigern, insbesondere in Bezug auf zwei der sieben oben genannten Strategien:
Lösungen von IBM watsonx können die Erfahrung verbessern, indem sie einfachen, gesprächsorientierten Zugang zu den Informationen und Automatisierungen bieten, die Ihre Mitarbeiter benötigen, um Kunden besser zu bedienen und Aufgaben zu erledigen.