So verbessern Sie die Mitarbeitererfahrung

Kurz gesagt, bezieht sich die Mitarbeitererfahrung auf die Gesamtheit der Interaktionen, die Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen haben. Es beginnt in dem Moment, in dem ein potenzieller Mitarbeiter die Stellenausschreibung eines Unternehmens entdeckt, und endet mit dem Ruhestand oder dem Ausscheiden eines Mitarbeiters. Sie umfasst jeden Aspekt des Berufslebens eines Mitarbeiters – von der Unternehmenskultur, Unternehmensmission, Titel, täglichen Verantwortlichkeiten und Kollegen bis hin zu Arbeitsplätzen, Systemen, Unternehmensrichtlinien und Interaktionen mit der Personalabteilung. Bedeutende und konsistente Mitarbeitererfahrungen – die guten wie die schlechten – prägen die Gesamtkultur einer Organisation.

Die Customer Experience hingegen umfasst jede Interaktion und jeden Kontaktpunkt zwischen einem Kunden und einem Unternehmen. Diese Erfahrung umfasst alles von Interaktionen im Laden und online bis hin zur Unterstützung von Mitarbeitern während des gesamten Kauf- oder Kundenservice-Prozesses. Und wie bei der Arbeitsplatzkultur wird auch die Customer Experience durch eine positive oder negative Mitarbeitererfahrung verbessert oder verschlechtert.

Glassdoor führte eine 10-jährige Studie über den Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenzufriedenheit durch. Die Studie ergab, dass jede Verbesserung um einen Stern in der Bewertung eines Unternehmens mit 2,05 Punkten höherer Kundenzufriedenheit auf einer Skala von 0 bis 100 verbunden ist. Dies belegt, dass eine zufriedenere, engagiertere Belegschaft mit einer verbesserten Kundenzufriedenheit einhergeht.

Eine positive Mitarbeitererfahrung kann auch viele weitere Nutzen bringen. Wenn es darum geht, Top-Talente für ein Unternehmen zu gewinnen und zu halten, geben 77 % der potenziellen Mitarbeiter an, dass Unternehmenskultur und Unternehmensmission entscheidende Faktoren sind. Eine erfüllende und positive Mitarbeitererfahrung führt auch dazu, dass sich die Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen und ein insgesamt besseres Wohlbefinden aufweisen. Dieses Gefühl von Erfüllung und Wertschätzung kann die Mitarbeiterfluktuation verringern, die Moral im Arbeitsumfeld stärken und die Produktivität steigern.

Eine aktuelle Gallup-Metaanalyse von mehr als 450 Forschungsstudien verglich die Leistung von Unternehmen mit positiven Erfahrungen mit denen mit negativen. Die Analyse zeigte, dass Unternehmen mit positiven Mitarbeitererfahrungen folgendes feststellten: