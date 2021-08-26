Was ist Human Capital Management (HCM)?

Unternehmen, die bei der Erreichung ihrer Ziele auf ihre Mitarbeiter angewiesen sind, setzen Ressourcen zur Entwicklung der Kernkompetenzen ein, die ihre Mitarbeiter zur Erzielung von Ergebnissen benötigen. Human Capital Management hilft dabei, Lücken in den Fähigkeiten der Mitarbeiter zu identifizieren und die Einstellungsbemühungen auf diese Bedürfnisse auszurichten.

Der Einsatz von HCM-Verfahren kann zur Schaffung einer starken Unternehmenskultur beitragen, welche die Entwicklung der Mitarbeiter und ihr Engagement für die Unternehmensziele fördert. Gleichzeitig haben die Mitarbeiter mehr Kontrolle über ihre Karriere und werden dazu angeregt, ihre Fähigkeiten und Talente langfristig dem Arbeitgeber zu widmen.