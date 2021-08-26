Was ist Human Capital Management (HCM)?

Human Capital Management (HCM) umfasst eine Reihe von Methoden und Instrumenten zur Gewinnung, Einstellung, Schulung, Entwicklung, Verwaltung und Bindung von Mitarbeitern zur Erreichung von Geschäftszielen.
Unternehmen, die bei der Erreichung ihrer Ziele auf ihre Mitarbeiter angewiesen sind, setzen Ressourcen zur Entwicklung der Kernkompetenzen ein, die ihre Mitarbeiter zur Erzielung von Ergebnissen benötigen. Human Capital Management hilft dabei, Lücken in den Fähigkeiten der Mitarbeiter zu identifizieren und die Einstellungsbemühungen auf diese Bedürfnisse auszurichten.
Der Einsatz von HCM-Verfahren kann zur Schaffung einer starken Unternehmenskultur beitragen, welche die Entwicklung der Mitarbeiter und ihr Engagement für die Unternehmensziele fördert. Gleichzeitig haben die Mitarbeiter mehr Kontrolle über ihre Karriere und werden dazu angeregt, ihre Fähigkeiten und Talente langfristig dem Arbeitgeber zu widmen.
Dieser Leitfaden der AI Academy zeigt, wie KI-gestützte Belegschaften es menschlichen Mitarbeitern ermöglichen, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren und Möglichkeiten für geschäftlichen Mehrwert und neue Effizienz schaffen.
Human Capital Management konzentriert sich darauf, den Wert der Beschäftigten eines Unternehmens zu erhöhen, damit diese die besten Ergebnisse erzielen können. Dies umfasst Personalfunktionen, Vergütungen und andere Schlüsselbereiche, die für die Vision und die Mission eines Unternehmens entscheidend sind. HCM bietet einen Prozess zur Optimierung der Leistung und Effizienz der Mitarbeiter eines Unternehmens und liefert eine Gesamtstrategie, die bei der Gewinnung von Talenten, der Rekrutierung, dem Onboarding und der Schulung, der Verwaltung von Sozialleistungen sowie der Berichterstattung zum Einsatz kommt.
Talent Management fördert Mitarbeiter, damit sie neue Fähigkeiten entwickeln und ihre Arbeitsleistung verbessern können. Es beginnt, wenn Bewerber zum ersten Mal mit einem Unternehmen in Kontakt kommen, und endet eigentlich nie.
Einer der wichtigsten Aspekte des Human Capital Management ist es, Talente zu gewinnen und einzustellen, die dem Unternehmen bei der Erreichung seiner Ziele helfen. Es stellt die für die Personalabteilung erforderlichen Instrumente bereit, um das Unternehmen als idealen Arbeitsplatz für die Mitarbeiter zu positionieren und den Einstellungsprozess zu rationalisieren.
Das Management des Humankapitals erfordert ein effektives Onboarding neuer Mitarbeiter. Es macht sie mit der Unternehmenskultur, den beruflichen Anforderungen und Erwartungen vertraut und schafft ein Umfeld, das sie bei der Einarbeitung in ihre Rolle unterstützt. Eine weitere Aufgabe des HCM besteht in der Schulung der Mitarbeiter, damit sie ihre bestmögliche Leistung für das Unternehmen erbringen können.
HCM kann Ihnen dabei helfen, die komplexe Aufgabe der Verwaltung Ihrer Sozialleistungen zu vereinfachen und die Planung und Entscheidungsfindung für Ihre Mitarbeiter zu erleichtern. Sie richten Ihre Leistungspläne einmal ein und steuern die Anmeldung und Abzüge im gesamten System.
Die Verwaltung von Zeitplänen, Arbeitszeiten und Urlaub ist für die Genauigkeit der Gehaltsabrechnung und die Einhaltung von Vorschriften entscheidend. Das richtige HCM-Verfahren kann die Verfolgung und Verwaltung von Arbeitszeiten, Urlaubsanträgen und Sicherheitsanforderungen erleichtern und Ihre Gehaltsabrechnung automatisieren.
HCM kann Self-Service-Anwendungen und Tracking-Systeme für die Zeit- und Anwesenheitserfassung, die Bereitstellung von Dienstleistungen einschließlich HR Help Desks, Intranet-Portale sowie einen Self-Service für Mitarbeiter als auch Manager anbieten.
Human Capital Management bietet eine Datenbank mit handlungsorientierten Erkenntnissen, die Unternehmen helfen, den Wert ihrer Mitarbeiter zu steigern. Daten aus Leistungsbeurteilungen, Ansprüche auf Sozialleistungen, Fähigkeiten, Fluktuationsrate und anderen Statistiken können ihnen bei der Anpassung ihrer Verfahren helfen, um das Arbeitsumfeld zu verbessern und Ziele zu erreichen.
Der größte Vorteil des Human Capital Management besteht darin, dass es Unternehmen ermöglicht, den größten Nutzen aus ihren Mitarbeitern zu ziehen. HCM vereinfacht die Aufgaben des Personalwesens und bietet eine Reihe weiterer Vorteile, wie z. B. die Zuordnung der richtigen Mitarbeiter zur richtigen Stelle, die Steigerung der Mitarbeiterproduktivität, die Senkung der Kosten und die Erhöhung des ROI sowie die Förderung der Mitarbeiterentwicklung.
Unternehmen können ihre Mitarbeiter in Positionen bringen, in denen sie ihre Fähigkeiten und Talente voll einsetzen können. HCM bietet Prozesse, mit denen die individuellen Stärken und Kompetenzen der Mitarbeiter ermittelt und ihnen dann die passendste Rolle zugewiesen werden kann.
Durch Investitionen in Schulungen zur Entwicklung spezifischer Fähigkeiten kann das Unternehmen seine Ziele erreichen. Das Human Capital Management trägt zur Steigerung der Produktivität bei. Darüber hinaus verbessert es die Effizienz, weil das System die Mitarbeiter dort einsetzt, wo sie ihre beste Leistung erbringen können.
HCM kann die Prozesse im Personalwesen beschleunigen, indem es verteilte HR-Systeme konsolidiert, Analysen für intelligentere Personalentscheidungen nutzt und manuelle Prozesse global und lokal automatisiert.
Ein effizientes System für das Human Capital Management kann das Leistungsmanagement verbessern, um Prozesse zu vereinfachen, Kosten zu senken, den Umsatz zu steigern und den ROI zu erhöhen.
Eine weitere Aufgabe des Human Capital Management besteht in der Bereitstellung angemessener Schulungen, damit die Mitarbeiter ihre beste Leistung erbringen und ihre berufliche Zukunft planen können. Es ermittelt Kompetenzlücken durch Schulungen, Umfragen, Leistungsbewertungen und andere Feedbackquellen.
HCM-Software, manchmal auch als Personalinformationssystem (Human Resources Information System, HRIS) oder Personalverwaltungssystem (Human Resources Management System, HRMS) bezeichnet, ist eine Technologieanwendung, die Arbeitgebern bei der Verwaltung und Förderung ihrer Mitarbeiter helfen kann. Die Software kann Talentplanung, -verwaltung und -analyse in einem einzigen System zusammenführen.
Eine HCM-Software befasst sich mit unternehmensweiten HR-Prozessen, die darauf abzielen, den Humankapital-ROI zu erhöhen. Ein HRIS konzentriert sich auf Daten und Prozesse für einzelne Mitarbeiter und nicht auf die gesamte Belegschaft, während ein HRMS eine umfassende Suite von HR-Softwarefunktionen bereitstellen kann. Diese Suite kann ein vollständiges HRIS zusammen mit HCM-Funktionen, Zeitmanagement und Gehaltsabrechnung umfassen, wobei die Möglichkeit besteht, alle HR- und HCM-Prozesse in das HRMS zu integrieren.
HCM-Software bietet leistungsstarke organisatorische Funktionen und andere Tools, mit denen die Effizienz des Unternehmens verbessert werden kann. Die Implementierung einer leistungsfähigen HCM-Lösung kann Ihnen dabei helfen, Personalaufgaben zu rationalisieren, auf Echtzeitdaten zuzugreifen, Strafen für die Nichteinhaltung von Vorschriften zu vermeiden, die Sicherheit zu erhöhen und die Berichterstattung zu verbessern.
Die richtige Software ermöglicht es einem Unternehmen, Aufgaben zu rationalisieren, die Gesamteffizienz zu verbessern, einen On-Demand-Zugang zu personalbezogenen Informationen zu bieten, den Nutzen für die Mitarbeiter zu erhöhen und menschliche Fehler bei der Erfassung wichtiger Daten zu reduzieren.
HCM-Software kann funktionsübergreifend integriert werden und bietet einen Echtzeitzugriff auf Daten. Sie nutzt die Cloud, um Effizienz und Mobilität zu bieten und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die passenden Datenanalysen für Ihre Entscheidungsfindung.
Die Einhaltung von Compliance-Vorschriften ist wichtig, um Strafen und hohe Bußgelder zu vermeiden. HCM-Compliance-Software automatisiert die Workflows, Checklisten, Berichte, Ablage und Dokumentation, die für die Einhaltung der Vorschriften in Ihrem Unternehmen erforderlich sind.
HCM-Lösungen können die Sicherheit in Ihrem Unternehmen verbessern, indem sie die Menge an papierbasierten Informationen und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken verringern. Diese Systeme können strenge Sicherheitsprotokolle mit Zugriffsrechten umfassen, die sorgfältig auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt sind.
Mit einer integrierten Lösung können Sie Mitarbeiterdaten verfolgen und Berichte erstellen, die handlungsorientierte Informationen für die Entscheidungsfindung liefern. Die Berichte können dabei oft in verschiedenen Dateitypen exportiert werden.
Die IBM HR- und Talenttransformations-Beratungspartner arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um die einzigartigen Talentziele und -herausforderungen eines jeden Unternehmens anzugehen, die Gegebenheiten der Belegschaft genau zu verstehen und Strategien zu entwickeln, die neue Leistungsniveaus in ihrem Unternehmen freisetzen. Gemeinsam gestalten wir das Personalwesen neu, mit KI als Kernstück.