Was ist Talententwicklung?

Talententwicklung ist der Prozess, mit dem Unternehmen sicherstellen, dass ihre Belegschaft über die richtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt, um ihre Aufgaben heute zu erfüllen und auf zukünftige Veränderungen dieser Aufgaben vorbereitet zu sein.
Unternehmen müssen in die Förderung von Talenten investieren, um sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter das lernen, was sie für ihren Erfolg brauchen. Talententwicklung, auch bekannt als Mitarbeiterentwicklung, umfasst Lernprogramme in den sogenannten „Hard Skills“ wie Programmiersprachen, Marketing-Automatisierung oder das Verständnis für Compliance-Themen. Daneben umfasst die Talententwicklung auch Soft Skills wie Führungsqualitäten, Teamarbeit oder das Wissen um die Identifizierung von anderen Mitarbeitern, die Probleme mit der Arbeit oder ihrer psychischen Gesundheit haben.
Unternehmen investieren nicht nur in strategische Programme zur Förderung ihrer Mitarbeiter, sondern suchen auch in allen Bereichen nach Lernmöglichkeiten. Unternehmen, die eine ganzheitliche Strategie zur Talententwicklung verfolgen, können ihren Mitarbeitern Anreize zum Erlernen zusätzlicher Fähigkeiten in Eigeninitiative bieten.
Gängige Beispiele für solche Anreize sind Kursstipendien, die einen Teil oder die Gesamtkosten eines Weiterbildungsprogramms oder Masterstudiengangs übernehmen. Ein weiterer Anreiz ist die Einladung von Gastreferenten, die über Themen sprechen, die nicht zum Kerngeschäft gehören, z. B. wie Leistungssportler Entscheidungen treffen oder wie ein Unternehmer eine besondere Art von Geschäft aufgebaut hat.
Zu einer umfassenden Talententwicklungsstrategie gehört, dass sich die Personalabteilung mit der Geschäftsführung abstimmt, um die erforderlichen Kernkompetenzen für bestehende und neue Beschäftigte festzulegen. Dabei ist es ideal, wenn Unternehmen diesen Prozess so früh wie möglich einführen und ihn bei sich ändernden Tätigkeiten und Fähigkeiten verfeinern. Er sollte ein wichtiger Bestandteil der Entwicklungszyklen für bestehende und Teil des Onboarding-Prozesses für zukünftige Mitarbeiter sein.
Die Konzentration auf die Talententwicklung ermöglicht es Unternehmen, eine agile, anpassungsfähige Belegschaft aufzubauen, die auf die Auswirkungen von Technologie, virtueller und hybrider Arbeit und anderen zukünftigen Trends auf ihre Karrieren vorbereitet ist.
Talententwicklung und Talentmanagement sind wichtige Bestandteile der übergreifenden Mitarbeiterbeziehungen. Während einige Organisationen die Talententwicklung als einen Unterbereich des Talentmanagements behandeln, verwenden andere die beiden Themen zur Abgrenzung verschiedener Ansätze.
Die Talententwicklung zeigt auf, wie Unternehmen ihren Mitarbeitern beim Erlernen neuer Fähigkeiten helfen können, die für ihre berufliche Laufbahn wichtig sind. Das Talentmanagement konzentriert sich auf ein breiteres Spektrum von Themen1 (Link befindet außerhalb von ibm.com), die mit dem Personalwesen zusammenhängen, darunter Rekrutierung, Onboarding, Mitarbeiterbindung sowie Gehalt und Sozialleistungen.
Auch wenn sich der Talententwicklungsplan eines jeden Unternehmens anders gestaltet, gibt es doch einige Schlüsselkomponenten, die den meisten gemeinsam sind. Am wichtigsten ist, dass das Unternehmen ein umfassendes Schulungsprogramm benötigt, das die Beschäftigten sowohl praktisch als auch theoretisch mit den Fähigkeiten vertraut macht, die sie entweder verbessern oder erlernen müssen.
Unternehmen müssen immer für Veränderungen in der Führungsebene planen, egal ob Führungskräfte und mittlere Manager eine neue Rolle übernehmen, in ein anderes Unternehmen wechseln oder in den Ruhestand gehen. Die Nachfolgeplanung ist ein wichtiger Bestandteil der Führungsentwicklung. Bei der Nachfolgeplanung ermitteln Unternehmen die Top-Talente, denen sie einen Weg in die zukünftige Führung ebnen sollten. Nachdem sie diese zukünftigen Führungskräfte identifiziert haben, müssen sie ihnen die richtigen Kompetenzen vermitteln, um Mitarbeiter zu führen und zu motivieren.
Unternehmen schaffen Initiativen, um die Mitarbeiter zu befähigen und ihr Feedback einzuholen. Im Laufe der Zeit haben sie gelernt, dass ein wichtiger Teil der Mitarbeitererfahrung darin besteht, dass sie ihr Feedback an die Führungsebene weitergeben können. Der Austausch von Feedback ermöglicht es den Beschäftigten, auszudrücken, was ihnen an ihrer Arbeit gefällt und in welchen Bereichen sie Hilfe brauchen.
Unternehmen stellen vielleicht fest, dass ihre Beschäftigten für die Ausführung von Aufgaben oder Jobs auf eine bestimmte Weise ausgebildet wurden. Diese Beschäftigten müssen vielleicht eine neue Art und Weise des Arbeitens erlernen, während sie in der gleichen Rolle bleiben. Marketingfachleute, die es gewohnt sind, Programme von Grund auf neu zu entwickeln, könnten zum Beispiel davon profitieren, generative KI zu lernen und in zukünftige Projekte einzubinden.
Kundenservicemitarbeiter mussten den Umgang mit den sozialen Medien lernen, um mit Anfragen und Beschwerden umgehen zu können, die sich über diese Kanäle zu häufen begannen. Unternehmen sollten in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren, um sicherzustellen, dass sie über die relevantesten Fähigkeiten verfügen, um auf Marktveränderungen reagieren und ihre Karriere vorantreiben zu können.
Dieser Ansatz hilft Unternehmen dabei, Qualifikationslücken bei bestehenden und neuen Mitarbeitern zu schließen. Er konzentriert sich auf eine bestimmte Tätigkeit oder Aufgabe, die entweder durch Technologie ersetzt wird oder für das Unternehmen in Zukunft nicht mehr von Bedeutung ist.
So besteht zum Beispiel für Kassenkräfte und andere Beschäftigte im Einzelhandel die Gefahr, dass sie durch den Self-Checkout und andere technologische Neuerungen im Einzelhandel verdrängt werden. Unternehmen können ihre Belegschaft jedoch dahingehend schulen, dass sie sich mehr auf die Lösung von Problemen und die Kundenbindung konzentrieren. Durch diese Schulung können sie ihren Arbeitsplatz behalten, auch wenn immer mehr Einzelhändler sich für eine Reduzierung des Kassenpersonals und mehr Self-Checkouts entscheiden.
In amerikanischen Unternehmen laufen Fachkräfte für die Dateneingabe Gefahr, dass ihre Jobs von KI und maschinellem Lernen übernommen werden. Unternehmen könnten sie jedoch so weiterbilden, dass sie sich mehr auf die Erkenntnisse konzentrieren, die sich aus den erfassten Daten ergeben, und lernen, wie man auf der Grundlage dieser Erkenntnisse die nächsten strategischen Schritte ableitet.
Die Identifizierung von Senior-Talenten, die Teammitglieder oder Beschäftigte aus verschiedenen Abteilungen anleiten, ist eine wichtige Komponente jedes strategischen Talententwicklungsprogramms. Eine Möglichkeit des effizienten Mentorings, insbesondere aus der Perspektive der Führungskraft, ist das sogenannte „Job Shadowing“. Bei dieser Methode folgen die Mentees den Mentoren bei ihrer Arbeit, was der Führungskraft ein gleichzeitiges Arbeiten und Lehren ermöglicht.
Unternehmen nutzen zunehmend Technologien und asynchrone Lernmethoden, um das Lernen ihrer Beschäftigten am Arbeitsplatz zu steuern. Im Folgenden werden die verschiedenen Kanäle vorgestellt, die Unternehmen für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter im Rahmen von Talententwicklungsprogrammen nutzen können.
Der beste Weg zur Vermittlung der Wichtigkeit einer bestimmten Fähigkeit ist oft, die entsprechenden Mitarbeiter aufzufordern, ihren Arbeitsplatz zu verlassen und an einem Seminar oder einer Konferenz teilzunehmen. Unternehmen sollten die Einladung und Einbindung von Gastdozenten in Erwägung ziehen, die ihr Wissen persönlich demonstrieren, damit die Teilnehmenden in Ruhe Fragen stellen können und nicht durch Computer und Mobilgeräte abgelenkt werden.
Virtuelle Aufzeichnungen, die sich die Beschäftigten entweder live oder auf Abruf ansehen können, sind eine effiziente Möglichkeit der „One-to-Many“-Kommunikation. Die Beschäftigten können sich die Veranstaltungen bei Bedarf ansehen und bestimmte Teile überspringen, um sich auf die wichtigsten Erkenntnisse zu konzentrieren.
Das Versenden von informativen E-Mails an Mitarbeiter, die sie sofort lesen oder für das Wochenende oder andere freie Zeiträume zurücklegen können, ist eine hervorragende Möglichkeit zur Förderung des kontinuierlichen Lernens. Unternehmen können Newsletter nutzen, um Statistiken über ihr Talententwicklungsprogramm zu veröffentlichen, z. B. über erlernte Fähigkeiten und absolvierte Kurse. Sie können auch motivierende Botschaften des CEO oder der Leitung der Talententwicklung versenden und ausführliche Artikel über Schlüsselkompetenzen anbieten.
Eine zentrale Komponente jedes Lernentwicklungsprogramms ist die Gewährleistung, dass das Unternehmen messen kann, wie viel Wissen die Mitarbeiter tatsächlich behalten. Online-Kurse können sowohl als Bildungsressourcen als auch als Diagnoseinstrumente dienen, um festzustellen, ob die einzelnen Mitarbeiter die Lerninhalte verstehen und auf dem richtigen Weg sind, die gewünschten Fähigkeiten zu entwickeln.
Unternehmen, die Talententwicklungsprogramme einsetzen, profitieren in mehrfacher Hinsicht.
Die Talententwicklung ist ein wertvolles Ziel für Unternehmen jeder Größe, bringt aber auch einige Herausforderungen mit sich, die es zu bewältigen gilt.
Bauen Sie eine agile, belastbare Organisation mit einer adaptiven Strategie für die Kompetenzen der Belegschaft und einer mitarbeiterzentrierten Personallösung auf.
Personalwesen neu definieren mit KI als Kernstück – liefern Sie Geschäftswert, beschleunigen Sie die digitale Agenda, erschließen Sie das Potenzial Ihrer Belegschaft und schaffen Sie Agilität.
Erfinden Sie Ihre Personalfunktion mit einem mitarbeiterzentrierten Design, innovativen Technologien und einem dynamischen Betriebsmodell neu.
Alle Links befinden sich außerhalb von ibm.com
1 What is talent management, McKinsey, 22. Mai 2023
2 Taking a skills-based approach to building the future workforce, McKinsey, 15. November 2022
3 2023 HR trends: a look ahead, HR Digest, 9. Januar 2023
4 Tripled salaries, big bonuses, on-the-spot offers: Recruiters are going to extreme lengths to hire, CNBC, 25. April 2022
5 The real costs of recruitment, Society for Human Resources Management, 11. April 2022
6 How Americans view their jobs, Pew Research Center, 30. März 2023
7 The benefits of employee engagement, Gallup, 7. Januar 2023
8 These are the top 10 job skills of tomorrow–and how long it takes to learn them, World Economic Forum, 21. Oktober 2020