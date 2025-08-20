Was ist Talententwicklung?

Unternehmen müssen in die Förderung von Talenten investieren, um sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter das lernen, was sie für ihren Erfolg brauchen. Talententwicklung, auch bekannt als Mitarbeiterentwicklung, umfasst Lernprogramme in den sogenannten „Hard Skills“ wie Programmiersprachen, Marketing-Automatisierung oder das Verständnis für Compliance-Themen. Daneben umfasst die Talententwicklung auch Soft Skills wie Führungsqualitäten, Teamarbeit oder das Wissen um die Identifizierung von anderen Mitarbeitern, die Probleme mit der Arbeit oder ihrer psychischen Gesundheit haben.

Unternehmen investieren nicht nur in strategische Programme zur Förderung ihrer Mitarbeiter, sondern suchen auch in allen Bereichen nach Lernmöglichkeiten. Unternehmen, die eine ganzheitliche Strategie zur Talententwicklung verfolgen, können ihren Mitarbeitern Anreize zum Erlernen zusätzlicher Fähigkeiten in Eigeninitiative bieten.

Gängige Beispiele für solche Anreize sind Kursstipendien, die einen Teil oder die Gesamtkosten eines Weiterbildungsprogramms oder Masterstudiengangs übernehmen. Ein weiterer Anreiz ist die Einladung von Gastreferenten, die über Themen sprechen, die nicht zum Kerngeschäft gehören, z. B. wie Leistungssportler Entscheidungen treffen oder wie ein Unternehmer eine besondere Art von Geschäft aufgebaut hat.



Zu einer umfassenden Talententwicklungsstrategie gehört, dass sich die Personalabteilung mit der Geschäftsführung abstimmt, um die erforderlichen Kernkompetenzen für bestehende und neue Beschäftigte festzulegen. Dabei ist es ideal, wenn Unternehmen diesen Prozess so früh wie möglich einführen und ihn bei sich ändernden Tätigkeiten und Fähigkeiten verfeinern. Er sollte ein wichtiger Bestandteil der Entwicklungszyklen für bestehende und Teil des Onboarding-Prozesses für zukünftige Mitarbeiter sein.

Die Konzentration auf die Talententwicklung ermöglicht es Unternehmen, eine agile, anpassungsfähige Belegschaft aufzubauen, die auf die Auswirkungen von Technologie, virtueller und hybrider Arbeit und anderen zukünftigen Trends auf ihre Karrieren vorbereitet ist.