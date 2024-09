Die Rekrutierung von Kandidaten erfordert ein endloses Hin und Her mit Personalverantwortlichen, manuelle Nachverfolgung und Tabellenkalkulationen sowie die Verwendung mehrerer Tools in verschiedenen Systemen während des Einstellungsprozesses. Sie können den Prozess optimieren, indem Sie mithilfe von IBM watsonx Orchestrate die Anzahl der Schritte und Tools reduzieren und Aufgaben wie das Erstellen und Veröffentlichen von Stellenanforderungen schneller und intelligenter automatisieren. Orchestrate lässt sich in die wichtigsten Tools integrieren, die Sie tagtäglich verwenden, darunter Software für die Bewerbersuche und das Bewerbermanagement.