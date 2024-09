Niemand mag Papierkram. Und so wichtig die Talentakquise für jedes Unternehmen auch ist, sie beinhaltet eine Menge davon: das Durchsuchen von Lebensläufen, das Veröffentlichen von Stellenbeschreibungen, das Onboarding neuer Mitarbeiter. Diese Aufgaben sind nicht alle monoton, und in der Tat erfordern sie oft Urteilsvermögen auf menschlicher Ebene. Viele Komponenten dieser Aufgaben können jedoch jetzt automatisiert oder durch KI erweitert werden, sodass sich Personalverantwortliche darauf konzentrieren können, mit den Kandidaten auf intelligentere und anspruchsvollere Weise in Kontakt zu treten. Unternehmen, die die neuesten KI-Tools effektiv einsetzen, können ihren Mitarbeitern mehr Zeit verschaffen, sodass diese etwas mehr „Menschlichkeit“ in ihre Personaltätigkeiten einbringen können.

Das typische Ziel des Talentauswahlverfahrens ist einfach: die am besten qualifizierten Kandidaten ansprechen und sie davon überzeugen, sich auf offene Stellen zu bewerben und Verträge zu den für das Unternehmen günstigsten Konditionen zu unterzeichnen. Aber es gibt viele Möglichkeiten, wie dieser scheinbar einfache Prozess scheitern kann. Eine schlecht formulierte Stellenbeschreibung kann beispielsweise zu einem Mangel an Bewerbungen führen – oder zu einer Fülle von Bewerbungen von Kandidaten, die möglicherweise nicht über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen. In beiden Fällen führt dies zu vergeblicher Mühe und Zeitverlust. Die Optimierung des Prozesses mit KI-Tools kann Rekrutierungsteams dabei helfen, die richtigen Kandidaten zu finden, eine wesentliche Fähigkeit in zunehmend wettbewerbsorientierten Arbeitsmärkten.

Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten, wie KI den Rekrutierungsprozess in allen Workflows verbessert, von der Ermittlung des Einstellungsbedarfs bis hin zur Gewinnung, Anwerbung, Onboarding und Bindung von Spitzentalenten.