Der Fokus auf eine positive Mitarbeitererfahrung ist die Hauptaufgabe. Aber wie können Sie den Wandel beeinflussen?

1. Priorisierung von Empathie

Unternehmen, die wirklich an einer effektiven Strategie für die Mitarbeitererfahrung interessiert sind, sollten zeigen, dass ihnen das Wohlbefinden und die allgemeine Gesundheit ihrer Mitarbeiter am Herzen liegt. Im Gegenzug werden diese Unternehmen wahrscheinlich engagierte, zufriedene Mitarbeiter bekommen, die ihrem Unternehmen zum Erfolg verhelfen wollen. Aber Empathie lässt sich nicht vortäuschen oder halbherzig praktizieren (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Das Unternehmen und seine Führungskräfte müssen die tägliche Fürsorge für die Mitarbeiter zu einer zentralen Aufgabe oder einem zentralen Wert machen und zeigen, dass ihnen das Wohl ihrer Mitarbeiter am Herzen liegt. Dies können sie durch die Art und Weise tun, wie sie die Arbeit verteilen, wie sie der Anerkennung der Mitarbeiter Vorrang einräumen, wie sie den Mitarbeitern Freiraum für ihre Bedürfnisse außerhalb der Arbeit geben und wie sie kommunizieren, wie ein Mitarbeiter eine gute Work-Life-Balance aufrechterhalten kann. Um Empathie zu erzeugen, muss das Unternehmen in die Arbeitsplatzkultur investieren, damit seine Vorgehensweise authentisch wirkt.

2. Initiativen anpassen

Während jedes Unternehmen bestimmte grundlegende Ansätze für die Mitarbeitererfahrung hat, die es für alle Mitarbeiter schaffen möchte, kann es auch bestimmte Elemente individualisieren. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist die Erstellung von Mitarbeiter-Personas. Hierbei werden die Mitarbeiter, ähnlich wie bei kundenseitigen Aktivitäten, in Gruppen eingeteilt, wonach die besten Methoden für deren Ansprache gesucht werden.

So kann es beispielsweise vorkommen, dass einige Mitarbeiter aufgrund außergewöhnlicher Umstände mehr von zu Hause aus arbeiten müssen als andere. Manche Mitarbeiter reagieren auf andere Anreize als andere. So möchte ein Mitarbeiter vielleicht die Flexibilität, von zu Hause aus zu arbeiten, während andere mehr Wert auf Sozialleistungen wie eine bessere Gesundheitsversorgung oder die Übernahme der Kosten für eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft legen.

3. Ermutigung der Mitarbeiter zur offenen Kommunikation

Die Mitarbeiter möchten in die Entscheidungen des Unternehmens bezüglich ihres Arbeitsumfelds einbezogen werden, insbesondere wenn diese Entscheidungen ihr Leben direkt betreffen. Die Förderung von Mitarbeiter-Feedback ist der beste Weg, um neue Wege zur Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit zu finden.

Unternehmen können das Feedback ihrer Mitarbeiter durch offizielle Mitarbeiterbefragungen (z.B. Umfragen zum Mitarbeiterengagement) und andere alltägliche Kontaktpunkte wie wöchentliche Einzelgespräche und die Einführung eines Konzepts der offenen Tür für Mitarbeiter einholen. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter im Falle von Unzufriedenheit oder bei Ideen zur Verbesserung der Mitarbeitererfahrung zu einem offenen Dialog ermutigen, lässt sich das Betriebsklima insgesamt verbessern. Gleiches gilt für die Identifizierung von Problemen und die Schaffung eines besseren Verhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter um Vorschläge zur Verbesserung des Unternehmens bitten, haben beide Seiten etwas davon: Die Mitarbeiter wissen, dass man ihnen zuhört, und das Unternehmen profitiert von neuen Ideen.

4. Zelebrierung von Erfolgen

Es gibt viele Gelegenheiten für ein Unternehmen, seine Mitarbeiter anzuerkennen. Unternehmen können Meilensteine wie Jubiläen oder den Abschluss eines großen Projekts würdigen und darüber sprechen, wie wichtig der jeweilige Mitarbeiter für das Unternehmen gewesen ist. Auch der Erfolg des Unternehmens sollte gewürdigt werden. Verfolgen Sie Kennzahlen wie die allgemeine Arbeitszufriedenheit, die sich aus Umfragen ergibt, und würdigen Sie die Personalabteilung und andere Beteiligte, die positive Erfahrungen für die Mitarbeiter und das gesamte Unternehmen schaffen. Unternehmen können dies über traditionelle Kommunikationskanäle wie E-Mail und Intranet sowie in kleinen Gruppen und Einzelgesprächen tun.

5. Stärkung des mittleren Managements

Je mehr Manager das Gefühl haben, dass sie wichtige Entscheidungen treffen können, desto besser fühlen sie sich in ihrem Job. Und dies verbessert auch die Erfahrungen ihrer direkt unterstellten Mitarbeiter, da sie die Entscheidungsträger, die ihren Arbeitsplatz am unmittelbarsten beeinflussen, direkt kennen und mit ihnen zusammenarbeiten. Manager der mittleren Ebene können einen großen Einfluss auf die Karriereentwicklung, die Mitarbeiterbindung und die Identifizierung und Förderung von Leistungsträgern haben.

Die Personalabteilungen können direkt mit den Führungskräften zusammenarbeiten, um ihnen bei der Identifizierung von Entwicklungsmöglichkeiten zu helfen, die sie entweder mit ihren direkt unterstellten Mitarbeitern auf informeller Ebene besprechen oder in formelle Weiterbildungsmaßnahmen umsetzen können.

Sie haben darüber hinaus einige weitere Verantwortlichkeiten: