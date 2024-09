Unternehmen können Initiativen im Bereich Talent Management nicht mit halbherzigen Maßnahmen angehen. Talent Management muss ein ganzheitlicher Teil des Unternehmens werden. Und das bedeutet wiederum, dass Unternehmen die Kennzahlen ermitteln müssen, die sie verfolgen wollen. Gleichzeitig müssen sie Mitarbeiterbeurteilungen erstellen, um sicherzustellen, dass sie die Entwicklung ihrer Belegschaft genau verfolgen können.

Ein starkes Talent Management stellt sicher, dass ein Unternehmen die Mitarbeiterfluktuation effizient und effektiv minimiert, die Leistung steigert und die Mitarbeiter zufrieden stellt. Hier sind die Schritte, die Unternehmen zur Entwicklung einer effektiven Talent-Management-Strategie unternehmen sollten:

Schaffung einer soliden Grundlage

Um ein Talent-Management-System zu optimieren, müssen ein Unternehmen und sein Personalteam die Bedeutung des Humankapitals als wesentliches Unternehmensvermögen herausstellen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht in der Investition in die „Unternehmenskultur“ des Unternehmens. Hierbei vermitteln die Führungskräfte und das HR-Team den Mitarbeitern, wie wichtig sie für das Unternehmen sind, wie sie Teil eines größeren Teams sind und wie sie und andere Teammitglieder ihr authentisches Selbst bei der Arbeit einbringen können.

Auf diese Weise kann sich das Unternehmen einen Nimbus als „Arbeitgebermarke“ aufbauen. Dies signalisiert neuen und zukünftigen Mitarbeitern, dass sie sich einem Unternehmen anschließen, das sich ihrer Prioritäten bewusst ist. Ein solcher Ansatz wird oft unterschätzt, erhöht aber die Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeiter Empfehlungen aussprechen, da sie stolz darauf sind, ehemalige Kollegen, Freunde und Familienangehörige des Unternehmens zu empfehlen.

Schaffung der richtigen Organisationsstruktur

Unternehmen, welche die Position eines Chief People Officer (CPO) schaffen und besetzen, zeigen, dass sie das Talent Management ernst nehmen und zu Investitionen in diese Disziplin bereit sind. Obwohl CPOs häufig die Personalabteilung leiten, gehen ihre Aufgaben weit darüber hinaus. CPOs sind oft für die Unternehmenskultur verantwortlich und stellen sicher, dass das Unternehmen unbewusste Voreingenommenheit in Entscheidungsprozessen und anderen Komponenten, die während des gesamten Lebenszyklus der Mitarbeiter auftreten, aufdeckt und beseitigt. Indem ein Mitarbeiter, der für die Talententwicklung verantwortlich ist, in die C-Suite berufen wird, zeigt ein Unternehmen, dass seine Mitarbeiter ein zentrales Gut sind.

Einholung der Unterstützung von Führungskräften

Um eine erfolgreiche Talent-Management-Strategie zu entwickeln, müssen sich die Führungskräfte eines Unternehmens für die Investition einsetzen und ihr Engagement zeigen, indem sie direkt mit den Personalverantwortlichen zusammenarbeiten.

Führungskräfte sind sich zunehmend bewusst, dass Mitarbeiter eine wichtige Komponente des Geschäftserfolgs sind. Sachkundige Führungskräfte wissen, dass starke Talent-Management-Programme wichtige Kennzahlen wie den Prozentsatz der Mitarbeiterbindung und die Mitarbeiterzufriedenheit verbessern und die Kosten für die Personalbeschaffung senken. Richtig gemacht, ist das Talent Management eine Kernkomponente der Geschäftsstrategie eines Unternehmens, die sich an den wichtigsten Geschäftszielen wie Umsatz, Rentabilität und Kostenkontrolle orientiert.

Demonstration eines starken Konzepts bei Rekrutierung und Onboarding

Talent-Management-Strategien beginnen, bevor ein Unternehmen überhaupt Mitarbeiter einstellt. Die Phase der Talentakquise ist ein entscheidender Zeitpunkt, um das Talent Management eines Unternehmens zu etablieren. Einfache Maßnahmen wie leicht verständliche Stellenbeschreibungen, allgemeine Möglichkeiten zur Entwicklung von Fähigkeiten und Beispiele dafür, wie sich das Unternehmen um seine Mitarbeiter kümmert, zeigen den richtigen Talenten, dass sie sich für ein mitarbeiterorientiertes Unternehmen entscheiden würden.

Jeder Interessent sollte ein klares Bild davon erhalten, wie das Unternehmen das Talent Management angeht. Dazu gehört, welche Fähigkeiten für die Stelle erforderlich sind, wie die Mitarbeiter des Unternehmens neue Kompetenzen erwerben oder sich weiterbilden und wie sie hinsichtlich ihrer Leistung und ihres Karrierewegs beurteilt werden.

Die Art und Weise, wie das Unternehmen seine neuen Talente während des Onboarding-Prozesses behandelt, gibt den Ton für ihre Arbeit im Unternehmen an und spiegelt wider, wie das Unternehmen seine Mitarbeiter behandelt. Selbst in dieser frühen Phase können bewährte Verfahren des Talentmanagements, wie Umfragen zum Mitarbeiterengagement und klare Rollenerwartungen, zur Schaffung einer positiven Mitarbeitererfahrung beitragen.

Priorisierung des Wohlbefindens und der Karriereentwicklung der Mitarbeiter

Erfolgreiches Talent Management erfordert, dass ein Unternehmen durch Worte und Taten zeigt, wie sehr es sich um seine Mitarbeiter kümmert. Dazu gehört in der Regel die Schaffung eines positiven Arbeitsumfelds und die Vermittlung einer Botschaft des gegenseitigen Respekts und der Gleichberechtigung. Die Mitarbeiter nehmen zunehmend wahr, ob ihr Arbeitgeber zu ihrem Wohlergehen beiträgt. Dementsprechend wichtig ist es, den Versprechungen auch konkrete Taten folgen zu lassen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie ein Unternehmen dies tun kann, beispielsweise durch die Einführung von Tagen der mentalen Gesundheit, Regeln für die Kommunikation nach Feierabend, das Engagement von Gastreferenten und die Einbeziehung der Mitarbeiter in die Entscheidungsfindung hinsichtlich der vom Unternehmen angebotenen Leistungen und Schulungen.

Optimierung der Strategie für das Leistungsmanagement

Die Verfolgung und Entwicklung der Leistung von Mitarbeitern ist eine entscheidende Komponente jeder Talent-Management-Strategie. Kein Mitarbeiter gleicht dem anderen. Selbst die besten Mitarbeiter haben wahrscheinlich das eine oder andere Kompetenzdefizit, das ihre Vorgesetzten beheben können und sollten.

Unternehmen sollten in umfassende Schulungsprogramme investieren, um sicherzustellen, dass die gesamte Belegschaft über zeitgemäße Kompetenzen verfügt. Wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen, können Sie den vielversprechendsten und besten Talenten maßgeschneiderte Weiterbildungsmaßnahmen anbieten, die ihnen helfen, sich bei ihrer Arbeit auszuzeichnen. Darüber hinaus ist es wichtig, die Ergebnisse durch Leistungsbeurteilungen, Umfragen und mehr zu verfolgen.

Integration der Personalplanung in alle Bereiche

Auch wenn die Realität manchmal schwer zu akzeptieren ist, so werden doch fast alle Mitarbeiter ein Unternehmen irgendwann verlassen. Ganz gleich, ob sie in den Ruhestand gehen, eine neue Stelle bei einem Wettbewerber annehmen oder den Tätigkeitsbereich wechseln, weil sie eine neue Karriere anstreben – ihr Weggang kann die Dynamik eines Unternehmens bremsen oder Herausforderungen schaffen.

Da viele dieser Abgänge oft unerwartet erfolgen, ist es nie zu früh, sich Gedanken über die Nachfolgeplanung zu machen. Dabei geht es darum, die besten Talente zu identifizieren und auf das Ersetzen derjenigen Führungskräfte vorzubereiten, die aufgrund von Ruhestand, einem Karrierewechsel oder einem besseren Angebot eines anderen Unternehmens ausscheiden. Unternehmen sollten fundierte Mentoring-Programme einrichten, in denen Führungskräfte eine Grundlage für diejenigen schaffen können, die im Fall eines Ausscheidens ihre Rolle übernehmen werden.

Letztendlich ist die Priorisierung der Talent-Management-Strategie eine organisatorische Entscheidung, die bei richtiger Umsetzung einen ROI auf alle Programmkosten bringen wird. Sie wird immer mehr zu einer zentralen Komponente der übergreifenden Geschäftsstrategie eines Unternehmens. Es ist nicht nur im Hinblick auf die Ziele eines Unternehmens das Richtige, sondern auch, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter fair behandelt werden und das nötige Rüstzeug erhalten, um in ihrer aktuellen Position und darüber hinaus erfolgreich zu sein.