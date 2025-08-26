Wenn Sie eine Benachrichtigung über einen Blitzverkauf, ein Reiseangebot oder ein Verkehrsupdate erhalten haben, kam diese Benachrichtigung von einem Push-Server, der dies ermöglicht.

Push-Benachrichtigungen können cloudbasiert oder App-basiert sein und werden zur Arbeit mit einem Server erstellt, der die Benachrichtigung bereitstellt. Eine API kann Push-Benachrichtigungen von Cloud-Diensten wie App- und Web-Push-Services ermöglichen. Sobald ein Unternehmen eine Push-Benachrichtigung anfordert, ruft eine API diesen Service auf und stellt die Nachricht zur Übermittlung bereit.

Eine Push-Benachrichtigung wird auf dem Startbildschirm Ihres Mobiltelefons oder auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Sie kann auch als Benachrichtigung auf Ihrem App-Symbol oder auf Ihrem Desktop-Startbildschirm erscheinen, wenn Sie Ihren Browser starten und auch während der Nutzung.

Unternehmen versenden Push-Benachrichtigungen mit Text und meist auch mit Rich Media wie Emojis. Einige, aber nicht alle, enthalten einen anklickbaren Link oder einen Call-to-Action (CTA), der den Nutzer zu einer Aktion auffordert, z. B. zum Abschließen eines Bestellvorgangs oder zur direkten Interaktion mit einer Website oder App.

Push-Benachrichtigungen funktionieren jedoch nicht demokratisch oder gleichmäßig über alle Browser und Betriebssysteme hinweg. Zwar unterstützen die gängigsten Mobil- und Desktop-Browser wie Safari, Firefox, Chrome und Android Push-Benachrichtigungen, doch die Bereitstellung und die Erfahrung sind nicht überall gleich.

Vor allem bei Android-Nutzern sind einige Rich-Media-Inhalte für Nutzer, die seltener regelmäßige Telefon-Updates durchführen, nicht verfügbar. Darüber hinaus unterscheiden sich Opt-outs auf Android-Geräten insofern von iOS-Geräten, als dass ein Nutzer sich mit einigen manuellen Schritten abmelden muss, obwohl Android diesen Prozess in den letzten Jahren vereinfacht hat.

Für Unternehmen, die Push-Benachrichtigungen erfolgreich ausführen wollen, ist es wichtig, die Unterschiede bei den Einschränkungen und Berechtigungen von Geräten, Browsern und Betriebssystemen zu verstehen.