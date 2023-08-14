Neue IBM-Studie zeigt, wie KI die Arbeit verändert und was Personalverantwortliche dagegen tun sollten

Der Aufstieg von generativer KI hat viele neue Fragen darüber aufgeworfen, wie sich die Technologie auf die Belegschaft auswirken wird. Auch wenn KI in Unternehmen immer allgegenwärtiger wird, sind Menschen immer noch ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Doch Geschäftsleiter stehen vor einer Vielzahl talentbezogener Herausforderungen, wie eine neue globale Studie des IBM Institute for Business Value (IBV) zeigt, von der Qualifikationslücke über sich ändernde Erwartungen der Mitarbeiter bis hin zum Bedarf an neuen Betriebsmodellen.

Die globale Qualifikationslücke ist real und wächst. Befragte Führungskräfte schätzen, dass 40 % ihrer Belegschaft aufgrund der Implementierung von KI und Automatisierung in den nächsten drei Jahren neu qualifiziert werden müssen. Laut Statistiken der Weltbank könnte das 1,4 Milliarden der 3,4 Milliarden Menschen in der weltweiten Belegschaft bedeuten. Die Befragten gaben außerdem an, dass die Weiterbildung der bestehenden Mitarbeiter ein zentrales Thema im Bereich Talentmanagement sei.

Die Auswirkungen der KI werden je nach Mitarbeitergruppe unterschiedlich sein. Die Auswirkungen generativer KI könnten Arbeitnehmer auf allen Ebenen spüren, aber bei Berufsanfängern dürfte die größte Veränderung zu erwarten sein. 77 Prozent der befragten Führungskräfte gaben an, dass sich die Auswirkungen generativer KI bereits auf Einstiegspositionen bemerkbar machen und sich in den nächsten Jahren noch verstärken werden. Nur 22 % der Befragten geben an, dass dies auch für Positionen in der Geschäftsführung oder im oberen Management gilt.

KI kann Mitarbeitern durch die Erweiterung ihrer Funktionen mehr Möglichkeiten eröffnen. Tatsächlich glauben 87 % der befragten Führungskräfte, dass Mitarbeiter eher durch generative KI ergänzt als ersetzt werden. Das ist je nach Funktion unterschiedlich – 97 % der Führungskräfte denken, dass Beschäftigte in der Beschaffung eher unterstützt als ersetzt werden, verglichen mit 93 % bei Beschäftigten im Bereich Risiko- und Compliance, 93 % im Finanzwesen, 77 % im Kundenservice und 73 % im Marketing.

Die Mitarbeiter legen mehr Wert auf eine sinnvolle Arbeit als auf Flexibilität und Wachstumschancen, aber die Führungskräfte sind nicht immer im Gleichschritt mit ihren Bedürfnissen. Angesichts der Tatsache, dass KI darauf vorbereitet ist, mehr manuelle und sich wiederholende Aufgaben zu übernehmen, geben die befragten Mitarbeiter an, dass die Teilnahme an effektiver Arbeit der wichtigste Faktor ist, der ihnen über Vergütung und Arbeitsplatzsicherheit hinaus wichtig ist – wichtiger als flexible Arbeitsvereinbarungen, Wachstumschancen und Chancengleichheit. Darüber hinaus glauben fast die Hälfte der befragten Mitarbeiter, dass ihre Arbeit viel wichtiger ist als für wen sie arbeiten oder mit wem sie regelmäßig zusammenarbeiten.

Die Arbeitgeber scheinen jedoch nicht mitbekommen zu haben, worauf es ankommt. Die befragten Führungskräfte gaben an, dass die effektive Arbeit für ihre Mitarbeiter der unwichtigste Faktor sei. Stattdessen wiesen sie flexible Arbeitsvereinbarungen als das wichtigste Merkmal neben der Vergütung und der Arbeitsplatzsicherheit auf.

Die Arbeitswelt hat sich im Vergleich zu vor sechs Monaten verändert. Führungskräfte beginnen zu glauben, dass die Unternehmen von morgen möglicherweise nicht mit den Talenten von gestern funktionieren können – und dass die Talente von morgen möglicherweise nicht auf die Arbeitsweisen von gestern angewiesen sein werden.

HR-Führungskräfte können eine kritische Rolle dabei spielen, wie sich Unternehmen an die durch generative KI hervorgerufenen Veränderungen anpassen. Diese Führungskräfte können am Steuer die Herausforderungen meistern, Arbeits- und Betriebsmodelle neu gestalten und ihre Unternehmen in die Zukunft führen. Hier sind ein paar Maßnahmen, die Sie in Betracht ziehen sollten.

Gestalten Sie die Arbeit neu und beginnen Sie mit dem Betriebsmodell. Schlechte Prozesse zu automatisieren, verbessert sie nicht. Anstatt die gleichen Aktivitäten zu automatisieren, die Sie schon immer durchgeführt haben, sollten Sie noch einmal ganz von vorne anfangen und einen besseren Weg nach vorn finden. Process Mining kann analysieren, wie Arbeit erledigt wird und wo Engpässe oder andere Ineffizienzen bestehen. Von dort aus können Sie neu denken und die Arbeit umgestalten, wie Arbeit erledigt wird, und Aufgaben identifizieren, bei denen KI oder Automatisierung eingesetzt werden kann, um die Arbeitszeit der Mitarbeiter für höherwertige Aufgaben freizusetzen, bei denen ihre Note kritisch ist. So hat beispielsweise das HR-Team von IBM den hoch manuellen und datenintensiven vierteljährlichen Beförderungsprozess überarbeitet und eine maßgeschneiderte watsonx Orchestrate-Lösung eingesetzt, um die Datenerhebung zu automatisieren und so menschliches Personal zu befähigen, mehr Zeit für wertvolle Aufgaben zu verwenden.

Investieren Sie in Talente genauso wie in Technologie und bereiten Sie Ihre Belegschaft auf KI und andere technologische Umwälzungen vor. Dies ist ein entscheidender Moment für Personalverantwortliche, um die Transformationstrategie des Unternehmens zu definieren und zu zeigen, wie Menschen und KI sie umsetzen. Personalverantwortliche werden die Personalplanung, Gestaltung und Strategie vorantreiben, z. B. die Definition höherwertiger Arbeit, die Identifizierung der kritisch, entscheidend Rollen und Fähigkeiten der Zukunft, das Einstellungsmanagement, die Verlagerung von Mitarbeitern in neue Rollen, die Mitarbeiterbindung und vieles mehr. Dies kann die Überprüfung von Rollen, die Identifizierung und Beseitigung sich wiederholender Aufgaben, die von KI übernommen werden können, die Zusammenführung von Rollen zur Schaffung neuer Rollen, die Erweiterung von Rollen um Aufgaben wie die Anwendung oder Verwaltung von KI-Tools sowie die Schaffung gezielter Kompetenzentwicklung für die übergeordneten, von Menschen gesteuerten Aufgaben umfassen.

Stellen Sie Kompetenzen in den Mittelpunkt Ihrer Personalstrategie – für heute und für morgen. Führungskräfte sollten darüber nachdenken, wie sie den technischen Sachverstand ihrer Mitarbeiter insgesamt verbessern können. Das kann als breite Grundlage dienen, auf der Mitarbeiter neue Fähigkeiten erwerben, beispielsweise wie man kreativ und verantwortungsbewusst mit KI arbeitet. Das bedeutet nicht, dass jeder Mitarbeiter das Programmieren lernen muss – aber die meisten müssen sich mit neuen KI-Lösungen vertraut machen. Es ist sehr wichtig, dass Mitarbeiter ein grundlegendes Verständnis von KI und ihren Funktionen haben, damit sie sowohl kritisch denken als auch die Technologie nutzen können. Jeder sollte die Möglichkeit haben, Fragen zu den Trainingsdaten der Modelle zu stellen, zu erfahren, wie sie zu ihren Vorhersagen gekommen sind, mögliche Verzerrungen zu erkennen und vieles mehr. Technologie kann auch bei der Kompetenz- und Karriereentwicklung helfen. Interaktive Karriere-Roadmaps mit dynamischen Prompts können Mitarbeitern zeigen, welche Fortschritte sie machen. Bei Delta Airlines implementierte IBM Consulting eine Fähigkeitsgrundlage und eine Talentsplattform, die es ihrer IT-Belegschaft ermöglichten, sich in kritischen neuen Technologien weiterzubilden. Die zukünftige Nachwuchsförderung ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Der weltweite Wissenslückenbedarf ist ein dringendes Problem, mit dem sich heute viele Unternehmen branchenübergreifend auseinandersetzen müssen, und dies erfordert strategische Investitionen.

Verleihen Sie der Arbeit mehr Sinn, indem Sie den Mitarbeiter in den Treiber setzen. Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, die Mitarbeitererfahrung grundlegend zu verändern. Sie kann sich wiederholende Aufgaben automatisieren, sodass Menschen sich auf das konzentrieren können, wofür sie sich begeistern, Zeit für die Entwicklung von Fähigkeiten oder eine Work-Life-Balance freimachen und potenziell spannende neue Berufe und Karrierewege schaffen. Es ist wichtig, die Mitarbeiter in diesen Prozess einzubinden. Man könnte Teams beispielsweise ein Forum zur Verfügung stellen, in dem sie Aufgaben empfehlen können, die automatisiert werden könnten, um ihre Arbeit einfacher und erfüllender zu gestalten. Dabei könnten digitale Kanäle für einen kontinuierlichen und offenen Feedback-Kreislauf genutzt werden. Diese Art von Offenheit für Feedback und eine unternehmensweite Wachstumsmentalität können auch dazu beitragen, die nächste Generation von Führungskräften zu entwickeln. Schaffen Sie ein Umfeld, in dem Führungskräfte auf allen Ebenen ermutigt werden, neue Ideen einzubringen und Technologie kreativ in ihre Aufgaben einzubinden.

Wir befinden uns an einem Wendepunkt in der Arbeitswelt, der den Personalverantwortlichen enorme Chancen bietet, aber auch Risiken mit sich bringt. Die zunehmende Nutzung von KI in Unternehmen wird nur dann erfolgreich sein, wenn Führungskräfte mithilfe der Personalabteilung einen neuen Ansatz für Talent- und Betriebsmodelle priorisieren, bei denen Mitarbeiter und Technologie zusammenkommen, um die Produktivität zu steigern und den Unternehmenswert zu steigern.