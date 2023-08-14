Neue IBM-Studie zeigt, wie KI die Arbeit verändert und was Personalverantwortliche dagegen tun sollten

Der Aufstieg von generativer KI hat viele neue Fragen darüber aufgeworfen, wie sich die Technologie auf die Belegschaft auswirken wird. Auch wenn KI in Unternehmen immer allgegenwärtiger wird, sind Menschen immer noch ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Doch Geschäftsleiter stehen vor einer Vielzahl talentbezogener Herausforderungen, wie eine neue globale Studie des IBM Institute for Business Value (IBV) zeigt, von der Qualifikationslücke über sich ändernde Erwartungen der Mitarbeiter bis hin zum Bedarf an neuen Betriebsmodellen.
Die globale Qualifikationslücke ist real und wächst. Befragte Führungskräfte schätzen, dass 40 % ihrer Belegschaft aufgrund der Implementierung von KI und Automatisierung in den nächsten drei Jahren neu qualifiziert werden müssen. Laut Statistiken der Weltbank könnte das 1,4 Milliarden der 3,4 Milliarden Menschen in der weltweiten Belegschaft bedeuten. Die Befragten gaben außerdem an, dass die Weiterbildung der bestehenden Mitarbeiter ein zentrales Thema im Bereich Talentmanagement sei.
Die Auswirkungen der KI werden je nach Mitarbeitergruppe unterschiedlich sein. Die Auswirkungen generativer KI könnten Arbeitnehmer auf allen Ebenen spüren, aber bei Berufsanfängern dürfte die größte Veränderung zu erwarten sein. 77 Prozent der befragten Führungskräfte gaben an, dass sich die Auswirkungen generativer KI bereits auf Einstiegspositionen bemerkbar machen und sich in den nächsten Jahren noch verstärken werden. Nur 22 % der Befragten geben an, dass dies auch für Positionen in der Geschäftsführung oder im oberen Management gilt.
KI kann Mitarbeitern durch die Erweiterung ihrer Funktionen mehr Möglichkeiten eröffnen. Tatsächlich glauben 87 % der befragten Führungskräfte, dass Mitarbeiter eher durch generative KI ergänzt als ersetzt werden. Das ist je nach Funktion unterschiedlich – 97 % der Führungskräfte denken, dass Beschäftigte in der Beschaffung eher unterstützt als ersetzt werden, verglichen mit 93 % bei Beschäftigten im Bereich Risiko- und Compliance, 93 % im Finanzwesen, 77 % im Kundenservice und 73 % im Marketing.
Die Mitarbeiter legen mehr Wert auf eine sinnvolle Arbeit als auf Flexibilität und Wachstumschancen, aber die Führungskräfte sind nicht immer im Gleichschritt mit ihren Bedürfnissen. Angesichts der Tatsache, dass KI darauf vorbereitet ist, mehr manuelle und sich wiederholende Aufgaben zu übernehmen, geben die befragten Mitarbeiter an, dass die Teilnahme an effektiver Arbeit der wichtigste Faktor ist, der ihnen über Vergütung und Arbeitsplatzsicherheit hinaus wichtig ist – wichtiger als flexible Arbeitsvereinbarungen, Wachstumschancen und Chancengleichheit. Darüber hinaus glauben fast die Hälfte der befragten Mitarbeiter, dass ihre Arbeit viel wichtiger ist als für wen sie arbeiten oder mit wem sie regelmäßig zusammenarbeiten.
Die Arbeitgeber scheinen jedoch nicht mitbekommen zu haben, worauf es ankommt. Die befragten Führungskräfte gaben an, dass die effektive Arbeit für ihre Mitarbeiter der unwichtigste Faktor sei. Stattdessen wiesen sie flexible Arbeitsvereinbarungen als das wichtigste Merkmal neben der Vergütung und der Arbeitsplatzsicherheit auf.
Die Arbeitswelt hat sich im Vergleich zu vor sechs Monaten verändert. Führungskräfte beginnen zu glauben, dass die Unternehmen von morgen möglicherweise nicht mit den Talenten von gestern funktionieren können – und dass die Talente von morgen möglicherweise nicht auf die Arbeitsweisen von gestern angewiesen sein werden.
HR-Führungskräfte können eine kritische Rolle dabei spielen, wie sich Unternehmen an die durch generative KI hervorgerufenen Veränderungen anpassen. Diese Führungskräfte können am Steuer die Herausforderungen meistern, Arbeits- und Betriebsmodelle neu gestalten und ihre Unternehmen in die Zukunft führen. Hier sind ein paar Maßnahmen, die Sie in Betracht ziehen sollten.
Wir befinden uns an einem Wendepunkt in der Arbeitswelt, der den Personalverantwortlichen enorme Chancen bietet, aber auch Risiken mit sich bringt. Die zunehmende Nutzung von KI in Unternehmen wird nur dann erfolgreich sein, wenn Führungskräfte mithilfe der Personalabteilung einen neuen Ansatz für Talent- und Betriebsmodelle priorisieren, bei denen Mitarbeiter und Technologie zusammenkommen, um die Produktivität zu steigern und den Unternehmenswert zu steigern.
